Nhiều trẻ nhập viện vì biến chứng nặng do cúm A

Cúm A đang gia tăng nhanh, đặc biệt ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, với các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, suy hô hấp, đòi hỏi can thiệp y tế đặc biệt.

Việt Nam hiện có hai chủng cúm cơ bản là cúm A và cúm B, trong đó cúm A chiếm tỷ lệ cao. Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao hơn.

Hiện cúm A đang gia tăng với tốc độ lây lan nhanh, nhiều trẻ em phải nhập viện do biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận số trẻ mắc cúm A phải nhập viện điều trị tăng cao trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây.

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính thường gặp ở trẻ em. Các biến chứng nặng do cúm A có thể gây viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim cấp, suy chức năng đa cơ quan, thậm chí gây tử vong.

Trường hợp bé gái Q.A (6 tuổi, ở Hà Nội) mắc cúm A/H3 với hàng loạt biến chứng nặng hiếm gặp như: nhiễm khuẩn huyết, cơn bão cytokine, viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân cấp, tổn thương đa cơ quan vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống thành công đã phản ánh mức độ phức tạp và nguy hiểm của bệnh, nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Trẻ chưa được tiêm phòng cúm mùa, khởi phát với các triệu chứng thường gặp của cúm như: ho, sốt, chảy mũi. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, trẻ mệt nhiều hơn và được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng suy tim, theo dõi viêm cơ tim tối cấp. Do bệnh diễn biến nặng nên trẻ đã nhanh chóng được chuyển đến khoa Điều trị tích cực Nội khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Tại đây, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các thăm dò chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc cúm A/H3 kèm theo nhiều biến chứng nặng bao gồm: viêm cơ tim tối cấp, tiêu cơ vân, tổn thương thận cấp và bão cytokine – phản ứng viêm toàn thân quá mức. Trẻ không đáp ứng với các thuốc và các biện pháp điều trị hỗ trợ thông thường.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Bệnh viện, buổi hội chẩn gồm các chuyên khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Tim mạch, Thận – Tiết niệu, Bệnh nhiệt đới đã ngay lập tức được diễn ra. Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán: bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết, viêm cơ tim, sốc mất bù, tiêu cơ vân nặng có cơn bão cytokine biến chứng suy đa cơ quan.

“Do không đáp ứng với các biện pháp điều trị nội khoa, bệnh nhi được chỉ định áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như: thở máy, ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục kết hợp với lọc máu hấp phụ, thay huyết tương và IVIG (globulin miễn dịch), thuốc kháng vi rút cúm và kháng sinh mạnh phổ rộng. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhi được theo dõi chặt chẽ chức năng tim mỗi ngày với sự phối hợp của chuyên khoa Tim mạch để đánh giá mức độ hồi phục”, ThS.BS Trần Đăng Xoay – Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ y bác sĩ, sau quá trình điều trị tích cực với 10 ngày ECMO, 18 ngày lọc máu liên tục, tình trạng của bệnh nhi dần được kiểm soát. Hiện tại, sức khỏe của trẻ ổn định, chức năng các cơ quan đang dần hồi phục và tiếp tục được theo dõi. Đây được đánh giá là một trường hợp cúm A/H3 biến chứng nặng và hiếm gặp. Theo y văn, trên thế giới chỉ có rất ít ca bệnh cúm A được báo cáo xuất hiện đồng thời các biến chứng nặng như: viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân và bão cytokine với mức độ nghiêm trọng như bệnh nhi này.

Bệnh nhi được điều trị tại Khoa Điều trị tích cực Nội khoa – Bệnh viện Nhi Trung ương/Ảnh BV

Theo VTV, tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), số trẻ em nhập viện do cúm A có xu hướng tăng, không ít trường hợp diễn tiến nặng, xuất hiện biến chứng nguy hiểm phải điều trị tích cực.

Theo BSCKI Phạm Huy Trường, Phó trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, cúm A là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp do virus cúm gây ra, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh lý nền là nhóm nguy cơ cao dễ xuất hiện biến chứng nặng.

Ở trẻ em, bệnh thường khởi phát với các triệu chứng như sốt cao, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi. Nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, virus cúm có thể tấn công sâu vào đường hô hấp, gây viêm phổi, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

Để phát hiện kịp thời nguy cơ biến chứng khi trẻ mắc cúm A, phụ huynh cần theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của trẻ, đưa trẻ ngay đến cơ sở y tế gần nhất nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như: Khó thở, thở rút ngực, thở nhanh; da và môi tái nhợt, mặt xanh xao; đau ngực; nôn liên tục; sốt cao khó hạ; li bì, bỏ bú; xuất hiện co giật; tiểu ít hoặc không có nước tiểu trong vòng 8h.

Cần tiêm vaccine phòng cúm hàng năm cho trẻ để tạo lá chắn miễn dịch phòng bệnh, ngăn ngừa biến chứng nặng. Ảnh vneconomy.vn

Các bác sĩ khuyến cáo, tiêm vaccine phòng cúm là biện pháp hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế tối đa biến chứng nặng. Vaccine cúm giúp cơ thể tạo miễn dịch chủ động, làm giảm tỷ lệ mắc bệnh, giảm mức độ nặng và rút ngắn thời gian điều trị, đặc biệt quan trọng với trẻ nhỏ và nhóm nguy cơ cao.

Bên cạnh tiêm phòng, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh, đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh mũi họng hằng ngày và tăng cường dinh dưỡng...