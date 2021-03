Tin nóng ngày 2/3: Sau chầu nhậu, cầm dao đâm chết hàng xóm

Sau chầu nhậu, cầm dao đâm chết hàng xóm: Nguyễn Tiến Đại (36 tuổi, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra xô xát với anh L.V.P. (40 tuổi, trú cùng xã) tại quán nhậu ở xã Thạch Châu. Được mọi người can ngăn, cả hai bỏ về nhà. Một lúc sau, anh P. cầm dao đến nhà tìm Đại “nói chuyện”. Trong lúc ẩu đá, Đại cầm dao đâm nạn nhân tử vong. Hôm nay, Công an huyện Lộc Hà đang tạm giữ Đại để điều tra về hành vi giết người. Chế mìn đánh cá gây nổ khiến 7 người bị thương: Ngày 2/3, UBND xã Đạ Tông (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) cho biết, trưa 28/2, khi nhóm người đang tổ chức ăn uống tại xã Đạ Tông thì một người mang thuốc nổ ra bỏ vào trong vỏ lon để chế tạo mìn với mục đích đi đánh cá. Trong lúc anh Ntơr Ha Sôl (SN 1985) đang nhồi thuốc nổ trong lon thì bất ngờ phát nổ. Hậu quả, anh Ntơr Ha Sôl bị thương nặng, dập nát hoàn toàn bàn tay trái và 6 người khác bị thương trong đó có 3 trẻ em. Gửi bé gái sơ sinh tại tiệm tạp hóa, người phụ nữ bỏ đi biệt tăm: Tối 1/3, một người phụ nữ ẵm theo một bé gái sơ sinh gửi cho chủ tiệm tạp hóa phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nhờ giữ giùm để đi mua sữa. Tuy nhiên, đợi mãi đến nay vẫn không thấy người này quay lại nên chủ tiệm tạp hóa đã trình báo lên cơ quan chức năng. Bé gái khoảng 5 ngày tuổi được đưa vào viện trong tình trạng sức khỏe yếu, vẫn còn nguyên dây rốn, có biểu hiện vàng da nhẹ. Giám đốc hợp tác xã trục lợi tiền của người nghèo: Ông Lý Kim Thành, Giám đốc HTX Lơ Ku ( huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã tự ý giữ lại gần 90 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Khi Thanh tra vào cuộc, ông Thành nộp lại 60 triệu đồng. Số tiền trích lại ông Thành nói đã chi cho cán bộ ở xã và huyện. Sau khi bị thanh tra, những cán bộ này trả lại tổng cộng 70 triệu đồng. Công an huyện Kbang quyết định khởi tố vụ án "Tham ô tài sản" tại Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku. Bắt nhóm nữ 9x đánh bạc có ngoại hình "ưa nhìn": Ngày 2/3, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ việc nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc tại nhà riêng ở phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột. Tại chiếu bạc, cơ quan công an thu giữ tổng cộng hơn 130 triệu đồng cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc. Nhóm đối tượng khai nhận thường xuyên tổ chức đánh bạc và thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Phát hiện thi thể nữ khách trọ bắt đầu phân hủy: Tối 1/3, chủ nhà trọ tại phường 3, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) phát hiện người phụ nữ thuê phòng không mở cửa trong nhiều ngày. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chủ trọ đã phá cửa để kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong, thi thể bắt đầu phân hủy. Nữ nạn nhân trên khoảng 67 tuổi, nhà ở huyện Mỹ Xuyên. Người phụ nữ này sống bằng nghề cạo gió, giác hơi trên địa bàn TP Sóc Trăng, tối thì thuê phòng trọ để nghỉ qua đêm. Xử lý thành công quả bom nặng hơn 220kg trong khu dân cư: Trong lúc thi công dự án nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo - Trần Phú tại thị trấn Hoàn Lão, Quảng Bình công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Duy Thịnh phát hiện có một quả bom ở độ sâu gần 2m. Quả bom nặng 227kg, dài 1,54m, đường kính thân bom điểm lớn nhất là 274mm. Ngày 2/3, lực lượng chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã hủy nổ thành công quả bom này. (Ảnh: TTXVN). Vào rừng tìm hoa chuối, 4 người đàn ông trộm bò xẻ thịt: 4 người đàn ông rủ nhau vào rừng tìm hoa chuối, bắt cua. Khi đi qua khu vực bản Tham Hang, xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Các đối tượng thấy đàn bò không có người trông coi nên đã dùng đá đánh vào con vật đến chết rồi xẻ thịt chia nhau. Hôm nay, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố bị can 4 đối tượng này để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. >>> Xem thêm video: Giết em ruột và hàng xóm chỉ vì chuyện con gà thiếu nửa kg. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

