Chỉ định thầu gói 1,6 tỷ đồng tại xã An Phú Tân: Tỷ lệ tiết kiệm đạt 1%

Hoạt động đấu thầu, mua sắm công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước luôn được xem là lĩnh vực đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Vừa qua, gói thầu số 05: Thi công Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn năm 2026 do Văn phòng HĐND và UBND xã An Phú Tân làm chủ đầu tư đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu 2023.

Theo hồ sơ pháp lý ghi nhận, ngày 16/4/2026, Chánh văn phòng HĐND và UBND xã An Phú Tân đã ký Quyết định số 18/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn năm 2026. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách xã, trong đó Gói thầu số 05 có giá dự toán được duyệt là 1.673.120.584 đồng. Đáng chú ý, gói thầu này được chủ đầu tư quyết định áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" với thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu tiến hành vô cùng chớp nhoáng, vỏn vẹn trong 05 ngày.

Đến ngày 20/04/2026, Chánh văn phòng HĐND và UBND xã An Phú Tân tiếp tục ký Quyết định số 19/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị được chọn là Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Miền Tây. Giá trị chỉ định thầu được ấn định ở mức 1.656.389.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 120 ngày. Qua đối chiếu các số liệu tài chính, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước tại gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng này chỉ khiêm tốn ở mức 16.731.584 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá 1%.

Quyết định số 19/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05. (Nguồn MSC)

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Miền Tây (Mã số doanh nghiệp: 2100660564) được thành lập ngày 29/09/2020. Dù đã có thời gian hoạt động hơn 5 năm trên thị trường, nhưng lịch sử tham gia đấu thầu công của doanh nghiệp này lại cực kỳ "khiêm tốn". Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này mới chỉ tham gia duy nhất 01 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, và trúng đúng 01 gói thầu đó (chính là Gói thầu số 05 tại xã An Phú Tân).

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHỈ ĐỊNH THẦU Nhằm bảo đảm các tiêu chí: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước bị ràng buộc bởi các quy định kiểm soát rất chặt chẽ.

(được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước bị ràng buộc bởi các quy định kiểm soát rất chặt chẽ. Cụ thể, quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng trong chỉ định thầu được quy định rõ tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu). Trích xuất điểm đáng chú ý tại Chương V, Mục 1 về Chỉ định thầu:

ngày 04/08/2025 của Chính phủ (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu). Trích xuất điểm đáng chú ý tại Chương V, Mục 1 về Chỉ định thầu: "...Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế; đối với gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 của Nghị định này, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu..." Bên cạnh đó, việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quản lý chất lượng và lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính cũng là cơ sở để các cơ quan thanh tra, kiểm toán đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật và tính hiệu quả, minh bạch của Chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

​