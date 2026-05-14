Thượng tôn pháp luật: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại cấp cơ sở [Kỳ 5]

Từ thực tiễn đấu thầu tại xã Sơn Kiên (An Giang), bài học về việc tuân thủ Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật mới là chìa khóa để phát triển bền vững.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống qua vệt bài phân tích về công tác đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên (tỉnh An Giang) cho thấy, bên cạnh những thành quả về phát triển hạ tầng và nông nghiệp, vẫn còn đó những dư địa lớn để cải thiện tính cạnh tranh và minh bạch.

Sự thay đổi về đơn vị hành chính từ 01/07/2025, khi chính quyền địa phương tập trung vào hai cấp Tỉnh và Xã, đòi hỏi đội ngũ cán bộ tại xã Sơn Kiên phải nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn về quản lý đầu tư công. Việc quản lý các dự án như Đường Mương Khâm, Đường rạch Xẻo Tràm hay cánh đồng lúa chất lượng cao không chỉ cần sự nhanh chóng mà cần sự thượng tôn pháp luật tuyệt đối.

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ: Phải tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong công tác đấu thầu. Đối với các đơn vị cấp xã, việc lạm dụng chỉ định thầu hay để xảy ra tình trạng "nhà thầu quen mặt" trúng thầu liên tiếp cần được chấn chỉnh kịp thời thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan cấp Tỉnh.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) đóng góp ý kiến: "Tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 và sửa đổi 2025 là đưa mọi hoạt động lựa chọn nhà thầu lên môi trường mạng một cách thực chất. Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên cần chuyển đổi tư duy từ việc 'chọn người quen' sang 'chọn người giỏi nhất' thông qua đấu thầu rộng rãi. Việc công khai toàn bộ báo cáo đánh giá E-HSDT và danh sách nhà thầu tham gia sẽ là minh chứng tốt nhất cho sự trong sạch của bộ máy quản lý địa phương".

Hy vọng rằng, với sự sát sao của các cơ quan chức năng tỉnh An Giang và trách nhiệm của lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Sơn Kiên, môi trường đấu thầu tại địa phương sẽ ngày càng trở nên cạnh tranh, công bằng và hiệu quả. Đó không chỉ là yêu cầu của pháp luật mà còn là mong mỏi của nhân dân khi gửi gắm niềm tin vào mỗi mét đường giao thông hay mỗi dự án nông nghiệp được triển khai từ nguồn vốn ngân sách.

