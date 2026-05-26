Doanh nghiệp nào được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1 tỷ đồng tại xã Vạn Thắng?

Công ty Thiết bị và Công nghệ DTH vừa được lựa chọn thi công công trình sửa chữa nhà cộng đồng tại xã Vạn Thắng, ngân sách địa phương tiết kiệm được 280 đồng.

Mới đây, Văn phòng HĐND và UBND xã Vạn Thắng đã hoàn tất các thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án sửa chữa công trình công cộng trên địa bàn. Đáng chú ý, gói thầu thi công xây lắp chính của công trình này được triển khai theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trúng thầu ghi nhận mức chênh lệch gần như bằng khít với dự toán ban đầu.

Một góc của xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.

Theo hệ thống hồ sơ pháp lý được trích xuất, chuỗi thủ tục chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án đã được thiết lập chặt chẽ. Đầu tiên là Quyết định số 982/QĐ-UBND do UBND xã Vạn Thắng ban hành ngày 24/4/2026 về việc phê duyệt dự án Sửa chữa Nhà cộng đồng thôn Bình Trung 2. Quyết định này ấn định tổng mức đầu tư tổng thể cho công trình là 1.287.932.763 đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách cấp xã năm 2026.

Cơ cấu phân bổ chi phí của dự án bao gồm: chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.133.180.280 đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 114.703.091 đồng; chi phí quản lý dự án được phê duyệt ở mức 39.049.392 đồng và chi phí khác cấu thành là 1.000.000 đồng. Văn bản này do Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng ký phê duyệt.

Ngay sau khi dự án được thông qua, công tác phân định các gói thầu phụ trợ đã được nhanh chóng thực hiện. Vào ngày 12/5/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Vạn Thắng đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho giai đoạn thực hiện dự án.

Kế hoạch này phân tách cấu phần xây dựng thành hai gói thầu rõ ràng: Gói thầu số 01 phục vụ công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với giá gói thầu được duyệt là 37.224.972 đồng; và Gói thầu số 02 dành cho hạng mục thi công xây dựng chính với giá gói thầu khớp hoàn toàn với dự toán xây dựng là 1.133.180.280 đồng. Gói thầu xây lắp này được ấn định áp dụng phương thức chỉ định thầu rút gọn nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực tế.

Cùng ngày 12/5/2026, dựa trên kết quả thương thảo hợp đồng vừa được thiết lập, Văn phòng HĐND và UBND xã Vạn Thắng tiếp tục ban hành Quyết định số 45/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 02 cho phần thi công xây dựng. Đơn vị được lựa chọn giao thầu là một doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại địa bàn tỉnh là Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ DTH. Giá trị chỉ định thầu chính thức được phê duyệt là 1.133.180.000 đồng, bao gồm đầy đủ thuế giá trị gia tăng (VAT) với hình thức hợp đồng trọn gói, thời gian triển khai thi công và thực hiện hợp đồng nghiêm ngặt trong vòng 60 ngày.

Khi đặt con số giá trúng thầu chính thức bên cạnh giá dự toán gói thầu ban đầu là 1.133.180.280 đồng, một chỉ số kinh tế đáng lưu ý xuất hiện. Giá trị tiết kiệm tuyệt đối mà công tác chỉ định thầu mang lại cho ngân sách xã chỉ vỏn vẹn là 280 đồng. Đây là một tỷ lệ chênh lệch siêu nhỏ, cho thấy biên độ giảm giá gần như bằng không trong hoạt động thương lượng giá thầu xây lắp công ích ở cấp chính quyền cơ sở.

Quyết định số 45/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 02 cho phần thi công xây dựng. (Nguồn MSC)

Phân tích sâu về hồ sơ năng lực và lịch sử hoạt động của đơn vị được giao thầu, dữ liệu từ hệ thống phân tích cho thấy Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ DTH là một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp sở hữu mã số thuế 4201547939, trụ sở đăng ký kinh doanh của đơn vị đặt tại Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Trích xuất dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 3 gói thầu xây lắp công ích trên cùng địa bàn và chưa từng ghi nhận bất kỳ một thất bại nào. Trước khi được chỉ định thầu tại dự án sửa chữa nhà cộng đồng xã Vạn Thắng, đơn vị này đã từng giành chiến thắng tại hai gói thầu quy mô khác.

Đầu tiên là gói thầu xây lắp tại Phòng Kinh tế xã Phước Hậu với giá trị trúng thầu là 1.447.759.313 đồng, được phê duyệt vào ngày 16/2/2025. Tiếp đó, vào ngày 18/12/2025, doanh nghiệp cũng đã thuận lợi sở hữu Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình thuộc Ban Quản lý dự án xã Ninh Phước với giá trị hợp đồng là 1.738.331.712 đồng. Chuỗi thắng thầu liên tục này cho thấy sự tín nhiệm từ phía các ban quản lý dự án cấp cơ sở đối với năng lực triển khai kỹ thuật của đơn vị.

Xét về khía cạnh pháp lý chuyên ngành, hình thức chỉ định thầu rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp quy mô trên 1.000.000.000 đồng thuộc dự án đầu tư công hoàn toàn nằm trong khuôn khổ cho phép của hệ thống luật pháp hiện hành.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hạn mức để áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư công đã được quy định rõ ràng nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho các công trình mang tính cấp bách hoặc quy mô nhỏ phục vụ lợi ích dân sinh trực tiếp.

Phương thức rút gọn giúp lược bỏ nhiều bước thủ tục hành chính, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị để nhanh chóng đưa nhà thầu vào triển khai thi công, thích hợp với nguồn vốn ngân sách cấp xã cần giải ngân nhanh trong năm tài khóa.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

