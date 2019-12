Xét xử AVG: Cựu Phó tổng giám đốc MobiFone bật khóc tại tòa, xin được khoan hồng

Trả lời luật sư Vũ Gia Trưởng, bị cáo Phạm Thị Phương Anh, cựu Phó tổng giám đốc MobiFone trình bày: “Là những người lãnh đạo ở vụ án này, tôi nghĩ ai cũng đau. Ai cũng chỉ mong muốn được sự khoan hồng của pháp luật để tất cả chúng tôi được làm người công dân có ích cho pháp luật và người con có hiếu với bố mẹ, cũng có thể để cho con mình những gì đó học tập được. Tôi mong HĐXX, đại diện VKS thấu hiểu những suy nghĩ, cố gắng của chúng tôi. 14 bị cáo đã cố gắng trung thực, khai báo thành thực và mỗi người một chân một tay khắc phục hậu quả mình gây ra” - nữ bị cáo nói trong nước mắt. Đối với việc các văn bản về tình trạng tài chính yếu kém, thua lỗ của AVG có báo cáo lên cấp trên không, bị cáo Phương Anh cho rằng các báo cáo, đánh giá của mình làm ra và không muốn bất cứ một ai từ cấp trưởng ban trở xuống còn phải đứng ở bục như bà ngày hôm nay. Trả lời câu hỏi của luật sư về việc bị cáo có biết việc thua lỗ của AVG hay không, bị cáo Phương Anh cho hay, những nội dung này bị cáo đã báo cáo rất rõ trong khai báo. "Chúng tôi rất mong ban lãnh đạo MobiFone, cấp dưới của tôi từ Trưởng ban trở xuống, từng người hãy nói để thâm tâm mình không bị day dứt, để khi ra khỏi phiên tòa chúng ta còn là bạn của nhau, biết đâu là đồng nghiệp của nhau và biết đâu hoạn nạn lại giúp đỡ nhau", bị cáo nói. Theo cáo trạng, bị can Phạm Thị Phương Anh với vai trò, trách nhiệm là Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, kế toán; Tổ trưởng Tổ giúp việc; Tổ trưởng Tổ đàm phán; biết rõ tình hình tài chính của AVG yếu kém, kinh doanh thua lỗ kéo dài, nợ vay lớn, giá mua cổ phần cao so với giá trị của AVG thể hiện trên sổ sách kế toán. Nhưng Phạm Thị Phương Anh cùng Ban Tổng giám đốc vẫn ký Báo cáo số 5054/MobiFone ngày 14/9/2015 trình HĐTV; cùng Ban Tổng giám đốc ký Quyển dự án để HĐTV trình Bộ TTTT xem xét, phê duyệt dự án. Bị cáo tham gia cuộc họp ngày 18/9/2015 giữa MobiFone với đại diện AVG; tham gia cuộc họp ngày 2/10/2015 do Bộ TTTT chủ trì cùng với các Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc MobiFone và AVG thống nhất giá mua là 8.898,3 tỷ đồng, tương đương 95% cổ phần của AVG theo nguyên trạng. Sau khi có Quyết định phê duyệt dự án, Phương Anh thực hiện việc thu xếp, bố trí nguồn vốn để thanh toán cho các cổ đông chuyển nhượng của AVG không đúng như phương án ban đầu. Ngoài ra, Phạm Thị Phương Anh còn tham gia ký khống biên bản họp Ban Tổng giám đốc ngày 24/12/2015. Mời quý độc giả xem clip: Cựu Phó TGĐ MobiFone bật khóc tại tòa xin được hưởng khoan hồng để trở thành người có ích cho xã hội. Nguồn: VTC News

