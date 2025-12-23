Hà Nội

Sống Khỏe

Lần đầu can thiệp thành công đặt stent chuyển dòng điều trị phình mạch não

Bệnh viện Đa khoa Hà Giang thực hiện thành công ca đặt stent chuyển dòng điều trị phình mạch não, mở ra cơ hội điều trị ngay tại tuyến tỉnh.

Thúy Nga

Các y bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang vừa thực hiện thành công ca can thiệp khó đặt stent chuyển dòng nội mạch điều trị phình mạch não cho bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Lan, 58 tuổi, ở phường Hà Giang 2. Đây là ca can thiệp đầu tiên được thực hiện trong tỉnh Tuyên Quang.

phinh-mach-nao.jpg
Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đặt stent chuyển dòng can thiệp nội mạch điều trị phình mạch não cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, phình mạch não hay được gọi là phình mạch dạng túi. Khi túi phình to lên có thể gây chèn ép mô não hoặc thần kinh. Nếu túi phình mỏng dẫn đến nguy cơ bị vỡ, khối máu tràn ra sẽ đè ép mô não và có thể gây tổn thương các tế bào não và có thể nguy hiểm cho bệnh nhân.

Khi túi phình to dần, người bệnh có thể có các dấu hiệu khó chẩn đoán rõ ràng như đau đầu và đau ở gần hoặc dưới một mặt, nhìn đôi hoặc nhìn mờ, sụp mí, tê hoặc yếu một bên mặt.

Chỉ khi chụp MRI mạch máu não mới phát hiện ra túi phình. Nếu túi phình mạch não vỡ, người bệnh sẽ bị đau đầu đột ngột và dữ dội, lơ mơ, rối loạn ý thức…

Được biết, sau khi các y bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh khám cho bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Lan đã phát hiện có 2 túi phình mạch não, dạng phình mạch cổ rộng và được chỉ định can thiệp đặt stent chuyển dòng.

Ê-kíp các y bác sĩ dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia can thiệp mạch não của Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã thực hiện ca can thiệp và đặt stent thành công cho bệnh nhân.

phinh-mach-nao-1.jpg
Các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tham gia hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật can thiệp cho các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Giang - Ảnh BVCC

Đặt stent chuyển dòng là một kỹ thuật can thiệp nội mạch điều trị phình mạch não. Stent được đặt trong động mạch mang phình, giúp chuyển hướng dòng máu đi thẳng theo trục mạch, giảm dòng vào túi phình và dần giúp lành phình mạch theo sinh lý.

Đây là một kỹ thuật khó và thường chỉ được thực hiện ở các bệnh viện tuyến Trung ương.

Việc đặt stent chuyển dòng can thiệp nội mạch điều trị phình mạch não cho bệnh nhân được thực hiện thành công tại bệnh viện tuyến tỉnh khẳng định cơ sở đã ứng dụng được công nghệ hỗ trợ can thiệp hiện đại; sự chủ động học hỏi của các y bác sĩ, cùng với vai trò hướng dẫn, sự nhiệt tình của các chuyên gia Trung ương.

phinh-mach-nao-2.jpg
Bệnh nhân ổn định sau ca can thiệp lần đầu được thực hiện tại tỉnh Tuyên Quang - Ảnh BVCC

Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt. Việc ứng dụng thành công kỹ thuật đặt stent chuyển dòng can thiệp nội mạch điều trị phình mạch não ở bệnh viện tuyến tỉnh mở ra cơ hội cho người dân được can thiệp, điều trị loại bệnh phức tạp này ngay tại tuyến tỉnh.

