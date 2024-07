Xác người chết cháy dưới gầm giường tố tên sát nhân chột mắt

Theo hồ sơ vụ án, chiều 31/1/2006 (mùng 3 Tết Bính Tuất), sau ngày làm việc tại cơ sở sản xuất bánh kẹo, anh Đỗ Ngọc Thạch (SN 1981) trở về nhà trong con hẻm nhỏ trên đường Học Lạc, P8, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Vừa mở cửa, anh Thạch bị choáng bởi mùi hôi nồng nặc. Nghĩ là chuột hay mèo chết, anh vội tìm kiếm khắp nhà và "định vị" mùi hôi bốc ra từ căn phòng của em trai Đỗ Minh Thành (SN 1985). Bước vào phòng Thành, mùi hôi bốc lên dữ dội hơn khiến anh Thạch nghi ngờ có chuyện bất thường. Bật đèn, Thạch nhìn thấy dưới gầm giường có một vật lạ được phủ kín bằng chiếc mền. (Căn nhà nơi xảy ra vụ án) Kéo chiếc mền, anh Thạch điếng người khi thấy xác người đã bị đốt cháy. Tay chân bủn rủn, anh Thạch không đi nổi mà phải lết ra ngoài cầu cứu. Nhận tin báo, Công an nhanh chóng điều tra, truy bắt hung thủ. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định: Nạn nhân là nữ, tử vong do tác động ngoại lực. Sau khi giết chết cô gái, thủ phạm đã đốt xác ngay tại phòng khách rồi mang bỏ vào gầm giường trong phòng của Đỗ Minh Thành. Cơ quan điều tra nhận định Thành là nghi can số một. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại căn nhà xảy ra án mạng, phát hiện một phiếu khám bệnh và toa thuốc của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang đề ngày 31/1/2006, chẩn đoán Thành bị bỏng bàn chân trái. Thông tin từ bệnh viện cho biết, Thành đến khám vào chiều 31/1, khai với bác sĩ bị bỏng nước sôi. Chiều 1/2/2006, nhiều người thấy Thành khập khiễng. Lực lượng phá án lập tức được chia ra nhiều mũi nhanh chóng truy tìm Thành. Cũng từ nguồn tin quần chúng, xế chiều mùng 3 Tết Bính Tuất, nhiều người nhìn thấy cô gái bán vé số qua lại ngang nhà Thành. Sau đó, đài truyền hình thông báo tìm một cô gái tên Võ Thị Hồng Phúc (SN 1983, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) bị mất tích từ ngày 31/1/2006. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo gia đình, như thường lệ vào sáng mùng 3 Tết, chị Phúc từ nhà ở Chợ Gạo lái xe máy đến TP.Mỹ Tho gửi tại nhà một người quen ở P8, rồi đi bán vé số dạo. Sau khi bán xong, chị Phúc đi xe về nhà, không bao giờ đi qua đêm. Chịu khó dành dụm, Phúc sắm sửa được một số đồ trang sức như dây chuyền, bông tai, điện thoại di động và trong túi lúc nào cũng có tiền... Tối mùng 3 Tết, thấy chị Phúc không về nhà, gia đình lo lắng, liên tục gọi điện nhưng không nghe trả lời. Người quen ở Mỹ Tho cho biết, chị Phúc có đến gửi xe vào trưa mùng 3 Tết nhưng chờ hoài không thấy quay lại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hay tin tại đường Học Lạc, P8, TP.Mỹ Tho có một phụ nữ bị chết cháy, gia đình chị Phúc lập tức có mặt. Tuy không nhận dạng được, nhưng nhìn thấy chiếc nón, đôi dép, túi đựng vé số, gia đình khẳng định người xấu số kia chính là chị Phúc. Người dân xung quanh bàng hoàng trước án mạng nghiêm trọng, nhưng không ai nghĩ Thành là hung thủ. Cha mẹ ly dị, cả hai đều có nhân tình mới nên Thành sống với bà ngoại từ nhỏ. Khi bà qua đời tháng 8/2005, căn nhà chỉ còn lại Thành và anh Thạch. Anh Thạch có công ăn việc làm ổn định, còn Thành ở nhà. Thành là người hiền lành, nhỏ con, ốm yếu, lại bị chột mắt phải. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Có một thông tin rất đáng chú ý, năm 2005, Thành trộm chiếc xe đạp bị bắt quả tang. Thấy hoàn cảnh mồ côi, mới vi phạm lần đầu nên bà con trong khu phố thống nhất không đề nghị đưa Thành đi giáo dục. Khoảng 22h đêm 2/2/2006, quần chúng phát hiện một thanh niên mắt chột, chân đi cà nhắc tại một quán cà phê trên đường ra cảng cá ở P2, TP.Mỹ Tho liền báo công an bắt giữ và đưa về trụ sở. Với những chứng cứ thu thập được, Thành đã thú nhận ra tay giết chết chị Phúc, đốt xác nạn nhân để cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khoảng 14h ngày 31/1/2006, thấy chị Phúc bán vé số trong khu phố, Thành gọi vào nhà mua 2 tờ. Thành bảo chị Phúc theo y vào phòng lấy tiền. Nhận tiền xong, chị Phúc bước ra ngoài, Thành từ phía sau dùng cây song giường đập mạnh vào đầu làm nạn nhân gục ngã. Thành xông tới bóp cổ, đập đầu nạn nhân vào chân bàn cho đến khi tắt thở rồi cướp sợi dây chuyền vàng 18k, bông tai, điện thoại Nokia, 25 tờ vé số và 2.354.000 đồng. Sau đó, Thành đạp xe đi mua 2 lít xăng đem về nhà đốt xác. Do lửa bốc cao, sợ cháy nhà nên Thành nhảy vào dập dẫn đến bị bỏng nặng ở chân. Thấy xác nạn nhân vẫn còn nguyên, Thành liền kéo vào phòng ngủ, đẩy vào gầm giường lấy mền phủ kín. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ra tay xong, Thành lau nhà, xóa dấu vết, tắm rửa, đến bệnh viện băng bó vết bỏng. Hung thủ thấy đói, liền ra quán mua hủ tiếu mang về nhà ăn sau đó đạp xe ra tiệm vàng ở chợ Cũ, TP.Mỹ Tho đổi sợi dây chuyền vàng lấy sợi khác nặng 1,75 chỉ, bù thêm 90.000 đồng. Số tiền cướp được, Thành nướng vào sòng bạc, chơi game, chat với bạn bè và tiêu xài. Đến khi bị bắt, trong túi kẻ sát nhân còn 472.000 đồng. Ngày 4/4/2006, TAND tỉnh Tiền Giang đưa vụ án xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Thành tử hình về 2 tội "giết người" và "cướp tài sản". >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 31/1/2006 (mùng 3 Tết Bính Tuất), sau ngày làm việc tại cơ sở sản xuất bánh kẹo, anh Đỗ Ngọc Thạch (SN 1981) trở về nhà trong con hẻm nhỏ trên đường Học Lạc, P8, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Vừa mở cửa, anh Thạch bị choáng bởi mùi hôi nồng nặc. Nghĩ là chuột hay mèo chết, anh vội tìm kiếm khắp nhà và "định vị" mùi hôi bốc ra từ căn phòng của em trai Đỗ Minh Thành (SN 1985). Bước vào phòng Thành, mùi hôi bốc lên dữ dội hơn khiến anh Thạch nghi ngờ có chuyện bất thường. Bật đèn, Thạch nhìn thấy dưới gầm giường có một vật lạ được phủ kín bằng chiếc mền. (Căn nhà nơi xảy ra vụ án) Kéo chiếc mền, anh Thạch điếng người khi thấy xác người đã bị đốt cháy. Tay chân bủn rủn, anh Thạch không đi nổi mà phải lết ra ngoài cầu cứu. Nhận tin báo, Công an nhanh chóng điều tra, truy bắt hung thủ. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định: Nạn nhân là nữ, tử vong do tác động ngoại lực. Sau khi giết chết cô gái, thủ phạm đã đốt xác ngay tại phòng khách rồi mang bỏ vào gầm giường trong phòng của Đỗ Minh Thành. Cơ quan điều tra nhận định Thành là nghi can số một. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại căn nhà xảy ra án mạng, phát hiện một phiếu khám bệnh và toa thuốc của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang đề ngày 31/1/2006, chẩn đoán Thành bị bỏng bàn chân trái. Thông tin từ bệnh viện cho biết, Thành đến khám vào chiều 31/1, khai với bác sĩ bị bỏng nước sôi. Chiều 1/2/2006, nhiều người thấy Thành khập khiễng. Lực lượng phá án lập tức được chia ra nhiều mũi nhanh chóng truy tìm Thành. Cũng từ nguồn tin quần chúng, xế chiều mùng 3 Tết Bính Tuất, nhiều người nhìn thấy cô gái bán vé số qua lại ngang nhà Thành. Sau đó, đài truyền hình thông báo tìm một cô gái tên Võ Thị Hồng Phúc (SN 1983, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) bị mất tích từ ngày 31/1/2006. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo gia đình, như thường lệ vào sáng mùng 3 Tết, chị Phúc từ nhà ở Chợ Gạo lái xe máy đến TP.Mỹ Tho gửi tại nhà một người quen ở P8, rồi đi bán vé số dạo. Sau khi bán xong, chị Phúc đi xe về nhà, không bao giờ đi qua đêm. Chịu khó dành dụm, Phúc sắm sửa được một số đồ trang sức như dây chuyền, bông tai, điện thoại di động và trong túi lúc nào cũng có tiền... Tối mùng 3 Tết, thấy chị Phúc không về nhà, gia đình lo lắng, liên tục gọi điện nhưng không nghe trả lời. Người quen ở Mỹ Tho cho biết, chị Phúc có đến gửi xe vào trưa mùng 3 Tết nhưng chờ hoài không thấy quay lại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hay tin tại đường Học Lạc, P8, TP.Mỹ Tho có một phụ nữ bị chết cháy, gia đình chị Phúc lập tức có mặt. Tuy không nhận dạng được, nhưng nhìn thấy chiếc nón, đôi dép, túi đựng vé số, gia đình khẳng định người xấu số kia chính là chị Phúc. Người dân xung quanh bàng hoàng trước án mạng nghiêm trọng, nhưng không ai nghĩ Thành là hung thủ. Cha mẹ ly dị, cả hai đều có nhân tình mới nên Thành sống với bà ngoại từ nhỏ. Khi bà qua đời tháng 8/2005, căn nhà chỉ còn lại Thành và anh Thạch. Anh Thạch có công ăn việc làm ổn định, còn Thành ở nhà. Thành là người hiền lành, nhỏ con, ốm yếu, lại bị chột mắt phải. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Có một thông tin rất đáng chú ý, năm 2005, Thành trộm chiếc xe đạp bị bắt quả tang. Thấy hoàn cảnh mồ côi, mới vi phạm lần đầu nên bà con trong khu phố thống nhất không đề nghị đưa Thành đi giáo dục. Khoảng 22h đêm 2/2/2006, quần chúng phát hiện một thanh niên mắt chột, chân đi cà nhắc tại một quán cà phê trên đường ra cảng cá ở P2, TP.Mỹ Tho liền báo công an bắt giữ và đưa về trụ sở. Với những chứng cứ thu thập được, Thành đã thú nhận ra tay giết chết chị Phúc, đốt xác nạn nhân để cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khoảng 14h ngày 31/1/2006, thấy chị Phúc bán vé số trong khu phố, Thành gọi vào nhà mua 2 tờ. Thành bảo chị Phúc theo y vào phòng lấy tiền. Nhận tiền xong, chị Phúc bước ra ngoài, Thành từ phía sau dùng cây song giường đập mạnh vào đầu làm nạn nhân gục ngã. Thành xông tới bóp cổ, đập đầu nạn nhân vào chân bàn cho đến khi tắt thở rồi cướp sợi dây chuyền vàng 18k, bông tai, điện thoại Nokia, 25 tờ vé số và 2.354.000 đồng. Sau đó, Thành đạp xe đi mua 2 lít xăng đem về nhà đốt xác. Do lửa bốc cao, sợ cháy nhà nên Thành nhảy vào dập dẫn đến bị bỏng nặng ở chân. Thấy xác nạn nhân vẫn còn nguyên, Thành liền kéo vào phòng ngủ, đẩy vào gầm giường lấy mền phủ kín. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ra tay xong, Thành lau nhà, xóa dấu vết, tắm rửa, đến bệnh viện băng bó vết bỏng. Hung thủ thấy đói, liền ra quán mua hủ tiếu mang về nhà ăn sau đó đạp xe ra tiệm vàng ở chợ Cũ, TP.Mỹ Tho đổi sợi dây chuyền vàng lấy sợi khác nặng 1,75 chỉ, bù thêm 90.000 đồng. Số tiền cướp được, Thành nướng vào sòng bạc, chơi game, chat với bạn bè và tiêu xài. Đến khi bị bắt, trong túi kẻ sát nhân còn 472.000 đồng. Ngày 4/4/2006, TAND tỉnh Tiền Giang đưa vụ án xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Thành tử hình về 2 tội "giết người" và "cướp tài sản". >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng.