Xác nam thanh niên trên sông lộ mối hận tình của học sinh lớp 12

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/5/2008, người đi bắt cáy tại sông Lạch Tray đoạn chảy qua thôn Đại Đức (huyện Kim Thành, Hải Dương) đã vô tình phát hiện một thi thể người đang trôi dạt. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kim Thành đã lập một tổ công tác lập tức xuống hiện trường. Khi thi thể kia được với lên bờ, ngay cả các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất cũng cảm thấy ớn lạnh. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng ngoài 19 – 20. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân đã tử vong trước khi được vứt xuống sông, nguyên nhân là do siết cổ. Khi khám nghiệm, các giám định viên phát hiện có một vết rạch lớn ở bụng nạn nhân, theo nhận định đây là vết thương được gây ra bởi vật sắc và có sau khi người xấu số này chết. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Mở rộng vùng tìm kiếm, công an phát hiện một con dao vứt dưới đám cỏ, một đôi giày thể thao được xác định là của nạn nhân xấu số, ngoài ra không có gì thêm. Trên người nạn nhân chẳng có bất cứ giấy tờ tùy thân nào nên chưa thể xác định được danh tính. Công an tỉnh Hải Dương nhận định, việc nạn nhân bị rạch bụng sau khi tử vong là chủ ý của hung thủ nhằm tránh cho thi thể nổi lên khi vứt xác xuống sông. Thêm vào đó, nơi phát hiện nạn nhân chỉ là hiện trường phụ, chắc chắn người thanh niên xấu số này đã bị sát hại ở chỗ khác. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Các bản tin, thông báo được đọc trên loa phát thanh của thôn Đại Đức và nhiều thôn, xã khác lân cận. Đến chiều 2/5, bất ngờ có một gia đình tìm đến cơ quan công an trình báo về việc người thân mất tích. Theo đó, bà L (trú tại thôn Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương) cho biết, con trai mình là anh Trần Văn T (SN 1989) đi khỏi nhà từ ngày 29/4 đến nay chưa về. Gia đình tìm mọi cách nhưng không thể liên lạc được. Tiến hành cho nhận dạng, gia đình khẳng định thi thể được tìm thấy ở đoạn sông Lạch Tray chính là anh T. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Gia đình cung cấp thêm, khi ra khỏi nhà anh T đi xe máy, cầm theo điện thoại di động. Tuy vậy, vào thời điểm nạn nhân được phát hiện số tài sản này đã biến mất. Theo xác minh, anh T sinh sống ở Đại Đức cùng với gia đình, chưa phát hiện mâu thuẫn về tiền bạc với ai, cũng chẳng có các mối quan hệ phức tạp hay dính dáng đến các nhóm thanh thiếu niên hư hỏng, chơi bời. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Vào thời điểm này, công an đã phát hiện chiếc xe máy của anh T được bỏ lại nơi hoang vắng, cách hiện trường bờ sông Lạch Tray khoảng 3km. Điều này khiến cơ quan tố tụng đặt ra nghi vấn nghi phạm sát hại anh T có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Tìm hiểu về cuộc sống cá nhân của anh T, các trinh sát được biết thời gian qua, người thanh niên này có nảy sinh tình cảm với một nữ sinh đang học lớp 12 của trường cấp 3 trên địa bàn huyện Kim Thành. Cô gái ấy hiện đang ở trọ ngay phía sau trường cùng với 2 bạn nữ khác. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi các trinh sát tìm đến khu trọ thì các nữ sinh ở cùng nhau đều đã về quê. Thế nhưng, tại đây, các điều tra viên được biết, nữ sinh này hiện có tình cảm với một học sinh lớp 12 ở cùng khu trọ. Nam sinh nghi vấn được làm rõ là Bùi Văn Huy (SN 1990, trú tại Kim Thành, Hải Dương). Dù Huy đưa ra rất nhiều lý lẽ để khẳng định mình không liên quan đến cái chết của anh T., nhưng bằng linh cảm nghề nghiệp, các điều tra viên nhận định nam sinh này nói dối. Rà soát nguồn gốc con dao thu giữ tại hiện trường, hai cô gái ở trọ cùng khu cho biết đây là con dao mà Huy đã mượn trước đó. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Việc bắt giữ Huy được thực hiện ngay lập tức. Tại cơ quan điều tra, Huy đã cúi đầu nhận tội. Theo nam sinh này, cậu ta và cô nữ sinh ở cùng khu trọ có tình cảm yêu đương. Thời gian gần đây anh T công khai tán tỉnh nữ sinh đó, thậm chí tỏ ra coi thường Huy vì cho rằng "học sinh thì yêu đương gì". Điều này đã hình thành trong tâm lý đối tượng những suy nghĩ bực tức, lệch lạc. Một lần, anh T nói với người bạn tên Tuyền về việc sẽ phải "tán" bằng được nữ sinh kia, thậm chí để gạt "cái gai" thì sẽ gây tai nạn cho Huy. Người bạn này đem chuyện đó kể lại với Huy khiến nam sinh này càng thêm thù hận và có ý định giết anh T. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Huy rủ Tuyền đi mua dao rồi đến phòng trọ của mình để thực hiện âm mưu. Tuy nhiên, sau đó Tuyền đã không xuất hiện. Chiều 30/4, anh T đến phòng trọ để tìm cô nữ sinh mình thích. Tới nơi, anh T được Huy cho biết nữ sinh đó đã về quê. Huy mời anh T vào phòng trọ mình chơi. Chẳng nghi ngờ gì, anh T đồng ý. Lúc này, trong phòng trọ ngoài Huy còn có người bạn là Nguyễn Văn Hoàn (trú tại Kim Thành, Hải Dương). (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trong lúc nói chuyện, lợi dụng anh T sơ hở, Huy và Hoàn đã cùng lúc tấn công, kẻ giữ chân, người dùng dây siết vào cổ khiến anh T tử vong ngay sau đó. Thấy nạn nhân đã chết, Huy, Hoàn đợi đến sáng hôm sau thì chở xác anh T ra khu vực sông Lạch Tray, lấy dao rạch bụng rồi vứt xuống nước. Hai đối tượng quay về, đem chiếc xe máy của anh T đi cầm cố. Quá trình bắt giữ Hoàn, đối tượng này cũng khai nhận trùng khớp diễn biến vụ việc như Huy. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hải Dương làm rõ, khi thấy con có biểu hiện lo lắng, mẹ Huy đã gặng hỏi và được đối tượng kể việc mình giết người. Thay vì trình báo công an, người mẹ này đã bảo Huy đi chuộc chiếc xe máy của anh T về rồi đem vứt ở đường vắng. Với việc làm này, người mẹ sau đó đã bị tuyên án về hành vi "che giấu tội phạm". Về đối tượng tên Tuyền, công an cũng làm rõ dù biết kế hoạch, ý định giết người của Huy, sau này khi thi thể anh T được phát hiện, nhưng Tuyền không khai báo nên đã bị xử về tội "không tố giác tội phạm". Với hành vi tội ác của mình, sau này Huy, Hoàn đã bị tuyên những bản án thích đáng.

