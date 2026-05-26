Hàng loạt cơ sở y tế tại TP HCM bị xử phạt nặng vì hoạt động không phép

Loạt cơ sở khám chữa bệnh không phép, sử dụng nhân viên chưa đăng ký hành nghề bị xử phạt nặng và đình chỉ hoạt động.

Sở Y tế TP HCM vừa công khai các quyết định xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP bị phạt số tiền 132 triệu đồng

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP (địa chỉ tại số 218 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn, TP HCM) mắc hàng loạt vi phạm,

Hành vi thứ nhất, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn được phép (trừ trường hợp cấp cứu).

Hành vi thứ 2, không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa.

Hành vi thứ 3, sử dụng người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Hành vi thứ 4, hoạt động không có biển hiệu theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế TP HCM công khai quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP. Ảnh chụp màn hình

Với các sai phạm mang tính hệ thống này, Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HAP bị phạt số tiền 132 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 07848/HCM-GPHĐ do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/10/2025 trong thời hạn 3 tháng; Đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh số 008977/HCM-CCHN do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/5/2013 trong thời hạn 2 tháng đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn.

Hộ kinh doanh Trị liệu Tin Tâm bị xử phạt 80 triệu, đình chỉ hoạt động 18 tháng

Hộ kinh doanh Trị liệu Tin Tâm (số 349 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP HCM) đã bị xử phạt 80 triệu đồng và đình chỉ hoạt động toàn diện trong thời hạn 18 tháng. Cơ sở này đã có hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Ngoài xử phạt hành chính, Sở Y tế TPHCM buộc cơ sở phải tháo gỡ, xóa bỏ toàn bộ các nội dung quảng cáo vi phạm.

Cũng tại địa điểm của Hộ kinh doanh Trị liệu Tin Tâm, hai cá nhân là ông Nguyễn Thế Vinh và ông Nguyễn Văn Long cũng bị xử phạt mức 35 triệu đồng/người do hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Sở Y tế TPHCM công khai quyết định xử phạt đối với Hộ kinh doanh Trị liệu Tin Tâm.Ảnh chụp màn hình

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Nha khoa Luxury Smile bị phạt 80 triệu

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Nha khoa Luxury Smile (số 638-640 Nguyễn Thị Định) bị xử phạt 80 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chuyên môn (Phòng khám Răng Hàm Mặt thuộc Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Nha khoa Luxury Smile) trong vòng 12 tháng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tại địa chỉ này, ông Phan Ngọc Hiếu cũng bị Sở Y tế TPHCM xử phạt 35 triệu đồng vì khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế TP HCM công khai quyết định xử phạt đối Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Nha khoa Luxury Smile và ông Phan Ngọc Hiếu. Ảnh chụp màn hình

Cùng hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi không có giấy phép hoạt động và bản thân chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, cá nhân ông Nguyễn Đăng Quang (địa chỉ tại Đường 46 KP Nam Hòa Long, phường Tam Long, TP HCM) bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 12 tháng.

Sở Y tế TP HCM công khai quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Đăng Quang. Ảnh chụp màn hình

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương và chính quyền các cấp tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiên quyết xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức xem thường pháp luật, trục lợi trên sức khỏe của nhân dân.