Chỉ định thầu gói 1,6 tỷ đồng tại xã An Phú Tân: Tỷ lệ tiết kiệm đạt 1%

Lần đầu tiên tham gia mạng đấu thầu quốc gia, Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Miền Tây đã được xã An Phú Tân chỉ định thi công hơn 1,6 tỷ đồng cùng mức tiết kiệm 1%.

Hoạt động đấu thầu, mua sắm công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước luôn được xem là lĩnh vực đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Vừa qua, gói thầu số 05: Thi công Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn năm 2026 do Văn phòng HĐND và UBND xã An Phú Tân làm chủ đầu tư đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu 2023.

Theo hồ sơ pháp lý ghi nhận, ngày 16/4/2026, Chánh văn phòng HĐND và UBND xã An Phú Tân đã ký Quyết định số 18/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn năm 2026. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách xã, trong đó Gói thầu số 05 có giá dự toán được duyệt là 1.673.120.584 đồng. Đáng chú ý, gói thầu này được chủ đầu tư quyết định áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" với thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu tiến hành vô cùng chớp nhoáng, vỏn vẹn trong 05 ngày.

Đến ngày 20/04/2026, Chánh văn phòng HĐND và UBND xã An Phú Tân tiếp tục ký Quyết định số 19/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị được chọn là Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Miền Tây. Giá trị chỉ định thầu được ấn định ở mức 1.656.389.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 120 ngày. Qua đối chiếu các số liệu tài chính, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước tại gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng này chỉ khiêm tốn ở mức 16.731.584 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá 1%.

Quyết định số 19/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05. (Nguồn MSC)

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Miền Tây (Mã số doanh nghiệp: 2100660564) được thành lập ngày 29/09/2020. Dù đã có thời gian hoạt động hơn 5 năm trên thị trường, nhưng lịch sử tham gia đấu thầu công của doanh nghiệp này lại cực kỳ "khiêm tốn". Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này mới chỉ tham gia duy nhất 01 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, và trúng đúng 01 gói thầu đó (chính là Gói thầu số 05 tại xã An Phú Tân).

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHỈ ĐỊNH THẦU

  • Nhằm bảo đảm các tiêu chí: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước bị ràng buộc bởi các quy định kiểm soát rất chặt chẽ.
  • Cụ thể, quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng trong chỉ định thầu được quy định rõ tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu). Trích xuất điểm đáng chú ý tại Chương V, Mục 1 về Chỉ định thầu:
  • "...Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế; đối với gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 của Nghị định này, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu..."

Bên cạnh đó, việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quản lý chất lượng và lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính cũng là cơ sở để các cơ quan thanh tra, kiểm toán đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật và tính hiệu quả, minh bạch của Chủ đầu tư trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Vĩnh Long: Giảm giá sốc 31,2%, Công ty Ngọc Minh thắng lớn tại xã Châu Thành

Bỏ thầu giảm hơn 1 tỷ đồng, nhà thầu Ngọc Minh đã đánh bại 3 đối thủ để trúng thầu tại dự án thủy lợi quan trọng nhờ hồ sơ kỹ thuật chuẩn xác.

Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đấu thầu không ngừng được hoàn thiện, tiêu biểu là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các luật sửa đổi bổ sung như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC), công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng (e-GP) đang thực sự chứng minh hiệu quả to lớn. Môi trường cạnh tranh công bằng không chỉ tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp mà còn là công cụ hữu hiệu để các địa phương tiết giảm tối đa ngân sách nhà nước. Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần thượng tôn pháp luật, tối ưu hóa ngân sách và sàng lọc năng lực khách quan vừa được ghi nhận tại một gói thầu xây lắp công trình thủy lợi thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo hồ sơ và tài liệu Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập được, gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nạo vét 60 tuyến kênh cấp III trên địa bàn xã Châu Thành là một dự án mang ý nghĩa dân sinh vô cùng thiết thực. Mục tiêu trọng tâm của gói thầu nhằm khơi thông dòng chảy, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi nội đồng, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp cho diện tích đất trồng lúa trên địa bàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Vĩnh Long: Tiết kiệm gần 16%, Công ty Tâm Thủy thắng lớn tại xã Càng Long

Vượt 8 đối thủ, Công ty Tâm Thủy trúng thầu tại dự án giao thông ở xã Càng Long, giúp ngân sách tiết kiệm hơn 1,3 tỷ đồng nhờ bỏ giá cạnh tranh.

Hoạt động đấu thầu mua sắm công và đầu tư xây dựng cơ bản tại các địa phương đang ngày càng trở nên minh bạch, sôi động và mang tính cạnh tranh cao, đặc biệt là từ khi hệ thống quy định mới bao gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC chính thức đi vào đời sống. Việc áp dụng triệt để đấu thầu qua mạng (e-GP) không chỉ giúp các chủ đầu tư tiết giảm tối đa ngân sách nhà nước mà còn tạo ra một "sân chơi" bình đẳng, nơi các doanh nghiệp thực sự có năng lực được trao cơ hội.

Ghi nhận thực tế mới nhất tại tỉnh Vĩnh Long, Gói thầu số 08: Thi công Đường nhựa Bờ Cồng (ấp số 4-6 xã Càng Long) đã trở thành một minh chứng sống động cho tinh thần cạnh tranh lành mạnh này. Gói thầu đã thu hút sự quan tâm và nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của 9 nhà thầu, liên danh lớn nhỏ trong khu vực.

Tiết kiệm gần 237 triệu, gói thầu tại xã Hưng Mỹ bóc trần lỗi nhân sự

Liên danh Nam Bộ - Nguyễn Mai trúng thầu dự án kênh Tân Tạo tại xã Hưng Mỹ (Cà Mau) với gần 237 triệu tiết kiệm ngân sách. Đối thủ ngã ngựa vì lỗi nhân sự.

Theo các tài liệu và hồ sơ trích xuất hợp pháp mà Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp cận được, Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đường Bờ Đông kênh Tân Tạo là một dự án hạ tầng giao thông mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Căn cứ theo Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ về việc phê duyệt dự án, công trình này sử dụng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Ban quản lý dự án xã Hưng Mỹ được giao trọng trách làm chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức mời thầu gói thầu số 05 với giá dự toán được phê duyệt ở mức 4.085.090.000 đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục giao thông đồng bộ, kiên cố, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân dọc tuyến kênh Tân Tạo.

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, cuộc thầu đã chính thức đóng/mở thầu vào lúc 09 giờ 01 phút ngày 09/04/2026. Trích xuất Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của 02 đơn vị. Dù số lượng hồ sơ dự thầu (E-HSDT) nộp vào không nhiều, nhưng quá trình đánh giá lại diễn ra vô cùng cẩn trọng, nghiêm ngặt dưới lăng kính của đơn vị tư vấn độc lập là Công ty TNHH MTV Xây dựng An Nguyên CM. Chính sự kỹ lưỡng trong khâu chấm thầu này đã giúp chủ đầu tư đưa ra một quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoàn toàn thuyết phục, đồng thời vạch trần lỗi nghiêm trọng trong hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp.

