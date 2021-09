Từ “ông ngoại” đến “ông anh”, lật chiêu trò trục lợi tiêm vắc xin COVID-19

Cô gái khoe tiêm vắc xin Pfizer…do “xin ông anh”: Mới đây, một cô gái ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ khoe trên mạng xã hội được tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer nhờ “xin ông anh”. Ông anh của cô gái sau đó được làm rõ là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú, quận Ninh Kiều. Đáng chú ý, cô gái không phải người nhà ông Nghĩa và vị cán bộ này tự ý đưa vào danh sách với tư cách “người thân”. Ông Nghĩa đã bị đình chỉ công tác 15 ngày. Hoa khôi khoe nhờ “ông ngoại” được tiêm Pfizer: Tháng 7/2021, một cô gái, hoa khôi một trường đại học ở Hà Nội đã khoe trên mạng xã hội được "ông ngoại" tạo điều kiện để tiêm vắc xin Pfizer mà không cần đăng ký. Thông tin cô gái khoe được ưu ái tiêm vắc xin COVID-19 được cơ quan chức năng xác định đúng sự thật và xử phạt 12,5 triệu đồng. Chủ tịch xã bị kỷ luật do “ưu ái vắc xin” tiêm cho người thân: Ngày 10/9, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết đã ký quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành Đặng Văn Hợp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Hợp bị kỷ luật vì vi phạm khi dự thảo danh sách, ký ban hành giấy mời, gửi tin nhắn (qua Zalo) mời 20 thân nhân của cán bộ công chức xã Mỹ Thành tiêm vắc xin ngừa COVID-19 sai quy định. Buộc thôi việc nữ cán bộ nhận tiền tiêm vắc xin "thần tốc": Ngày 27/8, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã buộc thôi việc với bà Nông Thị Cơ (là công chức văn phòng - thống kê, UBND phường Vĩnh Phúc) do liên quan đến vụ chi tiền để được tiêm vắc xin COVID-19 "thần tốc". Bà Cơ thừa nhận có nhận khoản bồi dưỡng của 3 người để sắp xếp lịch ưu tiên tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trước cho họ. Trước đó, báo chí phản ánh, để tiêm vắc xin COVID-19 “thần tốc”, người dân phải đóng từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng, sau đó sẽ sắp xếp giấy hẹn và lịch tiêm nhanh chóng. Nữ cán bộ phường ở Hà Nội đưa 4 người thân vào diện tiêm vắc xin: Cuối tháng 7/2021, Phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đã chấm dứt hợp đồng với bà Trần Thu Tr. - nữ cán bộ phường do có hành vi ưu ái đưa nhiều người thân đi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Cơ quan chức năng xác định, nữ cán bộ này đã đưa 4 người nhà vào diện tiêm chủng, trong đó có chồng và anh chị bên nhà chồng. (Ảnh minh họa) Cán bộ y tế câu kết trục lợi từ tiêm vắc xin COVID-19: Ngày 6/9, Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương đã khởi tố Lê Văn Thắng (24 tuổi, người trông xe) và Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi) – bác sĩ khoa Kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế TX.Tân Uyên. Cả hai đối tượng đã cấu kết với nhau để tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho những người không thuộc đối tượng được tiêm nhằm trục lợi số tiền hàng chục triệu đồng. Cán bộ phường tổ chức tiêm vắc-xin thu tiền trái phép: Ngày 7/9, Công an Quận 6 (TP HCM) đã khởi tố Trương Mạnh Thảo (SN 1984, cán bộ UBND Phường 2, Quận 6) để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong trong 4 tháng, Thảo đã móc nối, làm hồ sơ và tổ chức cho gần 20 trường hợp không cư trú trên địa bàn Phường 2 đến tiêm tại các điểm tiêm chủng. Thảo đã thu lợi hơn 10 triệu đồng tiền mặt cùng một số hiện vật có giá trị. Bắt cô gái cung cấp “dịch vụ tiêm vắc-xin” 2-4 triệu đồng: Ngày 22/8, Công an TP HCM đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Thị Kim Dung (SN 1989, ngụ quận 4, TP HCM) về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Dung đã đưa trót lọt cho 21 trường hợp không thuộc đối tượng vào danh sách tiêm vắc-xin trên địa bàn Quận 11 và thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video Không để trục lợi trong tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19. Nguồn: ANTV

