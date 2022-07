Toàn cảnh hơn 1 giờ xét xử “dì ghẻ” bạo hành bé gái đến chết

Sáng 21/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé V.A.) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái) về vụ bạo hành khiến bé N.T.V.A. (8 tuổi, con riêng của Thái) tử vong. (Ảnh: Lao động) Từ sáng sớm, mẹ bé A. cùng người nhà và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé A. đã có mặt tại trụ sở tòa án. Rất đông người dân cũng có mặt để theo dõi phiên xét xử. (Ảnh: Lao động) Đến 7h, xe chở các bị cáo đến tòa. (Ảnh: Lao động) Thái và Trang được dẫn giải vào khu vực gần phòng xét xử trong vòng vây an ninh chặt chẽ. (Ảnh: Người lao động) Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. (Ảnh: Người lao động) Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái. (Ảnh: Người lao động) Mẹ A. có mặt ở tòa án từ rất sớm và không ngừng khóc. (Ảnh: Người lao động) Tới 8h30, phiên tòa diễn ra. Hội đồng xét xử tiến hành thẩm tra lý lịch của hai bị cáo tại tòa. Về phía bị hại, bà H., mẹ bé A. tham dự phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp của bị hại. (Ảnh: Người lao động) Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa. Kiểm sát viên Lê Thị Yến Như và Phan Trung Hải giữ vai trò công tố. (Ảnh: TTXVN) Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang vừa khai vừa khóc. (Ảnh: Lao động) Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (bố đẻ của cháu A.) trả lời HĐXX. (Ảnh: Lao động) Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A đề nghị xét xử công khai vụ án, xác định tỷ lệ thương tích của bị hại và xác định bị cáo Thái là đồng phạm với tội danh giết người. (Ảnh: Lao động) Tại khu vực phòng xử án, cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thông báo quá trình xét xử nếu HĐXX trình chiếu cảnh "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi, những người tham dự phiên tòa không được chụp ảnh, quay phim, livestream. Người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. (Ảnh: Người lao động) Sau khi hội ý, Thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, chủ tọa phiên tòa trả lời: Vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và Người chưa thành niên. Vụ án được xét xử công khai mà không xét xử kín do dư luận rất quan tâm, đồng thời phía bị hại không có yêu cầu xét xử kín. (Ảnh: Người lao động) Hơn 1 giờ sau, HĐXX xét thấy cần tiến hành giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể của bị hại vào ngày 7, 10, 11 và 12/122021 mà không thể thực hiện ngay tại phiên toà. Vì lẽ đó, HĐXX quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ cho VKSND TP HCM. (Ảnh: Zingnews) Phiên toà kết thúc, các bị cáo và chị N.T.H (mẹ bé V.A.) được cảnh sát hộ tống lên xe rời tòa án. (Ảnh: Zingnews) Mặc dù bên ngoài trời đang mưa nhưng nhiều người dân vẫn đứng đợi cho đến khi phiên tòa kết thúc. (Ảnh: Lao động) Cáo trạng thể hiện Trang mua roi mây để dạy dỗ con riêng của người tình. Khi roi bị gãy, Trang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90 cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó. Chứng kiến sự việc, Thái không can ngăn, mà chửi mắng, bắt con gái phải quỳ gối học bài. (Ảnh: Zingnews) Nhiều người phẫn nộ khi từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2021, chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập con gái nhưng Thái không can ngăn, mà còn hành hạ nạn nhân. Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé A. tử vong, Thái xóa dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang. (Ảnh: Zingnews) >>>Xem thêm video: TP. Hồ Chí Minh: Xét xử vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong (Nguồn: VTV24).

