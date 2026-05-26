Hà Nội phát hiện gần 1.400 sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Lực lượng chức năng Hà Nội tạm giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu như Nike, Gucci, Hermes trong đợt kiểm tra hàng giả quy mô lớn.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa liên tiếp phát hiện, tạm giữ gần 1.400 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Nike, Gucci, Hermes, Crocs, Stussy… trong đợt cao điểm kiểm tra hàng giả, hàng nhái trên địa bàn thành phố.

Ngày 26/5, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Từ Liêm, phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cụ thể, trong các ngày 8 và 25/5, qua kiểm tra hộ kinh doanh Đào Quang Phán tại lô 11 TT3 và 46 TT4, khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, lực lượng chức năng phát hiện 719 sản phẩm quần áo, giày dép các loại có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Gucci, Hermes, Crocs, Stussy… Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết tại cửa hàng khoảng 395 triệu đồng.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 14 cũng kiểm tra Công ty TNHH LOTUS SQUARE, phát hiện thêm 146 sản phẩm gồm giày, tất, áo các loại trị giá khoảng 62 triệu đồng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIKE, STUSSY… đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo đại diện đoàn kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ để xử lý theo quy định. Riêng vụ việc liên quan đến hộ kinh doanh Đào Quang Phán, hồ sơ đã được hoàn thiện và chuyển cơ quan công an tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra sản phẩm giả mạo các thương hiệu. Ảnh DMS

Trước đó, ngày 22/5/2026, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cùng các cơ quan phối hợp gồm phòng PC03- Công an tỉnh Lạng Sơn, phòng PA05- Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hộ kinh doanh Đ.A.T có địa điểm kinh doanh tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh này đang bày bán các loại mặt hàng quần áo, giày dép mang nhãn hiệu Nike, adidas, Lacoste có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Đ.V.T là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp đến toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Trị giá của toàn bộ số hàng hóa trên được xác định gần 60 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hoá vi phạm.Ảnh DMS

Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 6 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tòan bộ số hàng hóa trên để tiếp tục thẩm tra, xác minh vụ việc làm căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 6 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và các hành vi vi phạm khác nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.

Theo lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội, tình trạng buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên lĩnh vực thời trang, giày dép và phụ kiện tiêu dùng. Các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu tiêu dùng hàng hiệu giá rẻ để trà trộn, tiêu thụ hàng hóa vi phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, uy tín doanh nghiệp và môi trường cạnh tranh lành mạnh.