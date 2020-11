Tin nóng ngày 5/11: Hai vợ chồng cháy như ngọn đuốc trong nhà

1. Hai vợ chồng cháy như ngọn đuốc trong nhà: Ngày 5/11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan chức năng cùng với người dân giải cứu 2 vợ chồng cháy như ngọn đuốc trong nhà. Một đám cháy phát ra từ nhà của vợ chồng anh Lê Đình Hùng và chị Lê Thị Tiến ở xã Long An. Mọi người đập cửa cổng, phá khóa xông vào nhà, phát hiện vợ chồng anh Hùng - chị Tiến bị lửa cháy khắp người, bên trong nhà lửa bén khắp nơi. Anh Lê Đình Hùng và chị Lê Thị Tiến bị bỏng toàn thân mức độ nặng (độ 3), da cháy xám, bong tróc toàn thân. 2. Truy tìm hung thủ giết người bán dâm: Ngày 5/11, Công an quận Thủ Đức (TP HCM), đã phát đi thông báo truy tìm hung thủ, tang vật, phương tiện trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 29/10, tại khách sạn A.N trên đường Lê Thị Hoa (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức). Qua trích xuất camera cho thấy nghi can giới tính nam, khoảng 35 tuổi, cao khoảng 1,68m, tóc cắt ngắn, mặc áo thun màu xanh ngắn tay cổ tròn, quần jean xanh, mang dép kẹp, điều khiển xe máy hiệu Wave không gắn biển số. 3. Tạm giữ 60 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam: Ngày 5/11, Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời 60 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 457, thuộc địa phận thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. Số người này có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh khác nhau, đều lao động, cư trú trái phép tại Trung Quốc từ năm 2019 và đầu năm 2020. 4. Hỗn chiến trong quán nhậu, thanh niên bị bắn 13 phát đạn hoa: Ngày 5/11, Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra vụ xô xát xảy ra giữa 2 nhóm thanh niên khiến một nam thanh niên 18 tuổi bị bắn đạn hoa cải suýt chết. Trước đó, khoảng 0h ngày 4/11, hai nhóm nhậu tại quán Rồng Vàng (thị trấn Nam Phước) đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi lời qua tiếng lại, hai nhóm lau vào hỗn chiến. Trong lúc xảy ra xô xát, Nguyễn Thế Tuấn (18 tuổi; ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) bị bắn nhiều phát vào người. 5. Cầm cố ô tô thuê để trả nợ game online: Ngày 5/11, Công an TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Đình Trung (25 tuổi, ở xã Dương Quang, TP Bắc Kạn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 4/9, Trung thuê chiếc Hyundai i10 của anh Nguyễn Đình Trường (ở TP Bắc Kạn) để sử dụng. Sau khi hoàn tất thủ tục thuê, Trung cùng 3 người khác điều khiển ô tô đến huyện Mê Linh, Hà Nội để cầm cố lấy 60 triệu đồng. Trung khai lên kế hoạch thuê ôtô rồi đem bán để lấy tiền trả nợ. Bị can cho biết anh ta nợ nần vì thua game online. 6. Khởi tố 7 bị can vụ “quái xế” tông thiếu tá CSGT trọng thương: Ngày 5/11, VKSND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng", khởi tố bị can cho tại ngoại 7 người gồm: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thành Nam, Huỳnh Tấn Đạt, Huỳnh Thanh Tú, Phạm Quốc Chuẩn, Ngô Phương Nguyên, Phạm Xuân An (cùng ngụ huyện Châu Thành). Riêng Nguyễn Hoàng Nam (SN 2002, ngụ xã Long Định) người tông thẳng vào người thiếu tá CSGT đang được xem xét hồ sơ khởi tố bị can sau. 7 bị can bị khởi tố trong vụ thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang) bị tông thẳng vào người. 7. Bắt quả tang 15 đối tượng đang “say máu” bên chiếu bạc: Ngày 5/11, Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa triệt phá sới bạc, bắt quả tang 15 con bạc đang sát phạt dưới hình thức đánh xóc đĩa ăn tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 chiếc đĩa sứ, 1 chiếc bát sứ, 4 quân vị, gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. >>> Xem thêm video: Hai vợ chồng già chết bất thường với nhiều vết đâm chém. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

