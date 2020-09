Xúc động, hàng trăm người dân tiễn đưa chiến sĩ CSCĐ bị cán tử vong

Theo quan sát của PV, tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cơ quan chức năng và hàng trăm người dân đã đến chia buồn cùng gia đình thượng sĩ Mạnh, ai nấy đều đau buồn và thương xót cho số phận của nam chiến sĩ CSCĐ với tuổi đời còn khá trẻ. Nam cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Mạnh bị tài xế xe khách tông tử vong khi đang cùng tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vào chiều ngày 14/9. Ngay khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã bắt được 2 đối tượng gồm: Trần Văn Dũng (sinh năm 1989), trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội - là lái xe và Dương Đức Tuyển (sinh năm 1998), trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên - là chủ phương tiện xe ô tô khách BKS 29B - 501.64 và toàn bộ hàng hóa vi phạm trên xe. Tìm về quê nhà của chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh vào chiều 15/9, cơ quan chức năng cùng hàng trăm người dân đã đến chia buồn với gia đình và tổ chức tang lễ tiễn đưa thượng sĩ Mạnh về nơi an nghỉ cuối cùng theo phong tục địa phương. Trong buổi tang lễ, ai ai cũng cảm thấy xót thương cho chiến sĩ Mạnh anh dũng hy sinh ở tuổi đời còn trẻ. Người thân thượng sĩ Mạnh khóc không thành tiếng khi phải đối mặt với nỗi đau, nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được. Chia sẻ với PV, một người dân sống cạnh nhà thượng sĩ Mạnh cho biết, Mạnh là người sống tình cảm với bà con lối xóm. Từ trước tới nay luôn giữ vững kỷ cương, ngoan ngoãn với người lớn tuổi và người thân trong gia đình. Một hàng xóm sống cạnh nhà thượng sĩ Mạnh chia sẻ: "Cháu nó là con thứ 2 trong gia đình, còn trẻ chưa lấy vợ, mỗi lần về gặp ai cũng lễ phép chào hỏi ngoan ngoãn thế mà giờ xảy ra chuyện đau lòng này. Cháu nó hy sinh anh dũng vì lẽ phải nên ai cũng cảm thấy đau lòng, thương cho cháu. Từ hôm qua đến nay gia đình tôi cũng sang chia buồn, giúp đỡ người thân làm tang lễ cho cháu mong cháu yên nghỉ". Trong buổi tang lễ, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã đọc quyết định tăng cấp bậc hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ đối với nam chiến sỹ CSCĐ Nguyễn Văn Mạnh. Hiện vụ chiến sĩ CSCĐ bị cán tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Thăng quân hàm thượng sỹ cho cảnh sát cơ động hy sinh ở Bắc Giang. Nguồn: ANTV.

