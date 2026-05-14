Dược phẩm Việt - Pháp bị phạt vì bán thuốc chưa đáp ứng đúng quy định

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 298/QĐ-XPHC ngày 12/5/2026 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp do có hành vi mua, bán thuốc khi chưa đáp ứng đầy đủ hồ sơ đề nghị nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp, có trụ sở tại Lô đất số 01-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Xuân Phương, TP Hà Nội; người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc công ty.

Lý do xử phạt do Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Mua, bán thuốc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, thuốc viện trợ và thuốc khác có quy định không được bán theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp đã bán thuốc Diater Skin Prick Test (Dị nguyên chiết xuất từ mạt bụi nhà Dermatophagoides farinae 5HEP/ml) cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ; bán thuốc Phosphorous Aguettant cho Bệnh viện Hùng Vương và bán thuốc Diater Skin Prick Test (Dị nguyên chiết xuất từ lông mèo; 2HEP/ml) cho Bệnh viện E mà tại thời điểm bán thuốc chưa có hồ sơ đề nghị nhập khẩu đáp ứng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 78 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, điểm b, c khoản 1 Điều 85 Nghị định số 163/2025/NĐ-CP.

Cục Quản lý Dược xác định hành vi trên vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 58 và khoản 5 Điều 4 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Các tình tiết tăng nặng: Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp có tình tiết tăng nặng do vi phạm này nhiều lần (03 lần).

Với các sai phạm trên, Cục Quản lý Dược đã xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp số tiền 17,5 triệu đồng.

Quyết định xử phạt được giao cho ông Nguyễn Chí Dũng, giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật để chấp hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.