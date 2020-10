Xe buýt điện VinFast: Giá vé, tuyến đường thế nào?

Ngày 20/10, Tập đoàn Vingroup công bố đã chạy thử thành công mẫu xe buýt điện đầu tiên (VinBus) trong khuôn viên nhà máy VinFast (Hải Phòng). Xe trang bị bộ pin 281,9 kWh, sạc đầy trong 2 tiếng bằng trạm sạc 150 kW. Một lần sạc đầy có thể di chuyển tổng quãng đường 220-260 km. VinBus sẽ tập trung vận hành tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc với số lượng dự kiến 150-200 xe trong giai đoạn đầu. Thời gian hoạt động từ 5 giờ tới 22 giờ hàng ngày, bình quân 10-20 phút một lượt xe. Hành khách tại Hà Nội và TP HCM hưởng giá vé ưu đãi theo chính sách trợ giá của thành phố dành cho người sử dụng phương tiện công cộng, trung bình 3.000-10.000 đồng/lượt, vé tháng 50.000-200.000 đồng. Vé được miễn phí với những người có hoàn cảnh đặc biệt. Với ưu điểm của động cơ điện không gây tiếng ồn, thân thiện môi trường, xe buýt được trang bị nhiều công nghệ như hệ thống kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn khi lái xe không tập trung, buồn ngủ, USB sạc điện, camera an ninh, camera hành trình trước, camera cảnh báo khi lùi, camera quan sát bên phải khi dừng đỗ. "Logo chữ "V" đặc trưng, biểu tượng cho hãng xe Việt xuất hiện ở cả phía trước và sau xe. Đáng chú ý, phía đuôi xe buýt điện còn có chữ "Green" gắn nổi rất dễ nhận biết ở góc dưới cùng bên phải, biểu tượng của sự thân thiện với môi trường - "Vì tương lai xanh" mà Vinfast hướng đến khi quyết định sản xuất các sản phẩm xe điện. Những xe buýt điện đầu tiên của VinFast do công ty VinBus trực thuộc Vingroup, vận hành. Công ty này ra đời năm 2019 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng theo mô hình phi lợi nhuận. VinBus có kế hoạch phát triển ứng dụng VinBus, kết hợp cùng VinID, để hỗ trợ thông tin mạng lưới tuyến xe buýt của toàn thành phố, giúp hành khách tra cứu thông tin tuyến đi tối ưu nhất. Thiết kế xe được người dân đánh giá là đẹp, thân thiện với môi trường. Trước đó, ngày 16/10, bộ GTVT có văn bản gửi UBND Hà Nội và TP HCM đồng thuận với đề xuất vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện của Vingroup. >>> Xem thêm video: VinFast công bố xe buýt điện đầu tiên: Sạc đầy 2 tiếng, đi được 220-260 km. Nguồn: 360 xe.

