Vì sao khám xét khẩn cấp cửa hàng trùm giang hồ Thắng “phòng”?

Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa khám xét khẩn cấp cửa hàng kinh doanh và cũng là nhà ở của Phan Văn Thắng (46 tuổi, biệt danh Thắng "phòng") tại đường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình. Trước đó, khoảng 18h45 chiều 31/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã đọc lệnh khám xét khẩn cấp cửa hàng kinh doanh và cũng là nhà ở của Phan Văn Thắng (46 tuổi, biệt danh Thắng "phòng") tại địa chỉ 201 Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, TP Thái Bình để điều tra dấu hiệu phạm tội buôn bán hàng cấm. Thời điểm khám xét, cửa hàng gồm 5 tầng nằm trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình được Thắng "phòng" sử dụng làm nơi kinh doanh bia rượu nhập ngoại. Đến khoảng 20h tối cùng ngày, công tác khám xét và kiểm đếm hàng hóa tại cửa hàng này vẫn đang được tiến hành bên trong. Tại khu vực này có hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Thái Bình cùng lực lượng cảnh sát giao thông, phòng kỹ thuật nghiệp vụ tham gia công tác khám xét. Sự việc trên thu hút sự chú ý của người dân. Thắng "phòng" được biết đến là một "đàn anh xã hội" làm ăn trong cả "mảng" lô đề cờ bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng. Vào tháng 7/2019, Phan Văn Thắng là một trong 6 bị can bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) phối hợp với công an một số đơn vị, địa phương khởi tố liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web b8ag.com. Cơ quan điều tra của Bộ Công an xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này là hơn 1.600 tỷ đồng, Thắng "phòng" bị khởi tố song được cho tại ngoại. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt trùm giang hồ bảo kê hoạt động đấu thầu. Ảnh: THĐT

