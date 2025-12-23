Hà Nội

Sống Khỏe

Cụ bà 86 tuổi đột quỵ được cứu sống kịp thời nhờ đến viện sớm

Người bệnh được chẩn đoán nhồi máu não cấp ở giờ thứ 3, nằm trong “thời gian vàng” điều trị đột quỵ.

Thúy Nga

Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên mới tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp đột quỵ não nhờ can thiệp kịp thời bằng thuốc tiêu sợi huyết, góp phần giúp người bệnh phục hồi tốt, giảm nguy cơ di chứng nặng nề.

Người bệnh là bà N.T.G (86 tuổi), trú tại xã Nội Bài, thành phố Hà Nội, được đưa vào viện trong tình trạng tiếp xúc chậm, nói khó, liệt nửa người trái. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết.

Qua hội chẩn, người bệnh được chẩn đoán nhồi máu não cấp ở giờ thứ 3, nằm trong “thời gian vàng” điều trị đột quỵ. Trên cơ sở đó, ê-kíp trực đã nhanh chóng chỉ định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch theo đúng phác đồ.

dot-quy.png
Tiêm thuốc tiêu sợi huyết kịp thời cụ bà 86 tuổi nhanh chóng bình phục sau đột quỵ - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, thuốc tiêu sợi huyết có vai trò quan trọng trong điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp, giúp làm tan cục máu đông, tái thông dòng máu lên não, hạn chế tổn thương nhu mô não và giảm nguy cơ tàn phế cho người bệnh.

Sau điều trị, tình trạng người bệnh đã cải thiện rõ rệt: Người bệnh tỉnh táo, nói chuyện bình thường, liệt nửa người trái cải thiện tốt với cơ lực đạt 5/5, huyết áp ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Qua ca bệnh này có thể thấy việc đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời giữ vai trò rất quan trọng trong điều trị đột quỵ não.

Tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, người bệnh đã được tiếp nhận nhanh chóng, thăm khám và điều trị đúng phác đồ, giúp can thiệp hiệu quả trong “thời gian vàng”, từ đó tăng cơ hội phục hồi và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi người dân nhận thấy những dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, nói khó, yếu hoặc liệt tay chân, rối loạn ý thức…, cần bình tĩnh và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, cấp cứu và xử trí kịp thời.

Sống Khỏe

Nằm ngủ mê man đi khám phát hiện u ở não do ung thư di căn

Khi các triệu chứng xuất hiện, thường bệnh đã ở giai đoạn muộn, khối u lan rộng, xâm lấn hệ thống hạch bạch huyết và hệ thống mạch máu.

Bà Hoa (62 tuổi) hoa mắt, chóng mặt, ngất xỉu, tê yếu, nằm ngủ mê man 6 tiếng thì khỏe lại, người nhà nghĩ đột quỵ nên đưa bà đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

BSCKII Nguyễn Trần Anh Thư, khoa Ung Bướu, Trung tâm Ung Bướu, cho biết kết quả chụp MRI sọ não ghi nhận bà Hoa có khối u lớn 2,5 cm ở vùng trán - đỉnh bên phải gây phù não lan rộng và chèn ép sừng trán não thất phải.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Suýt mất mạng vì nhầm các triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp với 'trúng gió'

Một bệnh nhân 70 tuổi ở Khánh Hòa bị đột quỵ do nhồi máu não bị nhầm là trúng gió, suýt mất mạng.

Bệnh nhân đột quỵ rơi vào nguy kịch vì tưởng "trúng gió"

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) vừa cứu sống bệnh nhân L.B. (70 tuổi) rơi vào tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp bị nhầm với "trúng gió".

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bệnh viện Bạch Mai lập kỷ lục can thiệp đột quỵ trong 6 phút

Thành tích ấy không chỉ là sự xuất sắc của một ê-kíp, mà còn khẳng định tầm vóc mới của y học can thiệp Việt Nam.

Trong y học can thiệp thần kinh, “thời gian là não” không phải câu khẩu hiệu. Nó là sự thật khốc liệt, mỗi giây trôi qua, hàng triệu tế bào thần kinh có thể vĩnh viễn mất đi.

Vì vậy, tối ưu hóa thời gian Puncture-to-Reperfusion (P2R - từ chọc mạch đến tái thông) luôn là thước đo năng lực của các trung tâm đột quỵ hàng đầu thế giới. Những báo cáo được công bố rộng rãi cho thấy kỷ lục nhanh nhất chỉ khoảng 7 phút, mức được xem là tiệm cận giới hạn của kỹ thuật.

Xem chi tiết

