Xác người đàn ông không đầu tố cáo 3 kẻ sát nhân máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/8/2013 tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Vị Ke, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang một người dân đi cắt cỏ cho bò đã phát hiện 1 tử thi nam không có đầu ở dưới tả ly âm. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Pháp Luật TP HCM) Sự việc nhanh chóng được cấp báo cho cơ quan chức năng. Công an có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Xác minh danh tính nạn nhân, công an làm rõ thi thể không đầu là Tráng A Miều (SN 1971, dân tộc Dao , trú tại thôn Phiêng Trà, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang). (Ảnh minh họa, nguồn ảnh VOV) Nhận thấy vụ án hết sức phức tạp, gây hoang mang dư luận địa phương, lãnh đạo Công an Hà Giang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ. Thông tin từ gia đình nạn nhân cho hay, Tráng A Miều làm nghề xe ôm. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy hung thủ sau khi giết người man rợ đã lục lọi lấy đi hết tài sản trên người nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Hơn một tháng trời tích cực điều tra, tung tích về hung thủ gây án vẫn là một ẩn số. Trong khi đó, dư luận địa phương lại hết sức hoang mang. Những lời đồn thổi rùng rợn, những câu chuyện ma quái được thêu dệt xung quanh cái xác không đầu mỗi ngày được lan ra rộng hơn. Sau 2 tháng khẩn trương điều tra, Ban Chỉ đạo vụ án đã truy bắt khẩn cấp 3 đối tượng. (Ảnh Sùng Mí Sính - 1 trong 3 đối tượng) Ba hung thủ gồm: Sùng Mí Pó (SN 1982), Sùng Mí Cho (SN 1985), Sùng Mí Sính (SN 1990), cả 3 đều là người dân tộc Mông, ở xóm Vị Ke, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc. Theo kết quả điều tra và lời khai ban đầu của ba đối tượng trong vụ án "xác chết không đầu," chiều 4/8, trên đường đi lấy củi, đối tượng Sùng Mí Pó gặp Tráng A Miều (nạn nhân trong vụ án), Miều có hỏi Pó “Nhà có bò bán không”, Pó đáp là "không có", rồi tiếp tục đi lấy củi. Trong đầu Pó nghĩ là Miều đi mua bò nên sẽ mang theo rất nhiều tiền, lúc này Pó đã nảy sinh ý định chặn đường giết chết Miều để cướp tiền. Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi Sùng Mí Cho và Sùng Mí Sính đến nhà Pó chơi, Pó đã khởi xướng rồi cùng Cho và Sính chuẩn bị 1 con dao nhọn, 1 đoạn gậy gỗ làm hung khí. Cả ba đã đi ra chặn đường, ý định gặp Miều đi qua thì chặn đường giết chết để cướp tiền. Khoảng 10 phút sau, có một người đàn ông đi xe máy qua, cả ba đối tượng xác định là Miều và đã ra tay sát hại. Để không ai nhận dạng được đối tượng, bọn chúng đã chặt đầu nạn nhân và mang vứt xa hiện trường gây án. Xác nạn nhân bọn chúng đã vứt xuống taluy âm, cách hiện trường khoảng 5m.(Ảnh minh họa) Còn chiếc xe máy của nạn nhân, bọn chúng di chuyển cách xa hiện trường, tháo biển kiểm soát nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.(Ảnh minh họa) Sau khi gây án, 3 đối tượng đã lấy chiếc ví của nạn nhân, bên trong có 1 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan. Đối tượng Sùng Mí Pó chia số tiền lấy từ bị hại cho Sùng Mí Cho và Sùng Mí Sính mỗi người 333.000 đồng, còn Pó thì được 334.000 đồng. (Ảnh minh họa) Vụ án giết người cướp của xảy ra tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã làm chấn động dư luận tại một vùng quê trên Cao nguyên đá Đồng Văn, cũng như xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho đồng bào dân tộc thiểu số quanh khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Với lòng tham của mình, 3 đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

