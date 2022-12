“Trùm” vận chuyển ma túy dùng súng chống trả ở Sơn La bị bắt giữ thế nào?

Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Thuận Châu vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Nguyễn Văn Long (SN 1977, trú tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Long là đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn, sau đó dùng súng chống trả lực lượng công an chiều 23/12. Nguyễn Văn Long bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại bản Bó Tảư, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, Sơn La vào khoảng 20h30 tối 24/12. Để bắt giữ đối tượng này, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động băng rừng, vượt núi tại khu vực rừng già xã Chiềng Ly. Ngày 23/12, Công an huyện Thuận Châu nhận được tin báo có một đối tượng vận chuyển ma túy trên xe ô tô. Công an huyện đã cử lực lượng theo sát xe đối tượng, đồng thời, bố trí lực lượng chặn bắt phía khu vực xã Phổng Lăng. Chiều cùng ngày, tại Km340, Quốc lộ 6A (thuộc địa phận bản Lăng Luông, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, Sơn La), Công an huyện Thuận Châu phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Long điều khiển xe ô tô Mazda mang BKS 30H 11209 chạy theo hướng Điện Biên về TP Sơn La có biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng Công an yêu cầu dừng xe, đối tượng Long đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy, sử dụng vũ khí nóng bắn về phía tổ công tác, sau đó cướp 1 xe máy của người dân dọc đường để tẩu thoát.Tại hiện trường, đối tượng bỏ lại một xe ô tô mang biển kiểm soát 30H 112.09 hiệu Mazda CX5, cùng 22 bánh hình chữ nhật nghi là ma túy và 17kg nghi là ma túy đá cùng một số tang vật. Công an huyện Thuận Châu đã phong tỏa khu vực và di dời người dân gần đó để bảo đảm an toàn. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trong Công an tỉnh truy bắt đối tượng. Sau hơn 1 ngày, lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra xác minh, truy tìm và bắt giữ được đối tượng tại bản Bó Tảư như trên. Khẩu súng bị thu giữ. Đáng chú ý, trước thời điểm phát hiện vụ việc trên, Nguyễn Văn Long chưa có tiền án, tiền sự, sống với bố mẹ tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, thi thoảng Long lại vắng nhà dài ngày. Vụ việc đang được điều tra làm rõ… >>> Mời độc giả xem video đối tượng Long vận chuyển khối lượng lớn ma túy cướp xe máy, cầm súng chống trả công an

