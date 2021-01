Tin nóng ngày 5/1: Nghịch tử châm lửa đốt nhà lúc mẹ đi vắng

Nghịch tử châm lửa đốt nhà lúc mẹ đi vắng: Tối ngày 4/1, Mẹ đi vắng, Chu Hoàng Minh (ở huyện Nam Đàn, Nghệ An), đối tượng mới đi cai nghiện ma túy về đã châm lửa đốt nhà của gia đình. Được biết, Chu Hoàng Minh là người nghiện ma túy. Sau khi đi cai nghiện về, Minh nhiều lần đập phá đồ đạc, dọa đốt nhà của gia đình. Nữ quái 3 tiền án ở Vinh bị bắt vì cho vay lãi nặng: Nguyễn Thị Hảo (Trú TP Vinh, Nghệ An) đã cho vay lãi nặng từ năm 2017 đến thời điểm bị bắt giữ, với số tiền cho vay khoảng 3 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng. Đối tượng Hảo là chủ cơ sở kinh doanh bán quần áo tại khu vực chợ Vinh cho vay với lãi suất từ 5.000đ/1 triệu đồng/1 ngày đến 8.000đ/1 triệu đồng/1 ngày. Hôm nay, Công an TP Vinh đã tạm giữ Hảo để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đâm em dâu tử vong vì ngăn đánh nhau lúc hát karaoke: Cha vợ nhắc nhở vì hát karaoke bằng loa kẹo kéo, Nguyễn Văn Triều (44 tuổi; ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) liền dùng dao đâm vào tay người này. Khi chị Phạm Thị T.L (33 tuổi, em dâu Triều) ra can ngăn thì Triều đâm nạn nhân tử vong. Hiện, Công an huyện Vĩnh Thạnh đang tạm giữ Triều điều tra về hành vi giết người. Làm giả giấy tờ đất, lừa đảo trên 2 tỷ đồng: Tháng 6/2020, Huỳnh Kim Quốc Tài (SN 1997, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cùng một số đối tượng thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích lừa người khác để cầm cố để thu lợi bất chính. Với thủ đoạn này Tài cùng đồng bọn đã lừa đảo số tiền trên 2 tỷ đồng. Hôm nay, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ Tài để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Dập tắt đám cháy kho xưởng rộng khoảng 2.000m2: Khoảng 12h20 ngày 5/1, một kho xưởng ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, khói và lửa đã bao trùm toàn bộ dãy nhà xưởng và nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của người dân lân cận. Mặc dù đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản khá lớn, nhiều sản phẩm gỗ, máy móc và khoảng 2.000m2 nhà xưởng bị cháy. Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người làm thuê đâm chủ nhà nguy kịch: Ngày 31/12/2020, trong lúc mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Thái Tình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát nhát vào đầu, mặt, cổ, ngực, bụng và hai tay của anh Phạm Công Hoàng (34 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) khiến anh Hoàng bị chém 16 nhát, mất nhiều máu, nguy kịch. Hôm nay, Công an Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố bị can Tình để điều tra về hành vi giết người. Va chạm với xe tải trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong tại chỗ: Đêm 4/1, tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chiếc xe ô tô do anh T.Q.T, sinh năm 1992, trú tại thành phố Sơn La điều khiển, đang di chuyển theo hướng hướng Hà Nội – Sơn La đã xảy ra va chạm với xe máy do anh L.V.H, sinh năm 1992, trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Cú va chạm mạnh .đã khiến anh H. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. >>>> Xem thêm video: Nghịch tử "ngáo đá", châm lửa đốt cháy nhà cha mẹ ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

