Rò dưỡng chấp sau mổ tuyến giáp gây ảnh hưởng nghiêm trọng

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa nhận diện sớm và xử trí hiệu quả bằng can thiệp ống ngực cho bệnh nhân bị rò dưỡng chấp sau mổ tuyến giáp.

Biến chứng không hiếm gặp nhưng gây nhiều ảnh hưởng

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận bệnh nhân nữ 37 tuổi được phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp và đặt dẫn lưu vùng cổ sau mổ theo quy trình chuyên môn. Ngày đầu, lượng dịch dẫn lưu ghi nhận khoảng 30 ml/ngày, màu vàng nhạt.

Tuy nhiên, ngay khi bệnh nhân ăn chế độ thông thường, lượng dịch tăng lên hơn 100 ml/ngày và chuyển sang màu trắng đục đặc trưng của rò dưỡng chấp.

Rò dưỡng chấp khiến khối sưng nề vùng cổ sau mổ tuyến giáp - Ảnh BVCC

Rò dưỡng chấp sau phẫu thuật tuyến giáp không phải là biến chứng thường xuyên, nhưng khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đáng kể đến quá trình hồi phục. Người bệnh thường phải nhịn ăn, sử dụng dinh dưỡng tĩnh mạch và kéo dài thời gian nằm viện.

Việc quan sát liên tục dịch trắng đục chảy qua dẫn lưu khiến tâm lý bệnh nhân dễ bị căng thẳng, trong khi các bệnh nhân mổ cùng thời điểm đã được xuất viện.

Một số trường hợp nặng buộc phải can thiệp phẫu thuật lại để xử lý các nhánh bị rò, làm tăng chi phí điều trị và thời gian hồi phục.

Rò dưỡng chấp - hình minh họa BVCC

Theo TS.BS Nguyễn Ngọc Cương, Trưởng khoa Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y cho biết: Rò dưỡng chấp không hoàn toàn phản ánh kinh nghiệm phẫu thuật hay mức độ xâm lấn của khối u. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân xuất phát từ biến thể giải phẫu vốn có của người bệnh.

Ở trường hợp kể trên, bệnh nhân có cấu trúc ống ngực với nhiều nhánh bàng hệ nhỏ tại vùng cổ. Chỉ cần tổn thương một vài nhánh li ti trong quá trình phẫu thuật cũng có thể dẫn đến rò dưỡng chấp, dù thao tác kỹ thuật vẫn được thực hiện đúng chuẩn.

Can thiệp ống ngực: Hướng điều trị ít xâm lấn, hiệu quả cao

Trong những năm gần đây, can thiệp ống ngực đã trở thành lựa chọn điều trị mang lại hiệu quả rõ rệt cho các trường hợp rò dưỡng chấp kéo dài hoặc đáp ứng kém với điều trị nội khoa. Kỹ thuật này có ưu điểm: Ít xâm lấn; Thời gian thực hiện ngắn; Không cần nhịn ăn kéo dài; Giúp giảm nhanh lượng dịch rò; Rút ngắn thời gian nằm viện.

Dịch rò dưỡng chấp trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ở bệnh nhân nữ 37 tuổi, sau khi được áp dụng can thiệp ống ngực, tình trạng rò cải thiện rõ rệt, giúp người bệnh ổn định nhanh, sớm quay trở lại chế độ dinh dưỡng bình thường và được xuất viện trong tâm lý thoải mái hơn.

Rò dưỡng chấp sau mổ tuyến giáp là biến chứng khó tránh hoàn toàn do liên quan tới đặc điểm giải phẫu từng người. Nhờ sự phát triển của các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn, đặc biệt là can thiệp ống ngực, người bệnh có thêm một lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả hơn, giúp rút ngắn thời gian hồi phục.

Đồng thời, sự hỗ trợ này cũng giúp các phẫu thuật viên yên tâm hơn trong quá trình điều trị toàn diện cho bệnh nhân, khi biết rằng mọi biến chứng khó lường đều có thể được xử trí kịp thời và tối ưu.