Tin nóng ngày 4/7: Không chịu đo nồng độ cồn bị phạt 35 triệu, thu bằng 23 tháng

1. Không chịu đo nồng độ cồn bị phạt 35 triệu: Hà Tĩnh vừa ký quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng đối với ông N.B.D. (57 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà) vì lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. 2. Trích xuất camera phát hiện dấu hiệu tráo thuốc chữa ung thư: Liên quan đến việc Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP HCM truyền thuốc chữa ung thư cho trẻ bị hết hạn, công an TP HCM đã vào cuộc điều tra. Qua trích xuất camera, nghi ngờ có cá nhân đánh tráo thuốc khi cấp phát cho bệnh nhân. Trong kho không có số thuốc quá hạn sử dụng như sử dụng cho bệnh nhân. 3. Bộ Quốc phòng chỉ đạo không cắt dịch vụ công Hà Nội: Công ty Viettel IDC cho biết theo chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng, Viettel đang tạm dừng việc cắt dịch vụ công trực tuyến của TP.Hà Nội. Trước đó, tối 3/7, TP Hà Nội báo cáo xin hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng. Trong tuần tới, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Viettel sẽ làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội để giải quyết dứt điểm việc thanh toán công nợ tồn đọng. 4. 83 người dương tính bay lắc trong quán karaoke: Công an quận Bình Tân (TPHCM) phát hiện hàng trăm người đang có hành vi nghi bay lắc, thác loạn tại tầng 5, tầng 6 quán karaoke. Trên bàn tiệc có đĩa sứ chứa chất bột màu trắng và dụng cụ sử dụng ma túy. 83 người (39 nữ và 44 nam) được xác định dương tính với chất ma túy. 5. Tặng giấy khen người dân báo tin phạm nhân Triệu Quân Sự: Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen cho người trình báo thông tin về đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự. Để đảm bảo an toàn cho công dân nên danh tính của người này không được tiết lộ. 2 bảo vệ dân phố của phường An Mỹ (TP Tam Kỳ) cũng được tặng giấy khen. 6. Trùm xã hội đen ở Phú Quốc không bị tâm thần: Kết quả giám định tâm thần của Trần Tuấn Ngọc (tự Tèo mỡ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho thấy tâm thần hoàn toàn bình thường. Trước đó, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại TP Cần Thơ kết luận rằng Ngọc có bệnh lý tâm thần do rối loạn nhân cách thực tổn (F07.0-icd10) trước, trong và sau khi phạm tội. Ngọc bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới". 7. Truy nã 2 tên cầm đầu dùng rựa, bom xăng đánh nhau: Công an TP Buôn Ma Thuột đang truy bắt 2 đối tượng Trung và Khoa cùng các đối tượng có liên quan trong vụ án 50 người dùng dao rựa, bom xăng đâm chém nhau tại TP Buôn Ma Thuột vừa qua. Công an cũng bắt giam 3 tháng thêm 4 đối tượng tham gia vụ này. 8. Bỏ vị trị giám sát thi công đường bằng Nội Bài bị phạt 25 triệu: Ông N.T.Ph., cán bộ giám sát thi công thuộc Công ty TNHH MTV ACC 24, vừa bị Cục Hàng không Việt Nam xử phạt 25 triệu đồng vì rời vị trí giám sát, không giữ liên lạc với đài kiểm soát không lưu, không thực hiện đúng biện pháp tổ chức thi công đã được duyệt. Dẫn đến để xe ô tô trên đường lăn S5 nhưng không thể liên hệ được vì nhóm này cũng không mang bộ đàm khi làm việc.

