Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Xã Phước Hà: Gói thầu gần 5,7 tỷ tiết kiệm ngân sách gần 6 triệu đồng

Dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi, Gói thầu số 10 thuộc dự án Trường Hoàng Hoa Thám có giá 5,69 tỷ đồng chỉ đạt mức tiết kiệm ngân sách khiêm tốn, khoảng 0,1%.

Đông Anh

Trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu minh bạch hóa đầu tư công, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đóng vai trò như một bộ lọc quan trọng, giúp các chủ đầu tư tiếp cận rộng rãi với cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc. Sự chuyển dịch này không chỉ tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng mà còn được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách thông qua tính cạnh tranh cao.

Tại dự án Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám và các hạng mục khác, xã Phước Hà (Giai đoạn I), kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 - Thi công xây dựng công trình đang để lại nhiều vấn đề cần phân tích, đặc biệt là bài toán về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách.

z7631497607220-b8c980bb6e05cae6179ec3aa58bcd0fc.jpg
Một góc của xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa.

Dựa trên hồ sơ tài liệu được công bố, ngày 20/4/2026, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành như Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Hà (Khánh Hòa) đã ký Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án Trường Hoàng Hoa Thám. Tiếp đó, ngày 04/5/2026, Quyết định số 42/QĐ-VHXH được ban hành để phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Công ty TNHH Đồng Lợi được lựa chọn là đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Gói thầu số 10 có giá trị dự toán là 5.696.291.232 đồng. Với quy mô dự án cấp xã nhưng lại có giá trị gói thầu lớn, dự án được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị xây lắp. Thế nhưng, trái với kỳ vọng về một cuộc đua cạnh tranh sôi nổi, tại thời điểm mở thầu vào ngày 13/05/2026, hệ thống ghi nhận sự vắng bóng hoàn toàn của các đối thủ. Chỉ có duy nhất Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thành Long - Công ty TNHH Thiết bị PCCC Hồng Hà tham gia.

Ngày 20/5/2026, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Hà đã ký Quyết định số 43/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Giá trúng thầu của Liên danh là 5.690.337.407 đồng. Điều đáng chú ý là con số này chỉ thấp hơn giá gói thầu khoảng 5,9 triệu đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt vỏn vẹn 0,1%.

z7862057241696-9ac11894a505cd67eb6e89089a7edb10.jpg
Quyết định số 43/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (Nguồn MSC)

Dữ liệu pháp lý cho thấy, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thành Long (MST: 4500411319) và Công ty TNHH Thiết bị PCCC Hồng Hà (MST: 4100542980) là những doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Khi tính cạnh tranh bằng không, các nhà thầu sẽ thiếu động lực để tối ưu hóa biện pháp thi công và giảm giá chào thầu. Vai trò của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là cực kỳ quan trọng, cần đảm bảo mọi tiêu chí được đưa ra đều khách quan, không hướng tới bất kỳ doanh nghiệp nào".

Cùng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, với các văn bản pháp luật mới như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, hành lang pháp lý hiện nay đã rất cởi mở. Nếu dự án có tính khả thi tốt, vị trí thuận lợi mà vẫn thiếu nhà thầu, cần đánh giá lại quy trình lập E-HSMT. "Cần nhìn nhận khách quan liệu có tồn tại các tiêu chí 'đặc thù' mang tính khu biệt hay không. Sự thiếu vắng cạnh tranh chính là rủi ro lớn nhất đối với hiệu quả nguồn vốn ngân sách", Luật sư Hương chia sẻ.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC

Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể.

Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu.

Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầuKhoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

#Quản lý đầu tư công #Minh bạch đấu thầu #Thiếu cạnh tranh trong đấu thầu #Vai trò doanh nghiệp liên danh #Ảnh hưởng tiết kiệm ngân sách

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu 16,9 tỷ tại Thiện Hưng: Chỉ một nhà thầu tham dự, tiết kiệm ra sao?

Dự thầu độc lập với giá trúng thầu 16,9 tỷ cùng tỷ lệ tiết kiệm 0,3%, Công ty Minh Nhật chính thức là đơn vị thi công nâng cấp đường liên ấp Thanh Xuân - Ấp 7.

Ngày 20/05/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiện Hưng đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc Dự án: Nâng cấp đường giao thông liên ấp Thanh Xuân - Ấp 7, xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Minh Nhật (mã số thuế 3800335272).

Dữ liệu hồ sơ cho thấy, dự án có giá gói thầu được phê duyệt là 16,978 tỷ đồng. Công ty TNHH Minh Nhật đã trúng thầu với giá 16,926 tỷ đồng. Thông qua quá trình đấu thầu qua mạng, ngân sách nhà nước ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 51,4 triệu đồng, tương đương khoảng 0,3% so với giá gói thầu. Với tính chất là gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông quy mô lớn, việc gói thầu chỉ có duy nhất Công ty TNHH Minh Nhật tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp (0,3%) là một dữ liệu đáng chú ý trong công tác đấu thầu tại địa phương.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Chỉ định gói xây lắp trường THCS Tô Hiến Thành: Tiết kiệm hơn 31 triệu đồng

Với giá trúng 1,52 tỷ đồng, gói thầu xây lắp Trường THCS Tô Hiến Thành vừa được phê duyệt, giúp ngân sách xã Tây Ninh Hòa tiết kiệm hơn 31 triệu đồng.

Ngày 08/05/2026, Chủ tịch UBND xã Tây Ninh Hòa đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn chỉ định thầu đối với gói thầu Xây lắp thuộc Dự án "Xây dựng Trường THCS Tô Hiến Thành (Hạng mục: Phòng chức năng, phòng thiết bị)". Theo đó, đơn vị được chỉ định thực hiện là Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Thịnh Phát (có trụ sở tại thôn Bình Thành, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa).

Dữ liệu hồ sơ cho thấy, dự án này là bước đi chiến lược trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục tại địa phương, với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 21/04/2026. Công tác chuẩn bị kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được thực hiện chặt chẽ qua Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 05/05/2026.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Loại đối thủ từ vòng kỹ thuật, Sông Bé trúng gói công trình hơn 3,9 tỷ đồng

Vượt qua đối thủ duy nhất do không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, Công ty Xây dựng Thương mại Sông Bé đã trúng gói thầu xây lắp sát nút giá dự toán tại xã Long Hà.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu kết nối hạ tầng công nghiệp tại địa phương

Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà vừa qua đã chính thức ban hành Quyết định số 107/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp: Ủi phóng tuyến và xây dựng các hạng mục phụ trợ đường kết nối 02 khu công nghiệp Long Tân – Long Hà. Văn bản do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà ký vào ngày 18/05/2026 dưới tư cách là đại diện đơn vị chủ đầu tư trực tiếp của công trình. Theo nội dung quyết định hành chính này, cơ quan bên mời thầu đã công nhận tư cách trúng thầu thuộc về một tổ chức kinh tế có tên gọi là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới