Hành trình phá án: Gã trai đoạt mạng cụ bà rồi hiếp dâm xác chết

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/11/2015, trên kênh Xã Bèo, ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang, người dân phát hiện một tử thi nữ chưa rõ tung tích cách biên giới Việt Nam – Campuchia khoảng 100 mét. Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Vĩnh Hội Đông đã có mặt bảo vệ hiện trường. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là bà Trần Thị Kim Ai (SN 1965), làm nghề bán vé số trên đất Campuchia giáp với xã Vĩnh Hội Đông. Hàng ngày từ 7h sáng, bà Ai chèo xuồng từ nhà qua kênh sang đất Campuchia để bán vé số, đến 13h chiều thì về nhà. Nhận được thông tin về cái chết bất thường của bà Ai, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện An Phú có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu rừng, khám xét hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân bị hung thủ dìm xuống nước dẫn đến chết ngạt, bị xâm hại tình dục và tài sản bị chiếm đoạt là một dây chuyền 18k, trọng lượng 10 chỉ vàng, một điện thoại di động và tiền mặt khoảng 4 triệu đồng. Nạn nhân khi đi bán vé số thường mang rất nhiều vàng đeo trên tay, trên cổ. Do đó, cảnh sát nhận định, hung thủ đã theo dõi, giết người để cướp tài sản. Trên tử thi có nhiều dấu vết bầm tím ở mặt, đầu và cổ. Khả năng đối tượng đã dùng vật tày để tác động vào nạn nhân, sau đó dìm xuống nước. Công an An Giang đã nhanh chóng thành lập Ban chuyên án phối hợp với các đơn vị công an huyện, tiến hành điều tra làm rõ vụ án. Hiện trường vụ án là con kênh cách Campuchia có 100m, nhiều câu hỏi đã được cảnh sát đặt ra như bà Ai đã gặp bất trắc gì? Tang vật vụ án đang ở đâu? Hung thủ là ai?. Cơ quan điều tra cũng đã đưa ra một số tình huống có thể xảy ra như có thể hung thủ có tư thù với nạn nhân từ trước nên nắm rõ thời gian nạn nhân đi và về; có thể nạn nhân đi ngang qua bị chặn đánh, cướp tài sản hoặc đối tượng cờ bạc gặp khó khăn về kinh tế… Quá trình xác minh cho thấy, bình thường bà Kim Ai sẽ về nhà khoảng 13h chiều nhưng hôm xảy ra vụ việc đến 15h không thấy bà Ai, người nhà cứ ngỡ bà cố bán thêm nên về muộn. Theo người nhà, bà Ai mỗi lúc đi làm đều mang túi xách bên trong có tiền bán vé số, đi nhiều, mua bán nhiều nên lúc nào cũng có tiền mặt. Trong quá trình làm ăn, bà Ai cũng xảy ra mâu thuẫn với một số người Việt ở Campuchia nhưng đến mức bị giết hại thì họ chưa nghĩ tới. Tại hiện trường vụ án có thu giữ được vỏ bao thuốc lá hero, phòng kỹ thuật hình sự đã xác định được dấu vết vân tay của một người và đã cung cấp cho cơ quan điều tra. Từ đặc điểm trên bao thuốc lá, cảnh sát sàng lọc ra được một số đối tượng nghi vấn. Chiều 26/11/2015, lực lượng điều tra quyết định tổ chức họp thôn phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Từ đây, một người đàn ông cung cấp cho cảnh sát thông tin vào thời điểm trước khi phát hiện tử thi nạn nhân khoảng chừng 30 phút, thấy một đối tượng đến tắm sau đó thay đồ. Sau đó, nhân chứng vào rừng và sau một tiếng đồng hồ sau nghe thông tin bà Ai bị sát hại nên đã nghi vấn đối tượng này. Một nguồn thông tin quý giá khác được quần chúng cung cấp, đó là khoảng 15h ngày 24/11/2015 tại tiệm vàng Quang Diệp ở huyện An Phú, có một thanh niên cao khoảng 1m65 đến mua vàng, số tiền dùng để mua vàng có dấu hiệu khả nghi. Cảnh sát sau đó đã có được thông tin nam thanh niên Nguyễn Chí Thanh (SN 1993, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa Đông, huyện An Phú) có những đặc điểm nghi vấn nhưng khi đó Thanh không có mặt tại nơi cư trú. Ban chuyên án đã có đủ cơ sở và ra lệnh bắt Thanh. Công an tỉnh An Giang đã bắt được nghi phạm khi đang thuê phòng trọ tại thị trấn An Phú, huyện An Phú. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Thanh chối tội, song với những chứng cứ và tài liệu thu thập được, Thanh đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, vào lúc 11h34 phút ngày 24/11/2015, Thanh đến nhà một người dân ở ấp Vĩnh Hội mua rượu cùng thức ăn rồi đến bờ kênh Xã Bèo uống rượu một mình. Lúc này, Thanh thấy bà Ai một mình bơi xuồng, trên cổ đeo nhiều trang sức nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Thanh nấp trên bờ kênh đợi bà Ai bơi xuồng đến, Thanh liền nhảy xuống kênh quật ngã và dìm nạn nhân xuống nước tử vong. Sau đó Thanh kéo xác nạn nhân lên bờ, thực hiện hành vi đồi bại rồi lấy dây chuyền vàng, điện thoại và tiền của nạn nhân, định trốn sang Campuchia thì bị lực lượng công an bắt giữ ngay ngày hôm sau. Ngày 11/5/2016, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Chí Thanh ( 1993, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) về tội “Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản”. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/11/2015, trên kênh Xã Bèo, ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang, người dân phát hiện một tử thi nữ chưa rõ tung tích cách biên giới Việt Nam – Campuchia khoảng 100 mét. Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Vĩnh Hội Đông đã có mặt bảo vệ hiện trường. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là bà Trần Thị Kim Ai (SN 1965), làm nghề bán vé số trên đất Campuchia giáp với xã Vĩnh Hội Đông. Hàng ngày từ 7h sáng, bà Ai chèo xuồng từ nhà qua kênh sang đất Campuchia để bán vé số, đến 13h chiều thì về nhà. Nhận được thông tin về cái chết bất thường của bà Ai, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện An Phú có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu rừng, khám xét hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân bị hung thủ dìm xuống nước dẫn đến chết ngạt, bị xâm hại tình dục và tài sản bị chiếm đoạt là một dây chuyền 18k, trọng lượng 10 chỉ vàng, một điện thoại di động và tiền mặt khoảng 4 triệu đồng. Nạn nhân khi đi bán vé số thường mang rất nhiều vàng đeo trên tay, trên cổ. Do đó, cảnh sát nhận định, hung thủ đã theo dõi, giết người để cướp tài sản. Trên tử thi có nhiều dấu vết bầm tím ở mặt, đầu và cổ. Khả năng đối tượng đã dùng vật tày để tác động vào nạn nhân, sau đó dìm xuống nước. Công an An Giang đã nhanh chóng thành lập Ban chuyên án phối hợp với các đơn vị công an huyện, tiến hành điều tra làm rõ vụ án. Hiện trường vụ án là con kênh cách Campuchia có 100m, nhiều câu hỏi đã được cảnh sát đặt ra như bà Ai đã gặp bất trắc gì? Tang vật vụ án đang ở đâu? Hung thủ là ai?. Cơ quan điều tra cũng đã đưa ra một số tình huống có thể xảy ra như có thể hung thủ có tư thù với nạn nhân từ trước nên nắm rõ thời gian nạn nhân đi và về; có thể nạn nhân đi ngang qua bị chặn đánh, cướp tài sản hoặc đối tượng cờ bạc gặp khó khăn về kinh tế… Quá trình xác minh cho thấy, bình thường bà Kim Ai sẽ về nhà khoảng 13h chiều nhưng hôm xảy ra vụ việc đến 15h không thấy bà Ai, người nhà cứ ngỡ bà cố bán thêm nên về muộn. Theo người nhà, bà Ai mỗi lúc đi làm đều mang túi xách bên trong có tiền bán vé số, đi nhiều, mua bán nhiều nên lúc nào cũng có tiền mặt. Trong quá trình làm ăn, bà Ai cũng xảy ra mâu thuẫn với một số người Việt ở Campuchia nhưng đến mức bị giết hại thì họ chưa nghĩ tới. Tại hiện trường vụ án có thu giữ được vỏ bao thuốc lá hero, phòng kỹ thuật hình sự đã xác định được dấu vết vân tay của một người và đã cung cấp cho cơ quan điều tra. Từ đặc điểm trên bao thuốc lá, cảnh sát sàng lọc ra được một số đối tượng nghi vấn. Chiều 26/11/2015, lực lượng điều tra quyết định tổ chức họp thôn phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Từ đây, một người đàn ông cung cấp cho cảnh sát thông tin vào thời điểm trước khi phát hiện tử thi nạn nhân khoảng chừng 30 phút, thấy một đối tượng đến tắm sau đó thay đồ. Sau đó, nhân chứng vào rừng và sau một tiếng đồng hồ sau nghe thông tin bà Ai bị sát hại nên đã nghi vấn đối tượng này. Một nguồn thông tin quý giá khác được quần chúng cung cấp, đó là khoảng 15h ngày 24/11/2015 tại tiệm vàng Quang Diệp ở huyện An Phú, có một thanh niên cao khoảng 1m65 đến mua vàng, số tiền dùng để mua vàng có dấu hiệu khả nghi. Cảnh sát sau đó đã có được thông tin nam thanh niên Nguyễn Chí Thanh (SN 1993, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa Đông, huyện An Phú) có những đặc điểm nghi vấn nhưng khi đó Thanh không có mặt tại nơi cư trú. Ban chuyên án đã có đủ cơ sở và ra lệnh bắt Thanh. Công an tỉnh An Giang đã bắt được nghi phạm khi đang thuê phòng trọ tại thị trấn An Phú, huyện An Phú. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Thanh chối tội, song với những chứng cứ và tài liệu thu thập được, Thanh đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, vào lúc 11h34 phút ngày 24/11/2015, Thanh đến nhà một người dân ở ấp Vĩnh Hội mua rượu cùng thức ăn rồi đến bờ kênh Xã Bèo uống rượu một mình. Lúc này, Thanh thấy bà Ai một mình bơi xuồng, trên cổ đeo nhiều trang sức nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Thanh nấp trên bờ kênh đợi bà Ai bơi xuồng đến, Thanh liền nhảy xuống kênh quật ngã và dìm nạn nhân xuống nước tử vong. Sau đó Thanh kéo xác nạn nhân lên bờ, thực hiện hành vi đồi bại rồi lấy dây chuyền vàng, điện thoại và tiền của nạn nhân, định trốn sang Campuchia thì bị lực lượng công an bắt giữ ngay ngày hôm sau. Ngày 11/5/2016, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Chí Thanh ( 1993, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) về tội “Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản”. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.