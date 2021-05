Trốn tránh cách ly COVID-19, vô ý thức... nhận kết đắng

Người phụ nữ trốn cách ly, cố thủ trong nhà: Ngày 28/5, UBND TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Q. (SN 1977, ở tổ dân phố 6, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, Bắc Giang) về hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế. Bà Q. bị xử phạt về hành vi từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế y tế của cơ quan có thẩm quyền. Đề nghị xử phạt cô gái ở Phú Thọ vì trốn cách ly y tế tại nhà: Ngày 20/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Thọ ra quyết định hết cách ly tập trung, chị N.T.V.A (SN 2002, trú tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn) được UBND xã Thạch Khoán bố trí xe đón về Trạm y tế xã Thạch Khoán để làm thủ tục theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà. Nhưng trong thời gian này, chị A đã tự ý đi ra khỏi nơi cách ly. Qua đó, chị A. đang bị đề nghị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi này. Phạt 7,5 triệu đồng do trốn tránh cách ly y tế: Ngày 22/5, UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng với ông Trịnh Thế Hà do có hành vi trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Được biết, ông Trịnh Thế Hà có yếu tố dịch tễ liên quan đã cách ly y tế ở huyện Quan Hóa nhưng chưa đủ 21 ngày và chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 đã tự ý trở về địa phương. Trốn cách ly y tế, một người ở Yên Bái bị xử phạt 7,5 triệu đồng: Ngày 7/5, UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Hùng, ở thôn 3B, xã Việt Cường về hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế. Ông Vũ Văn Hùng bị xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng; đồng thời phải thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà theo quy định. Phạt gần 40 triệu đồng 5 đối tượng trốn tránh cách ly phòng, chống COVID-19: Ngày 14/3, UBND TP Hải Dương quyết định xử phạt 5 trường hợp với tổng số tiền là 37,5 triệu đồng do trốn tránh các biện pháp cách ly y tế. Các trường hợp này được yêu cầu cách ly tại nhà do có liên quan đến các ca bệnh COVID-19 nhưng đã không chấp hành nghiêm túc. Trốn tránh cách ly, 2 chuyên gia Trung Quốc bị phạt 15 triệu đồng: Hai công dân này hiện đang tạm trú tại nhà ông Phạm Văn Oanh (xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Quá trình làm việc (có sự tham gia, xác nhận của phiên dịch viên Công ty Baodi), 02 công dân Trung Quốc trên đã viết tường trình, thừa nhận đã ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết. Mỗi người này bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng. Trốn tránh việc cách ly tại nhà, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng: Ngày 30/1, UBND thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch COVID-19 đối với Trần Văn V., tuy nhiên đến 11h cùng ngày, V. đã tự ý trốn tránh, không thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Trần Văn V., mức phạt là 7,5 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Cô gái 18 tuổi ở Điện Biên 2 lần trốn cách ly. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

