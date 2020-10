Tin nóng ngày 7/10: Dùng clip "nóng" ép 1 phụ nữ về chung sống

1. Dùng clip "nóng" ép 1 phụ nữ về chung sống: Ngày 7/9, Công an phường Tân Phú, quận 9, TP HCM cho biết, đang lập hồ sơ xử lý hành vi "khủng bố" bằng tin nhắn, hình ảnh, clip "nóng" của Nguyễn Đức Thắng (SN 1990, tạm trú quận 7) đối với chị N.T.T.D (SN 1991, ngụ Bình Định). Theo đó, Thắng đã dùng clip nóng đe doạ để ép nạn nhân vào TP HCM chung sống. 2. Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người tử vong: Nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế chiếc Ford Everest đã không làm chủ tốc độ sau đó va chạm với xe máy trên cầu đã khiến 5 người tử vong. Được biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 4/10, trên cầu treo sông Giăng (nối liền giữa 2 xã Phong Thịnh và Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). 3. Cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng: Ngày 7/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1989, trú tại huyện Thạch Hà) - nguyên là cán bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Hà Tĩnh về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Nguyễn Thị Vân đã lừa đảo 4 người, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng. 4. Nghi án con trai dùng dao sát hại mẹ: Ngày 7/10, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án khiến 2 người thương vong. Tối 6/10, bà Bùi Thị Luân (SN 1946) được người dân phát hiện nằm bất trên nền nhà, chảy nhiều máu. Bên cạnh là người con trai Nguyễn Xuân Tú (SN 1979) đang cầm dao gục trên mặt đất. Tú được cho là đã dùng dao đâm khiến người mẹ tử vong. Vì sợ hãi, Tú đã tự sát nhưng bất thành. 5. Bé gái 8 tháng bị bỏ rơi trước cửa nhà dân giữa đêm: Khoảng 23h ngày 6/10, bà Nguyễn Thị Chín (xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) phát hiện một bé gái được đặt trong thùng xốp để trước cửa nhà. Bên trong thùng xốp có lót chăn, cạnh đó là túi đựng 2 bộ quần áo, 1 bình sữa, 1 hộp sữa bột và bức thư viết tay. Hiện, UBND xã Quảng Thanh đã phát thông tin trên hệ thống truyền thanh và niêm yết thông tin cháu bé tại địa phương để tìm người thân. 6. Bị bắt khi đang xuyên rừng cùng 6000 viên ma túy: Ngày 7/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng Già Bá Tồng (27 tuổi), Già Bá Xử (20 tuổi, cùng trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 bao ni lông màu đen, bên trong túi có 24 gói ni lông màu xanh và 6 gói ni lông màu hồng, qua kiểm tra có tổng cộng 6.000 viên ma tuý tổng hợp. 7. Tạm giữ hình sự nghi can giết người ở Hà Giang: Ngày 7/10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Hoàng Văn Nình (SN 1991), trú tại xã Na Khê, huyện Yên Minh để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, người dân tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên phát hiện anh Vi Quang Hà (SN 1998 trú tại địa bàn) nằm bất tỉnh bên vũng máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. >>> Xem thêm video: Tai nạn khiến 5 người tử vong ở Nghệ An. Nguồn: VTV 1.

