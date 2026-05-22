Phát hiện đột phá về 'bãi biển sỏi' và sự hình thành hành tinh

Hệ thống kính viễn vọng vô tuyến của Anh đã hé lộ "bãi biển sỏi" xung quanh các ngôi sao trẻ, làm nổi bật yếu tố then chốt trong quá trình hình thành hành tinh.

Một mạng lưới kính viễn vọng vô tuyến ở Anh gần đây đã quan sát thấy nhiều "viên sỏi", mỗi viên có đường kính khoảng 1cm, bao quanh hai ngôi sao trẻ. Những hạt này đang dần dần tích tụ và trở thành nền tảng quan trọng cho sự hình thành hành tinh.

Phát hiện đột phá này cung cấp bằng chứng quan sát đầu tiên cho lý thuyết hình thành hành tinh bằng "sự tích tụ sỏi" và nó có ý nghĩa rất lớn trong việc hiểu cách các hành tinh được sinh ra từ các vành đĩa bụi và khí.

Ảnh: @Space.

Theo Tạp chí SPACE đưa tin, hai ngôi sao này nằm trong Đám mây Phân tử Taurus, cách Trái Đất khoảng 430 năm ánh sáng, vốn là một vùng hình thành sao nổi tiếng trong khu vực. Các ngôi sao trẻ được bao quanh bởi các đĩa tiền hành tinh cấu tạo từ khí và bụi; những cấu trúc dạng vành đĩa này là cái nôi của sự hình thành hành tinh.

Các nhà khoa học từ lâu đã suy đoán rằng, các hạt bụi ngưng tụ thành những viên sỏi có kích thước từ milimet đến centimet, và những viên sỏi này sau đó nhanh chóng kết tụ thành các vật thể đá lớn hơn, cuối cùng hình thành nên lõi của các hành tinh đất đá và thậm chí cả các hành tinh khí khổng lồ.

Nghiên cứu này do Đài quan sát Jodrell Bank ở Anh dẫn đầu, đã sử dụng giao thoa kế e-MERLIN, kết nối 7 kính viễn vọng vô tuyến, để quan sát các vành đĩa tiền hành tinh ở bước sóng khoảng 4cm. Bước sóng này vừa đủ để phát hiện các hạt nhỏ đến vài centimet, giúp phân giải thành công sự phân bố sỏi đá phong phú trong các vành đĩa của hai ngôi sao trẻ tên là DG Tau và HL Tau.

Katie Hesterly, một trong những nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu, chỉ ra rằng đây là lần quan sát trực tiếp đầu tiên về vật liệu quan trọng này cho sự hình thành hành tinh, cung cấp bằng chứng thực nghiệm về cách hai ngôi sao trẻ tên là DG Tau và HL Tau sẽ tiến hóa thành hành tinh trong tương lai.