Phát hiện đột phá về 'bãi biển sỏi' và sự hình thành hành tinh

Hệ thống kính viễn vọng vô tuyến của Anh đã hé lộ "bãi biển sỏi" xung quanh các ngôi sao trẻ, làm nổi bật yếu tố then chốt trong quá trình hình thành hành tinh.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Một mạng lưới kính viễn vọng vô tuyến ở Anh gần đây đã quan sát thấy nhiều "viên sỏi", mỗi viên có đường kính khoảng 1cm, bao quanh hai ngôi sao trẻ. Những hạt này đang dần dần tích tụ và trở thành nền tảng quan trọng cho sự hình thành hành tinh.

Phát hiện đột phá này cung cấp bằng chứng quan sát đầu tiên cho lý thuyết hình thành hành tinh bằng "sự tích tụ sỏi" và nó có ý nghĩa rất lớn trong việc hiểu cách các hành tinh được sinh ra từ các vành đĩa bụi và khí.

Ảnh: @Space.

Theo Tạp chí SPACE đưa tin, hai ngôi sao này nằm trong Đám mây Phân tử Taurus, cách Trái Đất khoảng 430 năm ánh sáng, vốn là một vùng hình thành sao nổi tiếng trong khu vực. Các ngôi sao trẻ được bao quanh bởi các đĩa tiền hành tinh cấu tạo từ khí và bụi; những cấu trúc dạng vành đĩa này là cái nôi của sự hình thành hành tinh.

Các nhà khoa học từ lâu đã suy đoán rằng, các hạt bụi ngưng tụ thành những viên sỏi có kích thước từ milimet đến centimet, và những viên sỏi này sau đó nhanh chóng kết tụ thành các vật thể đá lớn hơn, cuối cùng hình thành nên lõi của các hành tinh đất đá và thậm chí cả các hành tinh khí khổng lồ.

Nghiên cứu này do Đài quan sát Jodrell Bank ở Anh dẫn đầu, đã sử dụng giao thoa kế e-MERLIN, kết nối 7 kính viễn vọng vô tuyến, để quan sát các vành đĩa tiền hành tinh ở bước sóng khoảng 4cm. Bước sóng này vừa đủ để phát hiện các hạt nhỏ đến vài centimet, giúp phân giải thành công sự phân bố sỏi đá phong phú trong các vành đĩa của hai ngôi sao trẻ tên là DG Tau và HL Tau.

Katie Hesterly, một trong những nhà nghiên cứu chính của nghiên cứu, chỉ ra rằng đây là lần quan sát trực tiếp đầu tiên về vật liệu quan trọng này cho sự hình thành hành tinh, cung cấp bằng chứng thực nghiệm về cách hai ngôi sao trẻ tên là DG Tau và HL Tau sẽ tiến hóa thành hành tinh trong tương lai.

Tàu vũ trụ bay áp sát sao Hỏa để săn tìm tiểu hành tinh kim loại quý hiếm

Tàu vũ trụ Psyche của NASA mới bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn tăng tốc tới tiểu hành tinh kim loại quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Vào ngày 15/5, tàu vũ trụ Psyche của NASA đã thực hiện chuyến bay áp sát sao Hỏa để tận dụng lực hấp dẫn của hành tinh này nhằm tăng tốc săn tìm một tiểu hành tinh kim loại vô cùng quý hiếm trong Hệ Mặt trời.

Để có thể tận dụng lực hấp dẫn của sao Hỏa, tàu Psyche đã bay lướt qua hành tinh đỏ với vận tốc lên tới 19.848 km/h. Đây là chuyến bay áp sát ở cự ly đặc biệt gần khi khoảng cách giữa tàu và bề mặt sao Hỏa chỉ vào khoảng 4.500 km, tương đương khoảng cách từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ.

16 lưu vực sông cổ đại trên sao Hỏa- chìa khóa để khám phá sự sống

Các nhà khoa học đã xác định được 16 lưu vực sông cổ đại trên sao Hỏa, nơi có thể chứa đựng những manh mối về sự sống.

Một nghiên cứu mới cho thấy, sao Hỏa từng sở hữu một hệ thống sông ngòi quy mô lớn, và những lưu vực cổ đại này có thể là những địa điểm lý tưởng để tìm kiếm sự sống. Timothy A. Goudge và nhóm của ông từ Viện Khoa học Không gian Blue Marble đã xác định được 16 lưu vực thoát nước lớn bằng cách sử dụng dữ liệu từ các thung lũng, hồ cổ đại và trầm tích trên sao Hỏa.

Những khu vực này có thể đã cung cấp môi trường thủy văn cần thiết cho sự tồn tại của sự sống. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Tìm kiếm dấu hiệu sự sống là ưu tiên hàng đầu trên sao Hỏa

Các chuyên gia cho rằng, các sứ mệnh đầu tiên của nhân loại khi đặt chân lên sao Hỏa là tìm kiếm dấu hiệu sự sống.

Một đánh giá gần đây do Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia (NASEM) Mỹ công bố chỉ ra rằng "tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong quá khứ hoặc hiện tại trên sao Hỏa" nên là một trong những mục tiêu khoa học ưu tiên hàng đầu cho các sứ mệnh đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai gần nhất.

Báo cáo chỉ ra rằng, sao Hỏa từng có sông, hồ và bầu khí quyển dày đặc, và môi trường của nó có thể tương tự như Trái Đất thời kỳ đầu. Do đó, dấu vết của sự sống có thể vẫn được bảo tồn trong đá trầm tích, dưới lòng đất hoặc trong các khoáng chất chứa nước.

