Triển lãm “Văn Dương Thành và Julia Oh - Cuộc viễn du của sắc màu”

Triển lãm của họa sĩ Văn Dương Thành được kết hợp cùng họa sĩ sơn dầu tài năng Julia Oh đến từ Hàn Quốc. Triển lãm cũng là dịp đánh dấu 49 năm tác phẩm đầu tay của họa sĩ Văn Dương Thành được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tập kể từ năm 1974. Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Phú Bình - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. “Không chỉ là một họa sĩ có tài, Văn Dương Thành còn là một sứ giả ngoại giao nhân dân, góp phần kết nối và tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Nữ họa sĩ cũng là người tích cực cống hiến cho xã hội, thông qua việc đấu giá các tác phẩm của mình, đóng góp cho các quỹ xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quỹ giáo dục, gần đây nhất là đóng góp cho cuộc chiến chống Covid”, Đại sứ Nguyễn Phú Bình bày tỏ. Là một trong những họa sĩ nữ tài năng của Châu Á, Văn Dương Thành lớn lên ở Hà Nội và học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm của bà đã được Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam sưu tập lần đầu tiên khi mới 20 tuổi. Bà là người Việt đầu tiên được tuyển chọn vào chương trình Nghệ thuật đặc sắc quốc tế của CFM - Snecma của Mỹ - Pháp 2 lần vào năm 1995 và năm 1997 (International Excellence of Arts) và "Vinh danh Đất Việt" 2007 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Qua 2.000 bức tranh và 100 cuộc triển lãm cá nhân, họa sĩ Văn Dương Thành đã truyền cảm hứng cho công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước. Bà đã cống hiến hơn 50 tác phẩm cho ngoại giao văn hóa, nhiều sáng tác của bà được Nhà nước chọn làm quà tặng cho các vị nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Jimmy Carter, Tổng thống Malta - George Vella, Tổng thống Italia - Sergio Mattarella... Chia sẻ về mối duyên kết hợp cùng họa sĩ Julia Oh trong triển lãm lần này, họa sĩ Văn Dương Thành cho biết: “Julia đến với cuộc đời tôi sau khi chị đọc tờ tạp chí về Mỹ thuật Việt Nam tại Hàn Quốc. Chị đã sang Hà Nội và tìm đến thăm tôi. Chị mong ước được vẽ tranh tại Việt Nam và hỏi nếu tôi có thể truyền đạt cho chị một số kiến thức hàn lâm về mỹ thuật. Tôi nhận thấy ở chị một tình yêu tha thiết đối với hội họa và ước mong rất mãnh liệt được thể hiện những cảm xúc của mình với thiên nhiên, đất trời và tình yêu đối với con người”. Họa sĩ Văn Dương Thành cảm nhận, Julia Oh không lệ thuộc vào những quy cách của các trường phái, chị hồn nhiên đi vào hội họa với trái tim rộng mở, với ước mơ ghi lại những nét đẹp của thiên nhiên, nhiều khi chỉ thoáng qua như những tia mặt trời bồng bềnh trên những đám mây, chiếu xuyên qua những rặng cây núi đồi. Mỗi bức tranh là những dòng nhật ký của chị về tình yêu, đất mẹ, thiên nhiên, con người, đặc biệt là trẻ em. Triển lãm “Văn Dương Thành và Julia Oh - Cuộc viễn du của sắc màu” trưng bày tại tầng 2 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), từ ngày 18 - 31/3. >>> Mời độc giả xem thêm video Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Nguồn: Kienthucnet):

