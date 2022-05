Vụ nữ giáo viên ôm 2 con nhảy sông Thái Bình: Chi tiết gây ám ảnh

Ngày 10/5, thi thể nữ giáo viên mầm non V.T.H.Th. (31 tuổi) cùng 2 con nhỏ 2 tuổi và 9 tháng tuổi đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Gia đình chị Th. Có yêu cầu cơ quan công an không mổ pháp y vì xác định đây là vụ tự tử. Thi thể nữ giáo viên và con nhỏ 9 tuổi được tìm thấy khoảng 8h30 sáng cùng ngày tại phía hạ lưu cách vị trí nghi 3 mẹ con ngã xuống sông hơn 1 km. Khi được phát hiện thi thể người mẹ vẫn đang địu con. Trước đó hơn 2 tiếng, thi thể bé gái 2 tuổi cũng được tìm thấy. Thời điểm phát hiện thi thể các nạn nhân các khúc sông ngập tiếng khóc của gia đình các nạn nhân cũng như dân làng có mặt. Khi nhận được thông tin chị Th cùng 2 con mất tích, ai cũng nghĩ chị Th. chỉ bế con đi đâu đó nhưng khi phát hiện thi thể các nạn nhân, ai nấy đều bàng hoàng xót thương. Khi chứng kiến cảnh hai mẹ con được tìm thấy trong cảnh mẹ vẫn địu con nhỏ, nhiều người không cầm được nước mắt. Nhiều người dân xã Cẩm Văn đã bật khóc khi chứng kiến những cảnh tượng quá đau lòng. Khi 3 mẹ con nữ giáo viên được tìm thấy, không ít người vẫn không tin sự thật lại đau thương đến thế. Họ đứng tần ngần bên bờ sông nơi 3 mẹ con chị Th. ngã xuống. Hình ảnh chiếc xe đẩy trẻ em ở hiện trường khiến nhiều người xót xa. Đôi dép hồng xinh của bé 2 tuổi giờ chỉ còn lại là sự ám ảnh với những người còn sống. Trước đó, sáng 8/5, chị Th. đưa 2 con nhỏ (một cháu 9 tháng tuổi và 1 cháu 2 tuổi) đi khỏi nhà. Người thân, đồng nghiệp của chị Th. sau đó đã nhận được nhiều tin nhắn của chị với nội dung khá tiêu cực. Khi nhận được tin nhắn, mọi người đã chia nhau đi tìm chị Th. Đến khoảng 10h ngày 8/5, người dân phát hiện tại bến đò ven sông Thái Bình đoạn qua xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng có một chiếc xe đẩy, một số đôi dép người lớn, trẻ em, 1 điện thoại iPhone và đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng, chính quyền địa phương, đội thợ lặn rà soát, tìm kiếm tại khu vực xung quanh vị trí nghi 3 mẹ con ngã sông. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 3 nạn nhân. >>> Mời độc giả xem thêm video Cãi vã với chồng, người phụ nữ ở Bình Dương ôm con nhảy sông tự tử. (Nguồn: THĐT).

