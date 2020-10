Tin nóng ngày 9/10: Chồng xô ngã vợ mới sinh đến tử vong

1. Chồng xô ngã vợ mới sinh đến tử vong: Ngày 9/10, Công an xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Seo Văn Hải (26 tuổi, trú tại xã Tri Lễ) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”. Nạn nhân là chị Lữ Thị Thư (33 tuổi, vợ Hải). Bức xúc với vợ Hải đã xô ngã rồi bỏ đi chơi sau đó quay trở về nhà thì phát hiện vợ đã tử vong. 2. Nam thanh niên sát hại bạn gái 17 tuổi vì ghen tuông: Ngày 9/10, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Ngọc Ngà, SN 1998, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang điều tra về hành vi giết người. Ngà và bạn gái H.N.M.L., SN 2003, ngụ huyện Lấp Vò có quan hệ tình cảm. Gần đây, Ngà cho rằng bạn gái quen người khác nên nảy sinh ghen tuông nên đã ra tay sát hại bạn gái. 3. Phát hiện bé trai khoảng 3 tháng tuổi bị rơi ở nhà văn hóa: Ngày 9/10, UBND thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai khoảng 2-3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước sân nhà văn hóa thôn Yên Lão. Qua thăm khám, sức khỏe cháu bình thường. Sau 15 ngày nếu không có người đến nhận cháu bé, xã sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. 4. Truy nã đối tượng đưa người Trung Quốc vào Việt Nam: Ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Trúc (23 tuổi, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tổ chức đưa người từ nước ngoài vào Việt Nam trái phép. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ 19 Trần Hưng Đạo (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), điện thoại: 0235.3.852.589. 5. Phát hiện 3 tạ thịt heo bốc mùi hôi thối: Tổng Cục Quản lý Thị trường (QLTT) cho biết, cơ quan chức năng vừa khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 92C-164.95 tại Km 42 Quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Tài xế xe là Hồ Quốc Việt (sinh năm 1982, trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) thì phát hiện 3 tạ thịt heo bốc mùi hôi thối đang 'tuồn' ra thị trường. 6. Bắt giữ 10 người có hành vi xuất cảnh trái phép: Ngày 9/10, Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Đoàn 2) – Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã phát hiện và bắt giữ 10 người có hành vi xuất cảnh trái phép. Khoảng 2h40 ngày 9/10, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ nhóm người trên cư trú tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế và Gia Lai. 7. Phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển: Ngày 9/10,UBND xã Thạch Văn, (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện người thi thể một thanh niên trôi dạt vào bờ biển. Qua nhận dạng ban đầu, thi thể này là nam giới, có độ tuổi khoảng 20 tuổi, mang áo đỏ, quần bò. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, khuôn mặt đã biến dạng. >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể nam thanh niên treo cổ bất thường. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

