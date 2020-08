Lái xe không dùng tay, coi thường pháp luật, nhiều tài xế nhận kết đắng

Vừa dùng khuỷu tay lái xe vừa ăn mì gói: Ngày 7/8, thông tin từ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng tài xế Trần Văn Bình - 34 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, người vừa dùng khuỷu tay lái xe giường nằm vừa ăn mì gói. Ngoài ra, Hợp tác xã cổ phần Dịch vụ vận tải hành khách Nghệ An cũng tạm đình chỉ 3 tháng đối với lái xe Bình kể từ ngày 6/8. Phạt hơn 8 triệu đồng 'quái xế' lái xe máy buông cả 2 tay, đánh võng trên đường: Với hành vi thả 2 tay khi lái xe xuống dốc và đánh võng trên đường, L.C.H. (trú tại Tuyên Quang) đã bị Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã xử phạt 8,2 triệu đồng. Quang Trung buông hai tay khi lái ôtô vì sợ nắng: Tháng 6/2020, Trúc Nhân gây chú ý khi đăng tải video ngắn khi lại cảnh đùa vui của mình và Quang Trung trên ôtô. Trong video, Quang Trung đột ngột buông hai tay ra khỏi vô lăng vì sợ nắng. Hành động của nam diễn viên hài nhận nhiều tranh cãi. Đa phần ý kiến lại lên án gay gắt vì việc đùa giỡn và buông tay khi lái xe tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác. Dù không bị cơ quan chức năng xử lý nhưng hình ảnh của 2 nghệ sĩ đã xấu đi trong lòng người hâm mộ. Buông cả 2 tay khi đi xe máy, người đàn ông bị phạt 8 triệu đồng: Tháng 5/2020, ông C. (trú tại Hà Nội) buông 2 tay khi lái xe máy, rồi bị người đi đường quay clip đưa lên mạng. Sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm, HN đã xử phạt với các lỗi buông cả hai tay khi điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe tổng số tiền 8,25 triệu đồng. Tài xế bất chấp dùng khuỷu tay lái xe băng băng trên đường: Cuối năm 2019, một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt dùng khuỷu tay để lái xe được chia sẻ gây xôn xao trên mạng xã hội. Được biết, tài xế xe buýt trong đoạn clip thuộc hãng xe buýt Khanh Quỳnh chạy tuyến Anh Sơn – TP Vinh. Sau đó tài xế này bị công ty đình chỉ công việc. Tài xế vừa lái xe buýt vừa sử dụng điện thoại: Cuối tháng 5/2019, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt chạy tuyến TP. Bắc Ninh - Sao Đỏ (Hải Dương) đã lái xe bằng khuỷu tay rồi dùng hai tay sử dụng điện thoại nhắn tin, đọc báo. Không những thế, người phụ xe ngồi ở gần lối lên xuống cũng ngồi chăm chú xem điện thoại. Sau khi xuất hiện clip trên, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã mời tài xế lái xe buýt bằng khuỷu tay, hai tay liên tục dùng điện thoại nhắn tin, đọc báo lên làm việc. Từ kết quả buổi làm việc, đã có hình thức xử lý cụ thể đối với tài xế này. Hoàng Thùy Linh bị chỉ trích vì buông tay và đùa giỡn khi lái ôtô: Tháng 1/2019, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã đăng tải clip lái xe trên đường. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hoàng Thùy Linh bị chỉ trích khi vừa lái xe, vừa vắt chân lên ghế và thả vô lăng nhún nhảy theo điệu nhạc. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người hâm mộ đã "quay lưng" với nữ ca sĩ. Video: Quái xế nằm trên yên, lái xe bằng chân trên phố Hà Nội

