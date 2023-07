Xe Camry lao lên vỉa hè đâm 3 người… khi xế hộp hóa hung thần

Xe Camry đâm 3 người uống trà đá trên vỉa hè: Tối 26/7, xe Toyota Camry do tài xế N.T.V. (60 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) lái trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Thăng Long - bến xe Mỹ Đình. Khi đến trước số nhà 154 đường Phạm Văn Đồng, tài xế bất ngờ mất lái khiến ô tô lao thẳng lên vỉa hè va chạm với một xe máy và tông vào 3 người đang ngồi uống trà đá. Hậu quả khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Xe tải bất ngờ lao lên vỉa hè tông chết 2 người: Chiều 21/7, tại quốc lộ 1 (đoạn qua chợ Đồng Cát, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông, chiếc xe tải 95C 006... chạy trên quốc lộ 1 bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè đâm vào nhà dân, tông chết 2 người, 1 người bị thương. Hai nạn nhân tử vong là bà C. (78 tuổi) và bà N. (40 tuổi, cùng ngụ thị trấn Mộ Đức). Thời điểm xảy ra tai nạn, bà C. đang ngồi trên vỉa hè, còn bà N. đứng gần lề đường không kịp né tránh khi chiếc xe bất ngờ từ lòng đường lao thẳng vào nhà dân. Bị ô tô đâm tử vong khi đang ngồi hóng mát ở vỉa hè: Chiều 30/6, tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, ông B.H.Đ (SN 1949, trú tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đang ngồi hóng gió trước cửa nhà thì bất ngờ bị một chiếc ôtô con lao đến húc văng. Mặc dù được người thân và người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu, nhưng ông Đ. đã tử vong. Xe khách đâm vào nhà dân trong đêm, 4 người thương vong: Đêm 25/6, tại khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên. ô tô khách BKS 75B - ...do tài xế Võ Trọng D. (SN 1976, trú Thừa Thiên Huế) bất ngờ lao vào nhà bà Nguyễn Thị Phương. Cú tông mạnh khiến phần mặt tiền căn nhà bị sập hoàn toàn. Chiếc xe bị biến dạng phần đầu, tài xế kẹt trong cabin, hành khách hoảng loạn. Lực lượng chức năng đã đến cứu hộ, cứu nạn, đưa tài xế Võ Trọng D. ra khỏi cabin, đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, tài xế D. đã tử vong. Cùng với đó, 3 hành khách bị thương. 22 người bị thương trong vụ xe ô tô “điên” gây tai nạn: Chiều 5/4, tại ngã tư Võ Chí Công – Xuân La (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng – ô tô do ông Hoàng Hồ Vĩnh, (SN 1960, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển bị mất lái đâm vào nhiều phương tiện. Hậu quả khiến 22 người bị thương, hàng loạt phương tiện bị hư hỏng. Ô tô lao vào quán nhậu vỉa hè, 3 người bị thương: Đêm 18/2, một ôtô 7 chỗ chạy trên đường Phạm Thế Hiển hướng về cầu Bà Tàng (quận 8, TP HCM). Khi đến gần địa chỉ 2471 Phạm Thế Hiển, quận 8 thì bất ngờ lao vào một quán nhậu trên vỉa hè. Ô tô trên tông vào một số bàn nhậu, dừng lại sau khi tông một cây xanh nhỏ và mắc kẹt vào cột điện. Vụ việc khiến hai người đàn ông và một phụ nữ bị thương và được đưa đi cấp cứu sau đó. Ô tô lao lên vỉa hè, tông chết người: Rạng sáng 19/2, ô tô mang BKS 72A-475.54 lưu thông đến vòng xuyến cầu Hùng Vương (thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận) thì ôm cua, lao nhanh lên lề đường. Thời điểm trên, anh Nguyễn Minh Phong (SN 1999) và anh Ngô Long Bảo (SN 2000, cùng trú TP Phan Thiết) đang đứng trước nhà dọn dẹp thì bị ô tô này tông vào. 2 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu nhưng anh Phong đã tử vong do vết thương quá nặng, người còn lại bị gãy chân. Đang nằm ngủ trong nhà bị ô tô tông tử vong tại chỗ: Tối 24/1, ông N.V.H. (56 tuổi, ngụ xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) điều khiển ô tô mang KBS 47A - 357.08 lưu thông trên tuyến đường liên xã thôn Tân Lập (xã Ea Kpam). Khi xe lưu thông đến ngã ba đường đã bất ngờ lao thẳng vào hai nhà dân, tông sập tường, lao thẳng vào phòng khách của gia đình ông B.Đ.P. (57 tuổi). Thời điểm này, ông P. đang nằm ngủ trên ghế và bị xe tông chết tại chỗ. Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn. Ngồi ăn ốc trên vỉa hè, cả gia đình bị ô tô tông thương vong: Khoảng 1h ngày 5/6/2022, trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, Đồng Nai, gia đình ông Phạm Công Hân (38 tuổi, ngụ TP. Biên Hoà) đang ngồi ăn ốc trên vỉa hè. Lúc này một ô tô 7 chỗ (BKS: 60A – 603.26) đang lưu thông trên đường bất ngờ lao vào quán ốc tông trúng cả gia đình ông Hân. Vụ việc khiến ông Hân tử vong, vợ và con bị thương. >>> Xem thêm video: Hai máy bay quân sự bất ngờ va chạm nhau trên không. Nguồn: Lý Thùy.

