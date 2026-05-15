Thu hồi 511 mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất

Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy trên toàn quốc đối với 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất.

Bình Nguyên

Công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn về Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm

Ngày 14/5 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy trên toàn quốc đối với 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất.

Cụ thể, theo Công văn số 1772/ QLD-MP ngày 13/5 đã thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 511 sản phẩm tại Danh mục kèm theo Công văn này của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương (địa chỉ nhà máy sản xuất mỹ phẩm: Lô D10-5, Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội).

Công văn của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất/ Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi: Công ty không triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 511 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Phụ lục 511 sản phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương bị thu hồi. Nguồn Cục Quản lý Dược

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường những nơi phân phối, sử dụng 511 sản phẩm vi phạm; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ 511 sản phẩm không đáp ứng quy định để tiêu hủy sản phẩm. Và gửi báo cáo thu hồi 511 sản phẩm này về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/06/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương trong việc thực hiện thu hồi 511 sản phẩm không đáp ứng quy định; Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/06/2026.

Sản phẩm thu hồi thuộc nhiều chủng loại khác nhau

Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương vốn là một đơn vị sản xuất, gia công mỹ phẩm quy mô lớn cho rất nhiều nhãn hàng tiêu dùng quen thuộc trên thị trường. Trong danh mục 511 sản phẩm bị thu hồi lần này, có sự xuất hiện của nhiều cái tên khá quen thuộc với người tiêu dùng như Sữa tắm Mộc Tâm, Whitening Serum, Tảo Biển, Sun Cream...

Số lượng 511 sản phẩm bao phủ toàn bộ chu trình làm đẹp hàng ngày của người tiêu dùng, thuộc nhiều chủng loại khác nhau. Các sản phẩm vi phạm trải dài từ dòng chăm sóc da như: sữa rửa mặt, toner, serum, tẩy da chết, kem trị nám, mụn, kem chống nắng, mặt nạ...; các sản phẩm chăm sóc tóc và cơ thể như: dầu gội phủ bạc, sữa tắm nước hoa, dung dịch vệ sinh, kem body...); các sản phẩm trang điểm như son môi, phấn nước và nước hoa... Số lượng lớn sản phẩm của Việt Hương bị thu hồi là một "lời cảnh tỉnh" mạnh mẽ về công tác hậu kiểm thị trường sản xuất mỹ phẩm, gia công hiện nay.

Trong số hơn 500 sản phẩm bị thu hồi lần này, có nhiều sản phẩm mang thương hiệu I'm Nature
Trong số hơn 500 sản phẩm bị thu hồi lần này, có nhiều sản phẩm mang thương hiệu I'm Nature. Ảnh thuonghieucongluan.com.vn

Đặc biệt, bên cạnh các sản phẩm mang thương hiệu riêng, Công ty Việt Hương còn là đơn vị gia công, sản xuất cho hàng loạt nhãn hàng thuộc nhiều công ty, tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường như: Công ty CP sản xuất và thương mại Bio Cosmetics, Thương hiệu I'm Nature, Dakami Group, Olic Việt Nam, Mộc Tâm Nature, Mommy & Baby center, Seimy Paris, Fujiwon, mỹ phẩm Hoàng Phát, HQ Global Việt Nam, Global Health Life, mỹ phẩm Skinlab, mỹ phẩm thiên nhiên Dalat De Beauté, Dược mỹ phẩm An Phát, Dược mỹ phẩm An Phát, Dược mỹ phẩm Mia Pharma, Dakami Cosmetic, Hasa Cosmetic...

Bạn đọc - Phản biện

Bộ Y tế yêu cầu rà soát 3 lô sữa a2 Platinum dành cho trẻ sơ sinh tại Hoa Kỳ

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, rà soát 3 lô sữa công thức a2 Platinum thu hồi tại Mỹ do chứa độc tố gây hại cho trẻ, cảnh báo người tiêu dùng tránh sử dụng.

Tối 4/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; Sở An toàn thực phẩm TPHCM và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung Sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron) do A2 Milk Company sản xuất.

Bạn đọc - Phản biện

37 sản phẩm của BB Việt Nam bị "tuýt còi", hồ sơ PIF quan trọng thế nào?

Dù là thương hiệu lớn, BB Việt Nam vẫn mắc lỗi PIF, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thu hồi, tiêu hủy hàng loạt sản phẩm thiệt hại kinh tế, uy tín thương hiệu.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt vi phạm hành chính do kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra. Đây là hồ sơ bắt buộc nhằm chứng minh nguồn gốc, thành phần, độ an toàn và tính hợp pháp của sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường. Cụ thể, BB Việt Nam bị xử phạt số tiền là 75 triệu đồng.

Đáng chú ý, vụ việc có tình tiết tăng nặng do cùng một thời điểm kiểm tra phát hiện 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi. Ngoài hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. thu hồi 37 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ do công ty đứng tên công bố. Danh mục sản phẩm bị xử lý gồm nhiều nhãn hàng quen thuộc trên thị trường như Hatomugi, Rosette, Naturie, Anessa, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label… với các dòng sản phẩm chăm sóc da, chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng và lotion.

