Tin nóng ngày 7/9: Công an vào cuộc vụ cụ bà bị đánh, đổ phân lên đầu

1. Cụ bà bị đánh đập, đổ phân lên đầu: Ngày 7/9, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Công an đã nắm được thông tin về clip một cụ bà bị người phụ nữ nghi là con gái bạo hành đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Công an xác định, sự việc trên xảy ra tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước. Bà cụ trong clip được xác định là bà Trần Thị Đường. Được biết cụ bà đã mất cách đây vài ngày. 2. Bắt giữ "nữ quái" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản: Ngày 7/9, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1985, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội "Trộm cắp tài sản". Lợi dụng sơ hở của một số hộ gia đình, Khuyên đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã Vân Phúc, Vân Nam (huyện Phúc Thọ). Tổng giá trị tài sản đối tượng này trộm cắp khoảng 180 triệu đồng và 7 chỉ vàng. 3. Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, nam thanh niên bị đâm tử vong: Ngày 7/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Đức Tăng (36 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người. Giữa Tăng và Phan Bá Thanh (24 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu. Tăng đã hẹn Thanh ra công viên và nạn nhân đã bị Tăng đâm tử vong. 4. Giận chồng, vợ giấu tiền vàng ở vườn hàng xóm rồi báo trộm: Ngày 7/9, Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết, vừa làm rõ vụ kẻ trộm đã tháo ngói đột nhập vào nhà lấy 200 triệu tiền mặt, máy tính xách tay và một số nhẫn, dây chuyền vàng ở xã Mỹ Thủy. Quá trình làm việc, công an thấy người vợ là chị N.T.H.X có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập đấu tranh, sau đó chị X. cũng thừa nhận mình đã gây ra vụ trộm là do giận chồng. 5. Thanh niên bỏ dép, xe máy, ví tiền trên cầu rồi... về nhà!: Khoảng 14h15 ngày 7/9, nhiều người đi đường khi lưu thông qua khu vực cầu Câu Lâu mới (giáp ranh giữa xã Điện Phong - thị xã Điện Bàn với thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) thì phát hiện một chiếc xe Sirius có cả chìa khóa, giấy tờ... vô chủ bỏ trên cầu. Lãnh đạo UBND xã Điện Phong cho biết nam thanh niên có tên T.V.T đã bỏ lại tất cả đồ của mình trên cầu rồi về nhà. 6. Khởi tố vụ án vụ bố đẻ và người tình bạo hành con gái: Ngày 7/9, Cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Nương, SN 1984, ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội và Đặng Trung Kiên bố đẻ cháu bé để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Nương là đối tượng đã giữ cháu Đặng Ngọc Anh, 6 tuổi, trú ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn khiến CBCS Công an Bắc Ninh phải phá cửa, đột nhập giải cứu vào ngày 6/9. 7. Truy nã phạm nhân nhiễm HIV phá còng trốn khỏi bệnh viện: Ngày 7/9, đại diện Trại giam Thủ Đức (Z30D), thuộc địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Dẻ (34 tuổi), phạm nhân nhiễm HIV trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận khi đang điều trị. Ngày 6/9, khi đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, phạm nhân đã bỏ trốn.

