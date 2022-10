Toàn cảnh vụ sát hại người yêu cũ, đâm tình địch ở Bắc Ninh

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và đang làm thủ tục khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoàng (19 tuổi ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội giết người. Hoàng là nghi phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại quán cắt tóc gội đầu Vũ Huyền ở phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh tối ngày 24/10 khiến 1 người tử vong, 1 người nguy kịch. Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị B, 19 tuổi ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Người bị đâm nguy kịch là Hoàng Xuân D 21 tuổi ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Kết quả điều tra cho thấy, Hoàng và chị B có quan hệ tình cảm, nhưng đã chia tay. Chị B xuống Bắc Ninh làm việc có quen và quan hệ tình cảm với anh Hoàng Xuân D. Do ghen tuông, Hoàng đã nảy sinh ý định giết chị B. Khoảng 21h ngày 24/10, Hoàng ngồi phía ngoài nơi làm việc của chị B ở đường Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh viết status với nội dung vĩnh biệt người thân rồi đăng lên Facebook. Sau đó, Hoàng xông vào dùng dao, kéo, cào đâm và đập nhiều nhát khiến chị B tử vong sau đó, anh D bị thương nặng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường bắt giữ Phan Thanh Hoàng để phục vụ công tác điều tra. Thời điểm bị bắt giữ, Hoàng ngồi tại hiện trường hút thuốc nên đã bị khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã lạnh lùng thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, Hoàng và chị B quen nhau qua mạng xã hội từ năm 2019. Năm 2020, Hoàng và B về Bắc Ninh làm công nhân, thuê nhà ở cùng nhau tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Một thời gian sau, Hoàng và chị B bỏ việc về Tuyên Quang. Đến tháng 3/2020, cả hai xuống khu công nghiệp Yên Phong làm công nhân. Đến tháng 5/2022, cùng nghỉ việc. Thời điểm này, giữa chị B và Hoàng có nhiều mâu thuẫn, cãi nhau. Theo lời khai của Hoàng, sau đó chị B quen anh Hoàng Xuân D. Do ghen tuông nên Hoàng thường xuyên đánh chị B. Do đó, chị B đã chia tay Hoàng và xin làm nhân viên ở quán cắt tóc gội đầu Vũ Huyền ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh. Hoàng nhiều lần níu kéo, muốn quay lại nhưng B không đồng ý vì cho rằng Hoàng bạo lực, hay đánh chửi mình nên hai người thường xuyên nhắn tin chửi nhau. Đặc biệt, do khoản vay 1 triệu đồng trước đó, chị B. và Hoàng đã có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhau. Hoàng lên mạng xã hội tải 1 clip của một nữ giới hở vùng nhạy cảm, chụp lại 1 ảnh trong clip gửi cho chị B, nói clip này của chị B. Khi cãi nhau, Hoàng cay cú đăng clip lên mạng khiến chị B bị mọi người hiểu nhầm là cô gái trong clip nên hai bên đã xúc phạm nhau đến đỉnh điểm. Ngày 24/10, Hoàng bắt xe từ Tuyên Quang xuống Bắc Ninh và chuẩn bị sẵn hung khí để gây án. Phát hiện chị B làm ở quán Vũ Huyền, Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Đáng chú ý, trước khi gây án, Hoàng chưa từng vi phạm pháp luật. Gia đình Hoàng làm nông nghiệp, bố mất cách đây 5 năm. Hành vi của Hoàng khiến nhiều người bất ngờ. Nhất là khi tại cơ quan công an sau khi gây án tày đình, Hoàng vẫn bình tình, không hề run sợ hay hối hận về tội ác của mình. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến những người chứng kiến ám ảnh. Thời điểm đó, các nhân chứng thấy một nam thanh niên xông vào quán cắt tóc dùng dao truy sát chị B. Một nam thanh niên khác vào can ngăn cũng bị đối tượng túm áo, đâm, chém nhiều nhát vào đầu bất tỉnh, ngã lăn xuống sàn. Trong lúc đối tượng đâm anh D, chị B bỏ chạy ra ngoài nhưng đối tượng đuổi theo tiếp tục đâm, chém nhiều nhát vào người. Mặc dù chị B van xin nhưng đối tượng vẫn tàn nhẫn ra tay đến cùng. Sau khi sát hại chị B, đối tượng tiếp tục quay vào quán, lấy kéo đâm anh D. Mặc dù, lúc này nạn nhân đã nằm bất tỉnh trên sàn nhưng đối tượng vẫn không tha… Dù mâu thuẫn đến đâu nhưng không ai có quyền tước đoạt đi mạng sống của người khác. Hành vi trái pháp luật của Phan Thanh Hoàng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

