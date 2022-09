Xúc động hình ảnh học sinh miền núi khai giảng năm học mới

Hình ảnh lễ khai giảng tại điểm trường thôn 5 Tu Nấc (Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) giữa thảo nguyên xanh mát cùng những cô cậu học trò ngây thơ đã khiến nhiều người xúc động.(Ảnh:VTV) Thôn 5 Tu Nấc là nơi sinh sống của 47 hộ dân người Xơ Đăng nghèo khó, sống biệt lập trên núi. Đây là thôn được gọi là 2 không khi không có điện - không có nước sạch để sinh hoạt. (Ảnh:VTV) Điểm trường thôn 5 Tu Nấc là 1 trong 15 điểm trường khó khăn chưa có đường giao thông tại xã miền núi Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam với 54 học sinh mẫu giáo, lớp 1 và lớp 2. (Ảnh:VTV) Điểm trường được xây dựng trên thảo nguyên xanh mướt với những tấm gỗ sơ sài sau trận bão lớn năm 2020. (Ảnh: Sở hữu trí tuệ) Để đến trường, các học sinh cũng phải di chuyển một đoạt đường dài vô cùng vất vả. (Ảnh:VTV) Tuy nhiên, trong ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023 giữa không gian nguyên sơ ấy, tiếng hát Quốc ca của cô trò điểm trường thôn 5 Tu Nấc vẫn vang lên đầy hào hứng và chân thành. (Ảnh:VTV) Một tin vui là trong năm học mới này, các cô trò của điểm trường thôn 5 Tu Nấc đã được mạnh thường quân tài trợ nhiều đồ dùng học tập, đồ chơi và thư viện mới. (Ảnh:VTV) Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng các em rất thích đi học, đến trường để học chữ. (Ảnh:VTV) Tại điểm trường Tắk Pổ - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), lễ khai giảng đơn sơ của 37 em học sinh đã diễn ra trong không khí ấm cúng, xúc động. (Ảnh: Báo Giao thông) Điểm trường là căn nhà dựng bằng gỗ, mái lợp tôn tạm bợ. Học sinh đều là con em người đồng bào Ca Dong. (Ảnh: Báo Giao thông) Đại biểu đến dự khai giảng điểm trường chỉ có một người đàn ông Ca Dong - Trưởng nóc Tắk Pổ. (Ảnh: Báo Giao thông)

