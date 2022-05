Cận cảnh tìm kiếm 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích trên sông Thái Bình

Chiều 9/5, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nữ giáo viên cùng 2 con nhỏ nghi ngã trên sông Thái Bình. Hàng trăm người vẫn tập trung trên bờ sông Thái Bình địa phận thôn Uyên Đức (xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) để theo dõi các thợ lăn thợ "câu xác" tìm kiếm tung tích 3 mẹ con. Chị V.T.H.Th (SN 1991) - giáo viên một trường mầm non cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo con gái lớn 2 tuổi đi ra khỏi nhà. Sau đó, nữ giáo viên này nhắn nhiều tin nhắn lạ đến người thân. Các tin nhắn có nội dung rất mơ hồ, đối với đồng nghiệp, chị T. nhắn “tạm biệt”; đối với mẹ, chị T. lại nhắn “đây chưa phải kết thúc”; với em gái thì nhắn “chị phải đi xa”... điểm chung là những tin nhắn tiêu cực, báo điềm xấu. Sau đó, mọi người liền đổ xô đi tìm, phát hiện thấy dép, điện thoại, xe đẩy của 3 mẹ con ở sát bờ sông Thái Bình. Hiện trường cho thấy, có dấu chân đi về phía mép nước. Từ thời điểm đó đến nay, ông Vũ Xuân Quảng (62 tuổi, trú Kim Lai, TP Hải Dương) vẫn tích cực tìm kiếm 3 mẹ con chị Th. với gần 30 giờ lặn mò trên sông Thái Bình. Tranh thủ nghỉ ngơi, ông Quảng chia sẻ, lòng sông Thái Bình khu vực 3 mẹ con chị Tr. nghi mất tích không phẳng, chỗ nông chỉ 4 - 5 mét nhưng chỗ sâu lại từ 16 - 17 mét. Không chỉ thế, lòng sông lại có nhiều hủng, hố tạo thành dòng chảy xoáy, xiết, 2 bên sông là 2 dòng chảy khác nhau. Bên địa bàn xã Cẩm Văn là bên lở còn bên địa phận xã Thái Tân (huyện Nam Sách) là bên bồi. “Đến cuối chiều 9/5, chúng tôi chưa thấy bất kỳ tung tích gì của mẹ con Th. Tôi và các anh em trong đoàn đã lặn ở khúc sông này từ qua đến nay hàng trăm lần từ hố sâu cho đến nông đều đã lặn hết rồi nhưng không thấy tung tích gì....", ông Quảng nói. Ông Quảng chia sẻ, mình đã có hàng chục năm làm nghề tìm kiếm các nạn nhân trên sông nước và đã vớt hàng trăm thi thể từ Lào Cai tới Hải Dương. Trong mỗi trường hợp sông nước đều có những câu chuyện riêng khó lý giải và việc tìm kiếm được các nạn nhân xấu số không phải chuyện một sớm, một chiều. "Chúng tôi mới tìm kiếm 2 vợ chồng đi đánh cá lật thuyền tử vong ở sông Kinh Thầy (huyện Nam Sách, Hải Dương). Tìm kiếm được 2 vợ chồng đánh cá xong thì chúng tôi lại tiếp tục đến đây để tìm trường hợp này. Việc khó khăn nhất đối với chúng tôi tìm kiếm bây giờ là chưa thể xác định được 100% có phải mẹ con Th. mất tích ở khu vực này hay không?”, ông Quảng nói và cho rằng, nếu không mất tích ở khúc sông này mà chỉ đi nơi khác là điều may mắn đến với gia đình. Bản thân ông chỉ mong làm sao các nạn nhân bình yên, không xảy ra điều đáng tiếc. Ông Quảng nhận định, việc lặn tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực sông Thái Bình đoạn qua xã Cẩm Văn không xảy ra khó khăn gì về nghiệp vụ. Bởi đội của ông đã từng lặn ở những khu vực sâu đến 20 - 30 mét nước chảy xiết, xoáy. Khúc sông rộng, nước sông chảy mạnh. "Nhóm chúng tôi có thể lặn tới độ sâu 40 -50 mét không thành vấn đề gì. Nếu ngày mai gia đình tiếp tục thuê tìm kiếm thì chúng tôi sẽ huy động thêm lực lượng. Hôm qua và nay có 4 thuyền thì ngày mai sẽ huy động lên 8 thuyền dàn hàng ngang để tìm kiếm...", ông Quảng chia sẻ. Anh Vũ Xuân Tôn (cùng trong đội tìm kiếm) chuyên thả "móc câu" tìm kiếm thi thể nhận định, nếu 3 mẹ con chị Tr. gặp nạn dưới sông Thái Bình thì có thể ngày mai (10/5) sẽ nổi và tìm thấy. "Đây chỉ là nhận định bằng kinh nghiệm của chúng tôi chứ không chắc chắn. Qua lặn mò và tìm kiếm qua nay thì tôi có thể khẳng định nếu các nạn nhân gặp nạn chưa thể trôi xa...", anh Tôn chia sẻ. Ông Trần Thế Tuyền - Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết, từ trưa ngày 8/5 đến nay, các đơn vị chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích 3 mẹ con nữ giáo viên mầm non mất tích tại sông Thái Bình. Đến 18h chiều 9/5, 3 mẹ con nữ giáo viên vẫn chưa được tìm thấy. Chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an huyện Cẩm Giàng và Công an tỉnh Hải Dương tìm kiếm các nạn nhân. Ông Hoàng Nam (sống tại xã Cẩm Văn) cho biết, gia đình chị Th. sống rất hoà thuận, êm ấm không xảy ra điều tiếng hay xích mích gì với bà con hàng xóm. "Chúng tôi cũng chưa thấy vợ chồng nhà con bé cãi chửi nhau bao giờ. Trưa qua, khi nghe tin mà tôi bủn rủn chân tay không thể nghĩ rằng lại xảy ra việc đau lòng đến vậy...", ông Nam nói. Lực lượng công an nhận định khả năng cao chị Th và 2 cháu nhỏ đã gặp nạn dưới lòng sông. Tính từ thời điểm nhận tin báo và phát hiện đồ dùng chị Th bỏ lại, chính quyền chỉ mất 15 phút để ra bờ sông nên khả năng dựng hiện trường giả là rất khó. Công an huyện Cẩm Giàng đang phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương huy động nhiều thợ lặn cùng các phương tiện thuyền, ca nô để tiếp tục tìm kiếm. Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn đang tổ chức thả lưới, mò lặn khắp cả đoạn sông trong nhiều tiếng đồng hồ, nhưng do sông Thái Bình rộng, gió lớn, nước chảy xiết nên đội thợ lặn gặp nhiều khó khăn.

