Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Thượng tôn pháp luật: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại cấp cơ sở [Kỳ 5]

Từ thực tiễn đấu thầu tại xã Sơn Kiên (An Giang), bài học về việc tuân thủ Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật mới là chìa khóa để phát triển bền vững.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống qua vệt bài phân tích về công tác đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên (tỉnh An Giang) cho thấy, bên cạnh những thành quả về phát triển hạ tầng và nông nghiệp, vẫn còn đó những dư địa lớn để cải thiện tính cạnh tranh và minh bạch.

Sự thay đổi về đơn vị hành chính từ 01/07/2025, khi chính quyền địa phương tập trung vào hai cấp Tỉnh và Xã, đòi hỏi đội ngũ cán bộ tại xã Sơn Kiên phải nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn về quản lý đầu tư công. Việc quản lý các dự án như Đường Mương Khâm, Đường rạch Xẻo Tràm hay cánh đồng lúa chất lượng cao không chỉ cần sự nhanh chóng mà cần sự thượng tôn pháp luật tuyệt đối.

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ: Phải tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong công tác đấu thầu. Đối với các đơn vị cấp xã, việc lạm dụng chỉ định thầu hay để xảy ra tình trạng "nhà thầu quen mặt" trúng thầu liên tiếp cần được chấn chỉnh kịp thời thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan cấp Tỉnh.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) đóng góp ý kiến: "Tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 và sửa đổi 2025 là đưa mọi hoạt động lựa chọn nhà thầu lên môi trường mạng một cách thực chất. Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên cần chuyển đổi tư duy từ việc 'chọn người quen' sang 'chọn người giỏi nhất' thông qua đấu thầu rộng rãi. Việc công khai toàn bộ báo cáo đánh giá E-HSDT và danh sách nhà thầu tham gia sẽ là minh chứng tốt nhất cho sự trong sạch của bộ máy quản lý địa phương".

Hy vọng rằng, với sự sát sao của các cơ quan chức năng tỉnh An Giang và trách nhiệm của lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, môi trường đấu thầu tại địa phương sẽ ngày càng trở nên cạnh tranh, công bằng và hiệu quả. Đó không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà còn là mong mỏi của nhân dân khi gửi gắm niềm tin vào mỗi mét đường giao thông hay mỗi dự án nông nghiệp được triển khai từ nguồn vốn ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

TINH THẦN CHỈ THỊ 12/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực, thông thầu tại đơn vị mình quản lý. Yêu cầu 100% gói thầu đủ điều kiện phải thực hiện đấu thầu qua mạng; hạn chế tối đa việc chỉ định thầu và phải công khai minh bạch mọi thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia để xã hội cùng giám sát.

#đầu tư công #đấu thầu #pháp luật #xã Sơn Kiên #Chỉ thị 12/CT-TTg

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, An Giang: Bức tranh đầu tư công và những con số "biết nói" [Kỳ 1]

Với tổng giá trị trúng thầu hơn 19 tỉ đồng, công tác đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang đang bộc lộ những đặc trưng riêng biệt về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn từ năm 2025 đến tháng 04/2026, Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang đã triển khai 21 kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng cộng 41 gói thầu thuộc 16 dự án đầu tư phát triển. Dữ liệu ghi nhận tổng giá trị các gói thầu có kết quả đạt 20.405.409.473 đồng, trong đó tổng giá trị trúng thầu là 19.367.707.713 đồng.

Bóc tách các hồ sơ cụ thể, điểm nhấn đáng chú ý nhất là dự án nông nghiệp trọng điểm phục vụ sinh kế địa phương. Tại Quyết định số 96/QĐ-PKT ngày 31/12/2025 do ông Hoàng Sinh Ruyên Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Kiên ký phê duyệt, Gói thầu số 01: Dự án cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao gắn với tiêu thụ nông sản năm 2025 có giá dự toán 5.400.000.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xanh 886 Kiên Giang với giá 5.124.600.000 đồng, đạt tỉ lệ tiết kiệm khoảng 5,1% cho ngân sách nhà nước.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên: Giải mã hiện tượng 18 gói thầu không thông báo mời thầu [Kỳ 2]

Trong số các gói thầu có kết quả LCNT tại xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, có 18 gói thầu không có thông báo mời thầu trên mạng khi áp dụng hình thức chỉ định thầu, đặt ra bài toán về việc tuân thủ quy định trách nhiệm giải trình.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một đặc điểm dễ nhận thấy trong hồ sơ đấu thầu của Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang là sự hiện diện của 18 gói thầu đã công bố kết quả nhưng lại không có thông báo mời thầu (TBMT) trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia khi áp dụng hình thức chỉ định thầu.

11a-8773.png
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Sự xuất hiện của các nhà thầu "quen mặt" tại xã Sơn Kiên và bài toán cạnh tranh [Kỳ 3]

Phân tích dữ liệu cho thấy một số doanh nghiệp như Thắng Toàn Phát, TL 68 Kiên Giang liên tục xuất hiện trong danh sách trúng thầu tại Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong hệ sinh thái đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang có những cái tên thường xuyên được xướng lên tại các gói thầu xây lắp giao thông nông thôn.

Cụ thể, trong danh sách công bố kết quả tháng 04/2026, Công ty TNHH TV-XD Tuấn Nga được lựa chọn thi công Gói thầu số 01: Nền, mặt đường thuộc Dự án Đường Mương Khâm. Đồng thời, tại Dự án Đường bờ tây rạch Xẻo Tràm, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng TL 68 Kiên Giang cũng ghi tên mình vào danh sách trúng thầu cho hạng mục tương tự.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới