Tin nóng ngày 7/7: Phụ nữ 2 đời chồng bị 2 anh em họ hiếp dâm

1. Người phụ nữ 2 đời chồng bị 2 anh em họ hiếp dâm: Chị N.T.T.H. (SN 1988, quê Hà Nội) đến nhà anh Hoàng Anh T. (SN 1988, ở xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) ăn cơm. Khi ăn, chị H. uống nhiều rượu nên vào phòng nghỉ trước. Sau đó T. giở trò đồi bại với chị H., tiếp đến anh họ là A. hiếp dâm. Tại trụ sở công an, cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, chị H. đã trải qua 2 đời chồng nhưng hôn nhân đều đổ vỡ. 2. Dân phòng được vào lực lượng theo quy định Bộ Công an: Dự thảo luật Bộ Công an công bố, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách được tổ chức thành lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự. Chính phủ quy định khung số lượng, có chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. UBND cấp xã bố trí địa điểm, nơi làm việc. Lực lượng này có con dấu riêng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 3. Điều tra người tung tin xe công vào sân bay: Ông Lương Minh Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị công an tỉnh và các cơ quan liên quan vào cuộc để điều tra, làm rõ người phát tán thông tin liên quan đến việc xe biển xanh vào tận máy bay đón mình. Theo đó, thông tin được phát tán vào tối 6/7 từ một tài khoản mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng ông Sơn sử dụng xe công vụ sai mục đích, trái với quy định của Chính phủ. 4. Trích xuất camera tìm người bỏ trẻ sơ sinh trong công viên: Hôm nay công an quận Tân Phú (TPHCM) đã truy xuất camera người dân trong hẻm 38 đường Đô Đốc Long để làm rõ sự việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân tối ngày 6/7. Bé còn nguyên dây rốn, quấn trong 1 tấm chăn, bỏ trên ghế đá. Người dân đưa bé vào nhà, giữ ấm cơ thể cho trẻ rồi báo cơ quan chức năng. 5. Truy tố “nữ quái” dụ dỗ trẻ em lấy điện thoại: Công an TP Quy Nhơn đã chuyển kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp để truy tố Phạm Thị Ngọc Thảo (25 tuổi; ngụ phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) về các tội danh: Trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thảo chuyên lừa đảo bằng cách mua trà sữa, kẹo dụ dỗ các cháu nhỏ cho mượn điện thoại để gọi người quen rồi sau đó chiếm đoạt. Thảo còn đeo bám người khác để trộm cắp, cướp giật. 6. Dùng chai bia đập vỡ đâm xuyên phổi bạn nhậu: Công an TP Hà Nội bắt giữ Đào Minh Hoàng (SN 1997, trú tại xã Vân Hà, huyện Phúc thọ, TP Hà Nội), đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn quận Hà Đông ngày 6/7. Do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình ngồi uống rượu tại quán ăn với anh Th. nên Hoàng dùng vỏ chai bia đập vỡ phần đáy đâm một nhát vào lưng anh Th., xuyên vào phổi khiến người này tử vong. 7. Người dân nhận 12 tỷ đồng tiền thu hồi đất: UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) tiếp tục chi hơn 193 tỷ đồng để trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 3 cho người 104 hộ dân có đất thu hồi làm dự án sân bay quốc tế Long Thành. Người nhận nhiều nhất là gần 12 tỷ đồng và thấp nhất trên 57 triệu đồng. Đa số các hộ dân đến nhận số tiền lớn đã làm thủ tục tại chỗ với các ngân hàng để lấy lãi nhằm chờ nhận suất tái định cư, đóng tiền hạ tầng và làm nhà. 8. Nữ sinh ở TPHCM bị rạch đùi: UBND phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM xác nhận có vụ nữ sinh bị rạch đùi gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. Khoảng 10h45 ngày 4/7, sau khi tan học ở trường, nữ sinh X.N. (17 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) hai thanh niên đi xe máy áp sát phía sau và dùng vật nhịn rạch đùi, sau đó tăng ga bỏ chạy. Vết thương dài khoảng 10cm trên đùi trái.



