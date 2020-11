Tin nóng ngày 6/11: Hoảng hồn phát hiện thi thể cụ bà 79 tuổi trong bao tải

1. Phát hiện thi thể cụ bà 79 tuổi trong bao tải: Ngày 6/11, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi để làm rõ nguyên nhân cụ Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ở xã An Nhơn Tây) tử vong trong nhà vệ sinh nhà hàng xóm. Một cán bộ công an cho biết thi thể nạn nhân đang phân hủy, được bỏ trong bao tải. Khi được phát hiện, cụ bà không còn tài sản trên người.Theo vị cán bộ này, căn nhà phát hiện thi thể cụ Khuôn là của người phụ nữ tên Điệp (50 tuổi). Bà Điệp nợ tiền của cụ Khuôn và đang vắng mặt tại địa phương. 2. Bỏ lại 4 bao tải chứa ma túy rồi bỏ trốn: Ngày 6/11, đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh thủy (BĐBP Nghệ An) phối hợp của Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy tổ chức tuần tra đoạn biên giới gần mốc 462 để ngăn chặn, bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Phát hiện lực lượng tuần tra, một nhóm đối tượng liền bỏ chạy, tiến hành kiểm tra khu vực nhóm đối tượng bỏ chạy, lực lượng chức năng phát hiện 4 bao tải qua kiểm tra bên trong có khoảng 100 kg ma túy dạng đá. 3. 9X đột nhập tiệm vàng trộm gần 800 triệu đồng: Ngày 6/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Tiến Mạnh (SN 1990, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Cụ thể, rạng sáng 19/10, cửa hàng vàng bạc T.H ở huyện Văn Giang bị kẻ gian cắt khóa lấy trộm số tài sản gồm vàng, bạc các loại và một số tiền mặt có tổng giá trị gần 800 triệu đồng. 4. Nghi án em trai lên cơn tâm thần đâm chết chị ruột: Ngày 6/11, Công an huyện Nhà Bè, TP HCM đang tạm giữ nghi phạm để điều tra về hành vi giết người. khoảng 2h ngày 5/11, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra tại một căn nhà trong con hẻm thuộc thị trấn Nhà Bè. Mọi người đến xem thì tá hoả khi phát hiện một người phụ nữ bị đâm tử vong. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi phạm là em trai ruột của nạn nhân, người này có biểu hiện bị bệnh tâm thần. 5. Bắt đối tượng trộm bánh xe hàng loạt ô tô: Ngày 6/11, Công an TP Vinh, Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm bánh xe ô tô trên địa bàn. Đối tượng bị bắt giữ là Đặng Xuân Kỳ (SN 1993, trú tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Kỳ là nghi phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm bánh xe ô tô trên địa bàn TP Vinh và thị xã Cửa Lò, Nghệ An. 6. Phát hiện thi thể lõa thể, trên bắp tay có hình xăm trên sông: Ngày 6/11, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang điều tra,xác định xác định danh tính nạn nhân tử vong trên sông Bảo Định. Theo đó, vào sáng cùng ngày, trong lúc điều khiển ghe máy đi trên sông Bảo Định, đoạn qua xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo người dân đã phát hiện một thi thể không mặc quần áo trôi trên sông. 7. Hai anh em ruột chết đuối trên sông: Tối 5/11, 2 anh em Trần Huy Hoàng (33 tuổi) và Trần Đăng Luận (20 tuổi), trú tại tổ 1, thôn An Trân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam hành nghề đánh bắt cá trên sông Trường Giang, đoạn qua xã Bình Nam, huyện Thăng Bình. Đến 2h ngày 6/11, gió thổi mạnh làm ghe bị chìm khiến hai người chết đuối. >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể phụ nữ trôi trên sông Sài Gòn. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

