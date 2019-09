Xe chở cơm mất lái đâm hàng loạt người đi đường, 2 học sinh tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11h30 trưa ngày 30/9, nhóm học sinh cùng người dân đang lưu thông trên đường ở xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đúng lúc này xe ô tô chở cơm cho công nhân đi chiều ngược lại đi tới tông trực diện. Vụ tai nạn khiến 2 học sinh lớp 10 (gồm 1 nam, 1 nữ) đang trên đường đi học về tử vong, một học sinh khác cùng 2 người dân bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe tải lao xuống kênh sau khi gây tai nạn hàng loạt. Trao đổi với PV trưa ngày 30/9, ông Khúc Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã An Lâm cho biết, khi tiếp nhận thông tin ông cùng lực lượng công an xã đã trực tiếp có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân. Danh tính hai nạn nhân tử vong gồm em Nguyễn Thị Huyền Thương và em Lê Quang Liêm (cùng 15 tuổi ở xã Phú Điền, Nam Sách), học sinh Trường THPT Nam Sách 2. Ba người khác bị thương, gồm các chị Vũ Thị Thủy (42 tuổi ở xã An Lâm), Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi ở xã Phú Điền, cùng huyện Nam Sách) và Đàm Thị Hà (chưa xác định nơi cư trú). Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng CSGT Công an huyện Nam Sách phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật.

