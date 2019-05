Xử phạt nhiều "ma men" vừa nhậu đã lái xe ở Hà Nội

Tiếp tục thực hiện kế hoạch xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các trung tâm dịch vụ ăn uống, ngày 17/5, tổ tuần tra Đội CSGT số 4 kiểm tra hàng loạt các tuyến phố thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Trọng tâm tại các khu nhà hàng ăn uống trên phố Yec-Xanh, Nguyễn Huy Tự, Tăng Bạt Hổ, Lò Đúc... Theo ghi nhận của phóng viên, qua tuần tra kiểm soát, lực lượngCSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tại phố Nguyễn Huy Tự, khi bị cảnh sát dừng xe, kiểm tra, ông Nguyễn Đức Vinh (trú tại Hà Nội) có nồng độ cồn 0,5mg/l khí thở, vượt ngưỡng cao nhất theo Nghị định 46 - Xử phạt hành chính về nồng độ cồn. Trao đổi với cảnh sát, ông Vinh cho biết, ông đã nghỉ hưu và hôm nay bạn ở xa lên chơi nên có gặp gỡ dùng vài cốc bia. "Do mình không uống nhiều và cảm thấy còn tỉnh táo nên điều khiển xe máy về nhà thì cảnh sát kiểm tra. Tôi biết mình đã uống bia nhưng nhà gần nên chủ động lái xe về sau bữa cơm trưa cùng bạn. Tôi nhận thức được lỗi vi phạm và sẽ không tái phạm", ông Vinh nói với cảnh sát. Cũng trong ngày, tổ tuần tra CSGT số 4 phát hiện hàng loạt tài xế điều khiển ô tô, xe máy khác vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Tổ cảnh sát đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tước GPLX các tài xế vi phạm. Trao đổi với Tiền Phong, Đại úy Đào Đăng Tuấn - Đội CSGT số 4 (Công an Hà Nội) cho biết, thời gian vừa qua xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng mà tài xế đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Do đó, Công an TP Hà Nội đã tăng cường các tổ tuần tra xử lý vi phạm, đặc biệt vi phạm nồng độ. Phòng CSGT Hà Nội thông tin, trong đầu tháng 5, đơn vị đã tăng cường nhiều tổ công tác tuần tra xử lý vi phạm liên quan tới nồng độ cồn. Qua đó, phát hiện hàng chục lượt tài xế vi phạm. Tuy nhiên. quá trình tuần tra, nhiều tài xế vi phạm không hợp tác với lực lượng chức năng, gọi điện thoại cho người thân... Thậm chí, từng có trường hợp bỏ chạy, chống đối cảnh sát.

