“Vượt” biển nước mênh mông, cư dân các khu đô thị chật vật tìm đường về nhà

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, trưa và chiều 3/8, khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to. Theo ghi nhận của PV, một số khu vực phía Tây và Tây Bắc Thủ đô như nút giao Thiên Đường Bảo Sơn-Lê Trọng Tấn với Đại lộ Thăng Long xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, có nơi ngập sâu từ 0,5-1m. Lối vào các khu đô thị như Thiên đường Bảo Sơn, Nam An Khánh, Geleximco bị ngập sâu, khiến các phương tiện qua đây gặp nhiều khó khăn. Ô tô rẽ sóng vượt qua "biển" nước. Nhiều người điều khiển xe máy cũng đánh liều "bơi" qua đoạn đường bị ngập sâu để tìm đường về nhà. "Hệ thống thoát nước ở khu vực này quá kém, mưa lớn lần nào cũng ngập và mấy ngày sau nước mới rút. Để về nhà chúng tôi phải đánh liều đi qua những đoạn đường ngập sâu cả mét", Chị Hoa, cư dân Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco ngán ngẩm. Dọc các hầm chui đại lộ Thăng Long, cảnh lội bì bõm vẫn diễn ra khá nhiều. Có những lối bắt buộc phải chui qua vì hầm nào cũng ngập. Để hạn chế nguy hiểm, cơ quan chức năng dựng tấm biển cảnh báo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tìm cách đi qua vì không còn đường nào nhanh hơn. Cơ quan chức năng cũng dùng bao cát để ngăn dòng nước chảy vào những khu vực thấp trũng. Đồng thời dùng máy bơm hút nước ở những khu vực bị ngập sâu. Các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện chết máy phải nhờ đến cứu hộ. Khu vực đường Tố Hữu cũng bị ngập nặng sau cơn mưa lớn. Xe buýt đi lại cũng gặp khó khăn khi đi qua đoạn đường ngập. Theo dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 nên trong ngày 4/8, khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 50-70mm).

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, trưa và chiều 3/8, khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to. Theo ghi nhận của PV, một số khu vực phía Tây và Tây Bắc Thủ đô như nút giao Thiên Đường Bảo Sơn-Lê Trọng Tấn với Đại lộ Thăng Long xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, có nơi ngập sâu từ 0,5-1m. Lối vào các khu đô thị như Thiên đường Bảo Sơn, Nam An Khánh, Geleximco bị ngập sâu, khiến các phương tiện qua đây gặp nhiều khó khăn. Ô tô rẽ sóng vượt qua "biển" nước. Nhiều người điều khiển xe máy cũng đánh liều "bơi" qua đoạn đường bị ngập sâu để tìm đường về nhà. "Hệ thống thoát nước ở khu vực này quá kém, mưa lớn lần nào cũng ngập và mấy ngày sau nước mới rút. Để về nhà chúng tôi phải đánh liều đi qua những đoạn đường ngập sâu cả mét", Chị Hoa, cư dân Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco ngán ngẩm. Dọc các hầm chui đại lộ Thăng Long, cảnh lội bì bõm vẫn diễn ra khá nhiều. Có những lối bắt buộc phải chui qua vì hầm nào cũng ngập. Để hạn chế nguy hiểm, cơ quan chức năng dựng tấm biển cảnh báo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tìm cách đi qua vì không còn đường nào nhanh hơn. Cơ quan chức năng cũng dùng bao cát để ngăn dòng nước chảy vào những khu vực thấp trũng. Đồng thời dùng máy bơm hút nước ở những khu vực bị ngập sâu. Các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện chết máy phải nhờ đến cứu hộ. Khu vực đường Tố Hữu cũng bị ngập nặng sau cơn mưa lớn . Xe buýt đi lại cũng gặp khó khăn khi đi qua đoạn đường ngập. Theo dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 nên trong ngày 4/8, khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 50-70mm).