Rợn người hiện trường 2 thi thể nam giới vùi trong thùng bê tông

Đến cuối ngày 16/5,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học kỹ thuật (Bộ Công an) điều tra làm rõ vụ 2 thi thể vùi trong thùng bê tông tại căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân nam giới, từng được một người phụ nữ tên Thanh thuê từ tháng 10/2018. Cứ 3 tháng người phụ nữ này đến gặp chủ nhà trả tiền thuê một lần.

Chiều 15/5, khi ông chủ mới của căn nhà đến thuê người dọn dẹp thì phát hiện trong nhà có 1 bồn nhựa, bên trong đã được đổ đầy bêtông và 1 phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bêtông để di dời bồn nhựa thì phát hiện xác người bên trong bê tông và trình báo Công an. Sau khi tiếp nhận hiện trường, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện trong phuy nhựa xác chết thứ hai cũng đang trong quá trình phân hủy. Cảnh tượng bên trong căn nhà, nơi phát hiện thùng phuy có thi thể người vùi trong bêtông. Vụ trọng án đầy bí ẩn đang gây rúng động dư luận. Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương do Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh (người bê trái) và Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (người bên phải) trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra tại hiện trường. Người dân Bàu Bàng suốt gần 24 tiếng đồng hồ vẫn còn bàng hoàng, rúng động khi chứng kiến vụ án rùng rợn xảy ra ở địa phương. Xe cứu thương đến đưa thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường. Mùi hôi thối từ tử thi vẫn còn nồng nặc.

