Vụ cướp ngân hàng tại Quảng Nam: 2 nghi phạm khai gì?

Hai nghi phạm bị bắt giữ là Trần Đông Lập (SN 1990, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (SN 1999, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện miền núi A Lưới. Bước đầu, 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Nam khai nhận do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản. Trưa 19/1, 2 đối tượng điều khiển xe máy hiệu Sirius đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank nằm trên địa bàn xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, 2 đối tượng này dùng hung khí khống chế, ép nhân viên cho tiền cho vào túi. Khi bảo vệ bấm chuông cảnh báo, 2 đối tượng đã vứt lại túi đựng tiền và lên xe bỏ chạy ra Thừa Thiên Huế lẩn trốn. Các lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Đồng thời, huy động nhiều lực lượng truy bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng bỏ trốn. Tiếp nhận tin báo từ Công an tỉnh Quảng Nam về việc có hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn tỉnh, đang trên đường chạy trốn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp bắt giữ đối tượng. Phía đại diện ngân hàng thông tin, vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Video cận cảnh vụ cướp ngân hàng ở Quảng Nam

