Vụ 2 thi thể bị vùi trong bê tông ở Bình Dương: Truy tố 4 phụ nữ giết người

VKSND tỉnh Bình Dương ra cáo trạng truy tố 4 nữ bị can Phạm Thị Thiên Hà (sinh năm 1988, HKTT tại TP.HCM) bị truy tố về tội giết người; Lê Ngọc Phương Thảo (sinh năm 1990, HKTT tại Tiền Giang) bị truy tố 2 tội giết người và che giấu tội phạm; Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (sinh năm 1979, HKTT tại TP.HCM) và Trịnh Thị Hồng Hoa (sinh năm 1953, HKTT tại TP.HCM, mẹ ruột của bị can Hà) cùng bị truy tố về tội giết người và không tố giác tội phạm. Hai nam nạn nhân trong vụ án này là Trần Đức Linh (sinh năm 1969, HKTT tại Nghệ An) và Trần Trí Thành (sinh năm 1992, HKTT tại TP.HCM). Đây là vụ án gây rúng động dư luận, khiến nhiều người dân bàng hoàng trước sự ra tay tàn độc của những người phụ nữ. Theo cáo trạng, Phạm Thị Thiên Hà đứng đầu một nhóm gồm 8 người (2 nam, 6 nữ) để tập luyện Pháp Luân Công trái phép. Ngoài Hà còn có Thảo, Huyên, Hoa, Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An. Cả nhóm tập trung tu luyện tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) và TP.HCM, nhiều lần bị chính quyền hai địa phương này yêu cầu chấm dứt việc tu luyện Pháp Luân Công. Tối ngày 15/5/2019, ông Nguyễn Thanh Huân (trú tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) đến dọn dẹp nhà mới thì phát hiện trong chiếc thùng nhựa nuôi cá màu xanh loại 1000 lít, được đổ đầy bê tông lên trên. Khi tiến hành dỡ bỏ để vận chuyển ra ngoài, chủ nhà phát hiện một thi thể vùi trong khối bê tông, bốc mùi hôi thối. Nhận được thông tin, công an lập tức có mặt tại hiện trường. Vụ việc thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Đến 2h sáng hôm sau (16/5/2019), thi thể mới được đưa ra ngoài hoàn toàn. Sáng ngày 16/5/2019, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (GĐ Công an tỉnh) và Đại tá Trần Văn Chinh (PGĐ Công an tỉnh) trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo. Căn nhà nơi phát hiện thi thể trong khối bê tông nằm ở địa chỉ số 90 ở ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) do ông Nguyễn Minh Vương (thường trú tại ấp 2, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) sở hữu. Sau đó, ngôi nhà được ông Vương bán lại cho ông Huân mua lại với giá 1,6 tỷ đồng. Khi chủ mới đến nhận nhà thì phát hiện sự việc. 15h chiều ngày 16/5/2019, cơ quan điều tra phát hiện ra 1 khối bê tông khác nằm ngoài khuôn viên vườn của ngôi nhà. Khi phá khối bê tông, bên trong cũng có 1 thi thể. Đến 16h ngày 16/5, tổ công tác thuộc Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường. Cuối giờ chiều ngày 16/5/2019, cơ quan công an đã có kết luận ban đầu: cả 2 xác nạn nhân trong khối bê tông đều là nam. Tử thi thứ nhất cao khoảng 1,7m, khoảng 30 - 35 tuổi. Nạn nhân này có răng hàm thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5, tóc ngắn sát da đầu. Tử thi thứ hai cao khoảng 1,61m, khoảng 35 tuổi, tóc ngắn, mặc áo thun trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ cùng quần dài thể dục màu xanh đen. Xác chết này được giấu trong một thùng phi xanh bằng nhựa được đổ đầy trà rồi quấn chặt bằng xốp, dán silicon. Theo khám nghiệm, loại trà đổ lên thi thể nạn nhân thứ hai được dùng trong việc mai táng, không được bán phổ biến. Cơ quan điều tra bước đầu nhận định, hung thủ đã có tính toán, chuẩn bị rất công phu để phi tang xác chết. Người dân địa phương cho biết, khoảng tháng 10/2018, có 3 người gồm 2 nữ và 1 nam đến thuê nhà. Vài ngày sau đó, những người này dùng bạt phủ kín xung quanh hàng rào của ngôi nhà. Ông Vương, người cho nhóm này thuê nhà cho biết: đã có một phụ nữ tên Thanh thuê nhà. Cứ 3 tháng người này đến nhà của ông Vương để trả tiền thuê nhà. Cũng trong ngày 16/5/2019, công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông tin nhận dạng hai thi thể được phát hiện trong ngôi nhà nói trên, đồng thời truy tìm nhóm người thuê nhà bí ẩn. Ngày 17/5/2019, lực lượng điều tra đã mở rộng phạm vi khám nghiệm ra khu rừng cao su ở gần ngôi nhà xảy ra án mạng và thu được một số chứng cứ quan trọng. Trong ngày 17/5/2019, khi phá thùng nhựa đổ đầy bê tông và kiểm tra tử thi, điều tra viên phát hiện ở vùng cổ nạn nhân có một sợi dây dù to bằng ngón tay út, dài gần một mét. Nạn nhân này có thể đã bị siết cổ. Đêm ngày 17/5/2019, cơ quan công an đã lần ra manh mối của nhóm người thuê nhà, xác định được danh tính của các đối tượng này cũng như chiếc xe 7 chỗ nhóm này dùng để di chuyển. Đến rạng sáng ngày 18/5/2019, chỉ vài tiếng sau khi đăng hình ảnh của 2 phụ nữ bị công an truy tìm, một tiếp tân của khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phát hiện 2 khách đang lưu trú giống với người trong ảnh nên đã báo cơ quan chức năng. Khi công an có mặt tại hiện trường, trên xe loại Ford Everest (7 chỗ), màu đen xám, biển kiểm soát TP HCM có 4 đối tượng: Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi; Trịnh Thị Hồng Hoa, 66 tuổi cùng thường trú tại ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP HCM; Lê Phú Hạnh, 54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và đối tượng nữ thứ 4 chưa rõ danh tính. Theo lời kể của lễ tân, nhóm đối tượng đến thuê phòng tại tầng trệt vào đầu tháng 4, giá bảy triệu đồng mỗi tháng do một người tên Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, hộ khẩu ở tỉnh Tiền Giang) đứng tên. Bốn người ở chung phòng giường đôi, sinh hoạt khép kín, ít ra ngoài. Cách ăn mặc và cử chỉ của nhóm này được miêu tả giống với người tu hành. Khách sạn Tiamo - nơi các đối tượng gây án từng cư trú nằm trong khu dân cư Phú Thịnh ven sông Sài Gòn. Khu dân cư này bảo vệ canh gác 24/24 rất nghiêm ngặt, là khách sạn hạng sang ở Bình Dương. Đến trưa ngày 18/5/2019, Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương khám nghiệm căn nhà thứ 2 có liên quan đến vụ án mạng. Đây là nơi 2 đối tượng trong nhóm thuê để qua mặt cơ quan điều tra. Căn nhà này gần đường D2, nằm tại khu tái định cư Bàu Bàng (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), cách ngôi nhà tìm thấy 2 thi thể trong khối bê tông 15 km. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi giết người do mâu thuẫn trong sinh hoạt. Trên ô tô Ford Everest BKS 51A-718.30 của nhóm này, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều đồ dùng bếp, tiền mặt và các vật dụng sinh hoạt khác. Chiếc xe 7 chỗ này được nhóm người dùng như ngôi nhà di động. Người phụ nữ xưng tên Thanh đứng ra làm việc với ông Vương (chủ cũ của ngôi nhà) về vấn đề thuê chính là Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi, một trong bốn đối tượng đã bị tạm giữ. Nhiều khả năng Hà đã dùng giấy tờ giả. Cùng bị bắt với Hà là Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) mẹ ruột của Hà. Mẹ con Hà - Hoa cũng các đối tượng trong nhóm thuê nhà đang theo một tôn giáo lạ. Rạng sáng 19/5/2019, 2 thi thể được xác định danh tính là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM). Hai nạn nhân này trong độ tuổi từ 30-35. Kết quả điều tra cho thấy, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (thường gọi là Thanh, 29 tuổi, quê Tiền Giang) cùng với 2 nạn nhân và một số người khác là một nhóm tu luyện bộ môn "pháp luân công". Thấy anh Linh và Thành không tuân thủ việc tu, nhóm đối tượng cho rằng 2 nạn nhân bị quỷ nhập rồi sát hại.

