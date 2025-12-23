Cụ bà 86 tuổi đột quỵ được cứu sống kịp thời nhờ đến viện sớm

Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên mới tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp đột quỵ não nhờ can thiệp kịp thời bằng thuốc tiêu sợi huyết, góp phần giúp người bệnh phục hồi tốt, giảm nguy cơ di chứng nặng nề.

Người bệnh là bà N.T.G (86 tuổi), trú tại xã Nội Bài, thành phố Hà Nội, được đưa vào viện trong tình trạng tiếp xúc chậm, nói khó, liệt nửa người trái. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết.

Qua hội chẩn, người bệnh được chẩn đoán nhồi máu não cấp ở giờ thứ 3, nằm trong “thời gian vàng” điều trị đột quỵ. Trên cơ sở đó, ê-kíp trực đã nhanh chóng chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch theo đúng phác đồ.

Tiêm thuốc tiêu sợi huyết kịp thời cụ bà 86 tuổi nhanh chóng bình phục sau đột quỵ - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, thuốc tiêu sợi huyết có vai trò quan trọng trong điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp, giúp làm tan cục máu đông, tái thông dòng máu lên não, hạn chế tổn thương nhu mô não và giảm nguy cơ tàn phế cho người bệnh.

Sau điều trị, tình trạng người bệnh đã cải thiện rõ rệt: Người bệnh tỉnh táo, nói chuyện bình thường, liệt nửa người trái cải thiện tốt với cơ lực đạt 5/5, huyết áp ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Qua ca bệnh này có thể thấy việc đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời giữ vai trò rất quan trọng trong điều trị đột quỵ não.

Tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, người bệnh đã được tiếp nhận nhanh chóng, thăm khám và điều trị đúng phác đồ, giúp can thiệp hiệu quả trong “thời gian vàng”, từ đó tăng cơ hội phục hồi và hạn chế nguy cơ biến chứng.