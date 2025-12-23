Từ vụ ngộ độc bánh mì, cách nhận biết triệu chứng nhiễm vi khuẩn Salmonella

Vụ gần 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Lâm Đồng là do vi khuẩn Salmonella spp. Nhận biết triệu chứng nhiễm vi khuẩn Salmonella thế nào?

Gần 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì là do vi khuẩn Salmonella spp

Viện Pasteur Nha Trang có thông báo kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm nghi liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Lâm Đồng.

Theo đó, đơn vị này phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong mẫu nem chua và thịt xá xíu. Hiện ngành y tế địa phương tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất nem chua, thịt xá xíu về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc đơn vị cung cấp nguyên liệu để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 13/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận hàng chục trường hợp nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, sốt… Qua điều tra ban đầu, xác định các bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại một cơ sở trên địa bàn phường Phan Thiết.

Ngay khi nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cử đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với các bệnh viện điều tra, xử lý vụ việc. Đồng thời lấy mẫu các thực phẩm còn lại bán ngày 12/12 tại xe bánh mì vỉa hè trước số 50 đường Nguyễn Thị Minh Khai, gồm jambon, chả lụa, nem chua, pa-tê và thịt xá xíu, gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm.

Trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 18/12, các bệnh viện gồm: An Phước, Tâm Phúc, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết đã tiếp nhận, điều trị tổng cộng 97 ca. Tất cả các nạn nhân đều cho biết đã ăn bánh mì tại cùng một cơ sở trên địa bàn phường Phan Thiết.

Các bệnh nhân bị ngộ độc nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh vietnam.vn

Triệu chứng nhiễm vi khuẩn Salmonella

Người bệnh bị nhiễm vi khuẩn Salmonella thường do ăn thịt sống, gia cầm, trứng hoặc các sản phẩm từ trứng, sữa chưa tiệt trùng; ăn thức ăn nhiễm khuẩn như trái cây, rau, giá đỗ, bơ hạt và thực phẩm đông lạnh như bánh nướng, gà viên, pa - tê, xúc xích, thịt nguội, giò chả...

Thời gian ủ bệnh (khoảng thời gian từ khi tiếp xúc đến lúc phát bệnh) có thể từ 6h đến 6 ngày. Thông thường, người bệnh bị nhiễm khuẩn Salmonella sẽ có xu hướng nhầm lẫn với chứng đau dạ dày thường gặp. Trong đó, một số dấu hiệu điển hình phải kể đến gồm: sốt, đau bụng và tiêu chảy có thể ra máu là triệu chứng điển hình. Buồn nôn, nôn mửa và đau đầu cũng có thể xảy ra. Các triệu chứng thường bắt đầu trong vòng vài giờ nhưng có thể mất vài ngày mới xuất hiện.

Hầu hết mọi người đều hồi phục tốt và không cần dùng kháng sinh. Những người có hệ thống miễn dịch suy yếu có nguy cơ biến chứng do vi khuẩn Salmonella cao nhất. Những nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi hoặc người suy giảm miễn dịch có thể cần điều trị nhiều hơn là nghỉ ngơi và uống nhiều nước thông thường.

Nhiễm khuẩn nặng có thể biến chứng xuất huyết tiêu hóa, nặng hơn nữa là bị viêm cơ tim, trụy tim mạch, viêm túi mật, viêm gan…

Nếu bị tiêu chảy nghiêm trọng hoặc không thể ngừng nôn, nên đến ngay cơ sở y tế vì người bệnh có thể bị mất nước hoặc vi khuẩn có thể đi từ ruột vào máu gây tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng.

Để đề phòng ngộ độc thức ăn do trực khuẩn Salmonella, bác sĩ lưu ý: chọn thực phẩm tươi, rau, quả ăn sống phải được ngâm và rửa kỹ bằng nước sạch. Quả nên rửa sạch, gọt vỏ trước khi ăn. Nấu chín kỹ hoàn toàn thức ăn sẽ tiêu diệt được vi khuẩn.

Salmonella có tác động nghiêm trọng hơn đối với những người già. Ảnh minh họa/Internet

Ăn ngay sau khi vừa nấu xong (trong 2 giờ đầu), vì để lâu thức ăn càng dễ bị nhiễm vi khuẩn có hại cho sức khoẻ. Các thức ăn chín dùng lại sau 5 tiếng phải được đun kỹ lại trước khi ăn. Không sử dụng các thức ăn quá hạn, thức ăn ôi thiu.

Thức ăn đã được nấu chín có thể bị nhiễm mầm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với thức ăn sống hoặc gián tiếp với các bề mặt bẩn, cần phải được bảo quản đúng cách, hợp vệ sinh

Do thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, bất kỳ bề mặt nào dùng để chế biến thức ăn cũng phải được giữ sạch. Khăn lau bát đĩa cần phải được luộc nước sôi và thay thường xuyên trước khi sử dụng.

Nước sạch là nước không màu, mùi, vị lạ và không chứa mầm bệnh. Hãy đun sôi trước khi làm đá uống. Cẩn thận với nguồn nước dùng nấu thức ăn, đặc biệt là nấu ăn cho trẻ nhỏ...

Đặc biệt, cần phải rửa tay hoặc khử trùng tay ngay sau khi chạm vào thức ăn là một trong những cách tốt nhất để tránh bị nhiễm khuẩn Salmonella. Cần bảo quản, đảm bảo an toàn thực phẩm đúng cách.