Phường Nhơn Trạch: Hiệu quả kinh tế từ gói thầu công ích 2,1 tỷ đồng

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động đấu thầu, các gói thầu dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại địa phương đang được thực hiện ngày càng minh bạch hơn thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Điển hình như Gói thầu số 01: Quản lý vận hành duy tu sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng xã Nhơn Trạch năm 2026, dự án vừa được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, cho thấy những tín hiệu tích cực về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Theo Quyết định số 96/QĐ-PKTHT&ĐT ngày 21/05/2026, Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Đại An là đơn vị chính thức trúng thầu với giá 2.192.865.829,515 đồng. So sánh với giá dự toán gói thầu là 2.581.035.842 đồng, có thể thấy biên độ tiết kiệm ngân sách đạt con số 15,04% (tương đương hơn 388 triệu đồng). Đây là minh chứng rõ nét cho thấy việc tổ chức đấu thầu cạnh tranh, công khai giúp chủ đầu tư chọn được nhà thầu có năng lực với mức giá tối ưu nhất.

Quyết định số 96/QĐ-PKTHT&ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Quản lý vận hành duy tu sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng xã Nhơn Trạch năm 2026. (Nguồn MSC)

Tuy nhiên, hồ sơ mở thầu cho thấy một thực tế đáng quan tâm. Dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng đến thời điểm đóng thầu ngày 20/04/2026, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một hồ sơ dự thầu từ Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Đại An.

Phân tích về khía cạnh pháp lý, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất cụ thể nhằm bảo vệ chủ đầu tư trong tình huống này. Khi chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư vẫn được quyền đánh giá và phê duyệt kết quả nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và năng lực mà không bắt buộc phải hủy thầu hay gia hạn. Điều quan trọng là quy trình thẩm định, đánh giá của tổ tư vấn (trong trường hợp này là Công ty TNHH Xây dựng công trình 360) phải được thực hiện công tâm, dựa trên tiêu chí khách quan để tránh tình trạng "cài cắm" điều kiện hạn chế.

Việc Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Đại An (trụ sở tại Phường Long Hưng, Đồng Nai) có lịch sử đã tham gia 148 gói thầu, trong đó trúng 85 gói, trượt 57 gói, 3 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ với tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 534.400.526.505 đồng cho thấy đây là một doanh nghiệp đã có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực phi tư vấn, đô thị.

Nhưng sự bền vững của một công trình, đặc biệt là dịch vụ công ích kéo dài suốt 365 ngày, không chỉ nằm ở năng lực hồ sơ mà nằm ở trách nhiệm thực hiện hợp đồng trọn gói trên thực địa. Cơ quan chủ đầu tư - Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nhơn Trạch cần tăng cường công tác hậu kiểm, giám sát chất lượng duy tu thực tế để đảm bảo hệ thống chiếu sáng luôn vận hành đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã cam kết.

Sự thay đổi về địa giới hành chính và mô hình chính quyền đô thị từ ngày 01/7/2025 đã dẫn đến việc điều chỉnh tên gọi các đơn vị hành chính, trong đó có chủ đầu tư là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nhơn Trạch. Việc quản lý hồ sơ đấu thầu theo đúng quy định mới không chỉ bảo đảm tính hợp pháp mà còn thể hiện năng lực quản trị của chính quyền địa phương trong thời kỳ mới.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

