Xác chết trong bao tải nổi trên sông tố kẻ sát nhân trẻ tuổi

Theo hồ sơ vụ án, chiều 1/6/2022, tại sông Mã đoạn qua huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa có một bao tải lập lờ dạt vào bờ, bốc mùi rất khó chịu. Người dân tò mò mở miệng bao ra thì giật mình vì bên trong là một thi thể đã phân hủy. Có mặt tại hiện trường, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định thi thể trên là nam giới, đã phân hủy mạnh. Thi thể này bị trói, miệng cuốn bằng băng dính rất chặt. (Ảnh minh họa, nguồn Báo Người Lao Động) Khi tiến hành khám nghiệm, Công an Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn. Do phần nội tạng đã phân hủy hết nên các dấu vết để xác định nạn nhân tử vong vì ngạt hay vì nguyên nhân khác là rất khó. Duy chỉ có một điều chắc chắn là nạn nhân đã bị sát hại. Trong bao tải, ngoài thi thể nạn nhân xấu số, công an không thu giữ được bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Do xác chết đã phân hủy nên cũng chẳng thể nhận diện bằng mắt thường. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân này tuổi đời còn rất trẻ, khoảng sinh từ năm 2000 trở ra. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi khám nghiệm, công an còn phát hiện ở phần đầu nạn nhân có một vết mở sọ não, thời gian khoảng 1 năm trước. Nghi vấn có thể đây là dấu vết để lại từ một cuộc phẫu thuật, công an đã thống kê tất cả những bệnh viện trên địa bàn tỉnh có đủ trình độ thực hiện loại thủ thuật này với hi vọng có thể lần ra manh mối nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Rà soát hai bệnh viện lớn, nhưng không có người nào phù hợp với nhận dạng của nạn nhân. Khi mọi đầu mối truy tìm danh tính nạn nhân xấu số vẫn chưa có kết quả thì bất ngờ, công an nhận được trình báo về người mất tích của một gia đình. Họ cho biết con, cháu mình là anh Phạm Đức T. (SN 2003, trú tại Thạch Thành, Thanh Hóa) đã mất tích bí ẩn từ ngày 25/5/2022. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi tiến hành nhận dạng, người nhà T. nhận ra chiếc đồng hồ đeo trên tay thi thể kia là của con mình. Ngoài ra, các thông số về chiều cao, cân nặng, kiểu tóc và độ tuổi của T. cũng trùng khớp với kết quả khám nghiệm nạn nhân trên sông Mã. Đặc biệt, gia đình T. cho biết anh này từng phải phẫu thuật não vào tháng 6/2021, trùng với vết mở hộp sọ mà công an đã xác định trước đó trên thi thể nạn nhân xấu số. Bước đầu Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định thi thể bị trói tay, bịt mồm và thả trôi sông trong bao tải được phát hiện trên sông Mã chiều 1/6 chính là anh Phạm Đức T. Theo người nhà cung cấp, thường ngày T. sử dụng một xe máy hiệu Honda, một máy tính xách tay và điện thoại di động. Tất cả những tài sản đó đã biến mất sau khi T. bị sát hại. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Đi sâu vào tìm hiểu, công an phát hiện trong thời gian qua anh này có vay tiền qua app trên mạng. Có nhiều tin nhắn mời chào vay, cũng có tin nhắn nhắc nhở đóng tiền khi đến hạn... Từ đây, hàng loạt các mối quan hệ bạn bè, xã hội của T. được rà soát. Cùng với đó, công an cũng đẩy mạnh việc truy tìm chiếc xe máy và laptop của nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi công tác truy tìm tang vật gồm xe máy và laptop của anh T. vẫn chưa đem lại kết quả thì bất ngờ công an nhận được trình báo của hai cô gái. Theo đó, tối 25/5 khi đi trên đường gần cầu Hoàng Long họ bị một thanh niên đi xe máy chở theo phía sau chiếc bao tải vắt ngang yên xe vượt qua. Nhìn chiếc bao tải khả nghi, dường như đang bọc thi thể người, hai cô gái tò mò, đi theo. Đến cầu Hàm Rồng, người thanh niên kia dừng lại ở khu vực thiếu ánh đèn rồi vứt chiếc bao tải xuống sông. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Các trinh sát tiến hành rà soát camera an ninh và phát hiện hình ảnh một thanh niên chở theo sau bao tải giống đựng thi thể người. Từ những hình ảnh này, công an xác định vụ án đã xảy ra tại TP Thanh Hóa, nơi phát hiện thi thể nạn nhân T chỉ là hiện trường phụ. Lúc này, có một công dân sau khi đọc thông báo truy tìm tang vật đã tìm đến cơ quan điều tra để giao nộp chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại này, sau đó được xác định là của nạn nhân T. Theo công dân trên, anh ta mua lại chiếc điện thoại ấy với giá hơn 2 triệu đồng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Xác minh người bán chiếc điện thoại nói trên, Công an Thanh Hóa biết được đó là Lê Văn Hoàng (SN 2004, trú tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) hiện làm nhân viên một cây xăng. Hoàng chưa có tiền án, tiền sự, ở địa phương khá ngoan hiền. Tiếp tục xác minh, công an phát hiện nhiều căn cứ cho thấy Hoàng liên quan đến cái chết của anh T. nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hoàng đã thừa nhận mình là hung thủ sát hại anh T. Theo đó, trong một lần tình cờ gặp nhau ngoài đường, anh T và Hoàng đã kết bạn. Khi T. ngỏ ý vay tiền, Hoàng đồng ý với điều kiện cắt lãi khá cao. Hoàng cho T. vay 5 triệu đồng, giữ lại tới 2,7 triệu đồng tiền lãi. Sau khi vay tiền xong, T. cắt mọi liên lạc với Hoàng. Bực tức vì đòi tiền không được, Hoàng lập một tài khoản mạng xã hội giả với "thân phận" nữ giới rồi nhắn tin làm quen T. Thấy T. "cắn câu", ngày 25/5 Hoàng nhờ T. qua phường Quảng Thanh đón mình, địa điểm chính là tại nhà Hoàng. Không nghi ngờ, T. đi xe máy tới điểm hẹn. Lúc này, Hoàng nhanh tay chốt cửa khiến T. sửng sốt. Trong lúc đòi tiền, Hoàng dùng bình nước đánh nhiều nhát vào đầu làm T. ngã xuống đất, lịm đi. Nghĩ T. đã chết, Hoàng lấy băng dính cuốn tay, chân, miệng nạn nhân rồi cho vào bao tải và giấu dưới gầm giường. Đến tối, Hoàng đi xe máy chở bao tải ra cầu Hàm Rồng ném xuống sông phi tang. Chiếc xe máy, điện thoại và laptop của nạn nhân cũng được Hoàng bán đi sau đó với giá rất rẻ mạt. Như vậy, chỉ sau hơn 1 ngày kể từ khi phát hiện thi thể bị sát hại trôi trên sông Mã, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được kẻ sát nhân. Ngày 14/3/2023, TAND tỉnh Thanh Hoá tuyên Hoàng, tử hình cho hai tội Giết người và Cướp tài sản. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.

